La Gente no Debe Olvidar su Derecho a Manifestarse Públicamente: M. Macías

“Los Medios de Comunicación son Aliados Importantes”

Por Rubén Palomo Macías

Martín Macías Hernández, activista social mejor conocido como “Martín Pueblo”, aseveró a Página 24 Zacatecas que la gente no debe olvidar su derecho a manifestarse y que los cambios buenos lleguen al estado y recordó que cualquier persona puede ejercer dicho derecho.

“A mí me llegan varias ideas y busco la forma de llevarlas a cabo, no solamente hago manifestaciones políticas y sociales, hay que revisar temas ambientales, de derechos y ahora de seguridad. Los medios de comunicación son aliados importantes para cualquier tipo de manifestación y se debe tomar en cuenta que hasta para manifestarse debe haber algo de inteligencia”, mencionó.

Martín Macías animó a la ciudadanía para alzar la voz en las diversas inconformidades sociales que hay en la actualidad y aseguró que quien se manifiesta no puede ser reprimido, sin embargo también debe existir civismo para no denostar o destruir con el pretexto de la manifestación.

“Existen las formas y no puedes salir a las calles a destruir, no veo un verdadero sentimiento de búsqueda de justicia cuando existe la destrucción y el vandalismo. A veces las masas se salen de control porque son provocadas y pierden la esencia del verdadero reclamo social y la petición de justicia” añadió.

El activista reiteró que el pueblo no debe olvidar que manifestarse es un derecho y se debe dimensionar que entre más se haga uso de las manifestaciones las cosas van a cambiar y se obtendrá el estado que se desea.

“Si podemos, en unidad. Las autoridades están para escucharnos, yo lo he dicho muchas veces y se lo he manifestado hasta al presidente de la república. Le recuerdo que es nuestro empleado y por respuesta he obtenido aliento para continuar con estos recordatorios haciendo memoria en la gente que quienes están como servidores públicos son nuestros empleados y están para servirnos”, finalizó.