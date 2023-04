Mi Jardín de Flores

Que los 30 Millones los Pague Julio César

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La Justicia debe ser pareja para toda la sociedad, pero para el gobernador (David Monreal Ávila) hay zacatecanos de primera y de segunda clase’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 12 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Que Julio César Chávez Pague los 30 Millones de Pesos

¡DIOS DE mi Vida! No cabe duda de que en la actual administración gubernamental, un funcionario morenista es el peor enemigo de Morena.

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?-.

-PORQUE estoy leyendo hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el joven presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, despidió de su administración a más de 250 trabajadores para suplirlos por otros de su contentillo y para pagar favores electorales, según lo denunció el señor abogado don Moisés Muñoz Cadena-.

“ESTO ES grave y debería haber una sanción por tres cosas, primera: perjudicó gravemente la economía de más de 250 familias, segunda: los nuevos empleados no cuentan con la experiencia de sus ante­cesores y tercera: le costará al pueblo pagar más de 30 millones de pesos a las víctimas de esa infamia”.

-PERDÓN por la expresión -dice don Roberto- pero que Julio César Chávez no mame, está en contra de la 4T, esto no lo hace ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: 30 millones de pesos, además, es un chingo de dinero.

“¡CARAJO!, desde 2018 más de 250 familias tiene broncas para subsistir, ¡no se vale!”.

-ME DECEPCIONA la inconsciencia del joven alcalde, el señor abogado, don Moisés Muñoz Caldera, defensor de varias de las víctimas tiene razón cuando afirma que el daño a las arcas de la Presidencia Municipal es cuantioso y que el joven Chávez Padilla esté provocando acciones leguleyas para que su sucesor pague su infamia, pero finalmente es dinero del pueblo y eso es perjudicial-.

-PUES que los más de 30 millones de pesos que tiene, por ley, que pagar el muni­cipio a los despedidos, los pague el transa del Julio César-.

Terminar con Pagos de Favores Electorales

“EL ALEJANDRO Rivera Nieto, di­rigente del Sindicato Independiente del Estado de Zacatecas (Sitez), también tocó el tema del pago de favores electorales de gobernadores y alcaldes en general, porque después los corren y hay que pagar laudos (sentencias laborales):

‘LA SITUACIÓN de los laudos y los procesos que se tienen -dice el aguerrido líder sindical-, son vacíos importantes que se tienen que atender, porque ahí interviene el Tribunal Burocrático del estado, que to­davía no acortan la temporalidad para que los juicios no los pague el pueblo o dañe las arcas del erario público. Porque entra un nuevo funcionario y lleva su gente, pero a la vez corre a muchas personas. Es importante terminar con estas malas prácticas de los gobernadores y presidentes municipales, porque a final de cuentas no le afectan al funcionario, sino al erario y a los bolsillos de las familias’.

-YO INSISTO que es una infamia: nadie debe de despedir a trabajadores arbitraria­mente y menos para imponer a otros de su contentillo e inexpertos, además de que per­judican las arcas que es dinero del pueblo; yo creo que el joven alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, debe ser sometido a juicio político-.

-ÁNDELE, madre Teresa, eso sí que sería justo y necesario, aunque lo dudo, pues el Julio César es uno de los dedos chiquitos del David-.

-PUES EN casos como estos, los señores diputados están obligados a hacer cumplir la legalidad, sería poner un freno a este tipo de infamia-.

¿Será Cierto, lo que Dice el Rodrigo Castañeda?

-ME LLAMAN la atención las declara­ciones que hoy miércoles hace el Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, en el desgobierno del ‘David Corleone’, a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de que 38% de los empleos son ocupados por mujeres que, en promedio, ganan 413 pesos 24 ojo diarios, o sea 12 mil 397 pesos 20 centavos al mes ¿qué opinan?-.

–PUES QUE en el gobierno de don David pagan buenos sueldos-.

-NO, el Rodrigo dice que el promedio es en general, y presume sus programas ‘Aquí hay chamba’, ‘Las brigadas de empleo e Intermediación laboral’ y movilidad al extranjero-.

-NAAA… son lavados de cerebro: preguntémosle a las mujeres trabajadoras, aquí en Chalchihuites, para que vean que la gran mayoría no gana ni el salario mínimo, además propongo que le hagan a Rodrigo el antidoping, sus cifras están muy alejadas de la realidad, en un estado en donde miles y miles de zacatecanos comen una sola vez al día, como lo afirmó el exsecretario de Desarrollo Social, Otilio Rivera Herrera-.

¿Se Quedará sin Chamba el Le Roy?

¿SE FIJARON la carita de tristeza del Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, en sus tres ruedas de prensa que le publicamos hoy martes en nuestro Diario Página 24 Zacatecas?

-SI, pobrecito, como que hasta quería llorar: su triunfalismo que mostró antes del Festival Cultural, se le derrumbó estrepi­tosamente-.

-AHORA sí falló gacho el ajonjolí de to­dos los moles, pues la propia Canirac revela cifras muy por debajo de lo que presumía Le Roy:

‘SI SE compara este periodo con el correspondiente en 2022, el 95 de los afilia­dos registra una reducción del 48% de las ventas’, afirma la Canirac en el boletín de prensa enviado a este servidor.

‘DE IGUAL forma -continúa la cámara empresarial-, en la afluencia de turistas este año, los restauranteros registraron una reducción de 60 por ciento respecto al año pasado’.

“ENTONCES no hay nada que celebrar y, como lo comentamos ayer: si la llamada Semana Santa estuvo de la patada para la economía zacatecana, imagínense lo que pasará en estos últimos días del Festivalito: ¡los restaranteros no van a sacar ni para pagar la luz!

Así Estuvo la Seguridad en el Onceavo día del Festival del Crimen:

-PUES mientras David sigue en la fiesta chupando como cosaco, el narco continúa presentado en vivo y a todo color, la fuerza de su ‘Sonora Matancera’.

“AYER, al menos, se cometieron dos asesinatos y un herido a balazos; esto en ese infierno llamado ‘Fresnillo de los Monreal’: el primero se cometió a plena luz del día, en un lote de carros americanos (chocolates), ubicado en la comunidad Estación de San José, en las inmediaciones de la colonia Mesoamérica, cuando varios sicarios le dispararon y mataron a tiros a un hombre. Trascendió que lo asesinaron con inaudita sangre fría por negarse a pagar ‘el derecho de piso’. Obviamente, no hay detenidos.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, pero en la calle Felipe Monreal, colonia Felipe Ángeles, un hombre caminaba por el lugar cuando fue sor­prendido por matones a sueldo que lo acribilla­ron a tiros: el individuo cayó al piso chorreando sangre y el reloj marcaba las 3:00 de la tarde. Por supuesto, tampoco hubo detenidos.

Y CONTINUEMOS en Fresnillo: ahí mismo, pero sobre una calle de terracería de la colonia La Joya, desde un automóvil le dispararon a un motociclista y éste cayó herido de muerte, por lo que al llegar pa­ramédicos lo trasladaron de volada en una ambulancia al Hospital General, en donde cirujanos y enfermeras luchan por salvarle la vida. No, no hay detenidos.

-¡VIRGEN de las Angustias, cuánta sangre!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.