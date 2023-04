Mi Jardín de Flores

El Peor Gobernador del País

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el caso de la Secretaría General de Gobierno llega un muchacho voluntarioso, llega a jugar como una pieza de Ricardo Monreal, quien a pesar de tener un pleito frontal con el presidente de la República sigue perjudicando a Zacatecas’: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 13 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Festival del Crimen Cobra la Vida de 12 Personas

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO concebida-.

-NUNCA ME imaginé que el gobierno de don David Monreal Ávila superaría al de don Alejandro Tello en cuanto a violencia e inseguridad, desempleo, corrupción e impunidad-.

-NO ES solamente usted, madre Teresa -interviene don Roberto-, sino la mayoría de los zacatecanos y David nos engañó como a un chino y lo que es peor: la vale chetos el regadero de sangre en todo el estado: ayer miercoles, por ejemplo, se cometieron 12 asesinatos, además de un policía estatal y una mujer herida.

“LA MATAZÓN más sonada se originó en un enfrentamiento entre policías estatales y narcotrafi cantes, de acuerda a la información ofi cial publicada en la edición de hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se toparon con un convoy de la delincuencia organizada que fue el que inició el enfrentamiento, por lo que la policía repelió la agresión, provocando una persecución que inició en Vetagrande y terminó en Pánuco con la muerte de ocho narcos y un policía herido a balazos; algunos delincuentes lograron huir pero los PEPes decomisaron armas, parque y vehículos.

Y EN la capital del estado, o séase la Ciudad de Zacatecas; resulta que un policía penitenciario y su esposa estaban a las puertas de su casa cuando, a plena luz del día, a eso de la 1:00 de la tarde, fueron sorprendidos por narcotrafi cantes quienes les dispararon su armas de grueso calibre y ahí, en la calle Basilio Pérez Gallardo, colonia Benito Juárez, quedó muerto el policía, mientras que a su esposa la trasladaron gravemente herida al Hospital General. No hubo detenidos.

EN FRESNILLO, en una comunidad llamada San Juan de los Hornillos, gente del lugar halló el cadáver de un hombre con huellas de tortura, sus manos esposadas y con varios balazos en su maltratado cuerpo. Por supuesto, tampoco hubo detenidos.

EN GUADALUPE, a eso de las 10:50 de la mañana, en el mero centro de ese Pueblo Mágico, un hombre que caminaba por la calle Rodríguez fue sorprendido por varios criminales y lo acribillaron. El guadalupense, de nombre Juan José ahí quedo muerto. No, no hubo detenidos.

Y EN JEREZ “miel y sangre a la vez”, una persona que se encontraba dentro de una taquería, ubicada en la calle Mexico, en el mero centro de la ciudad, fue asesinado a balazos por varios matones a sueldo; el cobarde asesinato ocurrió a pleno sol. Aquí lo extraño es que en Jerez, sobre todo en el centro de la ciudad, en donde presumen hay mucha vigilancia policiaca, los asesinos salieron de la taquería como Juan por su casa y no fueron detenidos. Según trascendió, este asesinato se cometió porque el dueño de la taquería se negó a pagarle al narco el clásico “derecho de piso”.

Las Desapariciones Forzadas También van al Alza

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica dos Cédulas de Búsqueda, la primera de JAIME NOE GARCÍA TORRES de 17 años, desaparecido el 8 de abril del presente año en Guadalupe, Zacatecas y, LA DE LUIS FERNANDO LÓPEZ CASTILLO de 35 años, desaparecido en Sombrerete, Zacatecas, el 31 de marzo de 2023.

David Monreal Avila, el Gobernador Peor Evaluado de Mexico

-ME SORPRENDIÓ ver que don David Monreal continúa siendo el gobernador peor evaluado del país-.

-A MÍ no, madre Teresa, es un petardo: si no fuera por el apoyo que le está dando mi cabecita de algodón, el ‘David Corleone’ ya hubiera desaparecido del mapa a Zacatecas-.

-ES UNA lástima, la verdad, nos engañó gacho con sus promesas falsas: el narco se le subió hasta el cuello, prometió eliminar la corrupción y la impunidad y resultó una vil farsa; hizo la pantomima de encarcelar a Benjamín Medrano Quezada por el robo de 60 millones 100 mil pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) y resultó una vil mamada.

“BENJAMÍN se pasea por doquier a risa y risa. Mientras que la pareja gubernamental de Alex y Cristina, a quien acusó de desfalcar las arcas más de 2 mil 900 millones de pesos, siguen disfrutando la vida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, desde hace más de un año siete meses.

“BUENO, también se comprometió a poner en orden las fi nanzas en Issstezac y también falló, por eso a mí tampoco me sorprende que David siga siendo el gobernador peor evaluado del país”.

-PUES SÍ es una lástima, sobre todo porque don David estuvo prometiendo en toda su campaña electoral y meses después de haber llegado a Palacio de Gobierno, que él sería ser el mejor gobernador en la historia de Zacatecas y pues no ha sido así: está convertido en el peor de la historia-.

-¡ESO!, es como si le hubiera dicho al ‘RaTello’, quítate que ahí te voy, lo superó en todo lo malo, sobre todo en violencia e inseguridad. No ha querido o no ha podido meter al aro a los malditos narcotrafi cantes, que son el peor problema que padecemos los zacatecanos además de la corrupción, la impunidad y el desempleo.

“YA LO dijo hoy jueves el Enrique Laviada Cirerol: ‘Lo que ahuyenta al turismo es la violencia, la inseguridad’, y habla de que ‘el narco ya está perjudicando a la minería. siendo que la minería es fundamental para Zacatecas’, entonces ¿qué va a pasar?”.

-NO HAY seguridad, no hay economía, no hay inversiones, no hay mejores empleos, no hay nada: el narco seguirá matando gente, envenenado a nuestra juventud y arruinando la economía de todos los zacatecanos-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.