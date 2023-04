David Monreal no Sólo Necesita Cambios en su Gabinete Sino de Actitud: Del Real

“La Secretaría General de Gobierno Cada vez más Disminuida”

Por Rubén Palomo Macías

Juan Francisco del Real Sánchez, secretario estatal de acuerdos del Partido Político MC, aseveró a Página 24 Zacatecas que los cambios realizados en el gabinete por el gobernador del estado, David Monreal Ávila, son insignificantes e intrascendentes de acuerdo a la necesidad que se tiene en Zacatecas.

“Desde hace varios años, incluso más allá de la actual administración, la Secretaría General de Gobierno ha sido cada vez más disminuida. Si se disminuyen las facultades y se pone a gente sin capacidad probada ni experiencia se dificulta cada vez más el problema de la gobernabilidad. Creo que David Monreal Ávila no tiene interés en mantener una gobernabilidad con los actores políticos, sociales y económicos del estado porque al poner a esa gente que no tiene la capacidad probada y experiencia que se necesita para ese puesto quiere decir que no existe ese interés en la gobernabilidad”, aseguró.

El secretario aseveró que, respecto a los señalamientos de que Rodrigo Reyes Murgüeza es operador de Ricardo Monreal, el senador ya lleva 25 años de que fue gobernador, no está viviendo en Zacatecas y se considera con la posibilidad de poder sugerir a algunos personajes, sin embargo la responsabilidad política es del gobernador en turno, David Monreal.

“Creo que si el senador sugiere a algún personaje sin el conocimiento de la situación de Zacatecas desde hace más de 25 años, que ha cambiado la realidad del estado, me parece que es un error el proponer personajes y perder de vista que la responsabilidad es de David. El gobernador no está asumiendo la responsabilidad y deja que le den sugerencias de varios frentes sin él tomar la responsabilidad”, comentó.

Juan del Real añadió que el gobernador del estado no está concentrado en buscar los mejores perfiles ni las mejores políticas públicas para Zacatecas y urgen, más allá de cambios en el gabinete, cambios de actitud ante la realidad que estamos viviendo los zacatecanos.

“Las mejoras no sólo se dan con cambios de personajes, se necesita el cambio de actitud donde se involucre a todos los actores sociales y políticos del estado”, remató.