“Siguen Cerrando Negocios y Comercios a Causa de la Violencia y la Inseguridad”

La Economía de Zacatecas Fuertemente Perjudicada: Román Tarango

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Román Tarango Rodríguez, activista social y excandidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, resaltó que a pesar de los esfuerzos por cambiar la realidad del estado, siguen persistiendo las mismas problemáticas en materia de inseguridad y economía, ya que la mayoría de los municipios reporta un descontrol en dichos temas, mientras que hay otras zonas de desarrollo que son afectadas por daños colaterales de la violencia.

Coincidió en que municipios como Fresnillo o Guadalupe son puntos de desarrollo económico importante para el estado, aunque también lamentablemente ocupan los primeros lugares en incidencia delictiva, crímenes de alto impacto y percepción de inseguridad, lo que repercute directa e indirectamente los municipios vecinos y las diversas comunidades entre ellos.

Por ello, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales estatal y federal a atender la exigencia ciudadana para regresar la paz al estado, ya que este fenómeno, que no es exclusivo de Zacatecas, causa problemas en todos los ámbitos sociales, desde los laborales, educativos, de salud, comercio, turismo, entre otros sectores que son fundamentales para que la economía fluya.

Sobre todo, tomando en cuenta el desarrollo de cada municipio y región, que a pesar de los diversos problemas de inseguridad continúa realizando sus actividades.

“Lamentamos que varios de los municipios estén en las primeras listas de inseguridad, en el caso de Frenillo, mientras que Guadalupe, como parte de la zona conurbada también tiene malos números en cuestión de delitos y percepción de inseguridad. No sólo son los datos duros, sino también la realidad en la que vivimos los zacatecanos de delitos prácticamente a diario. El gobierno quiere dejar pasar y no toma las medidas necesarias, porque también hay sociedad civil afectada, personas que no tienen nada que ver y que han sufrido daños colaterales. Por lo que las instituciones deben brindar paz a las familias”.

Mencionó que habrá reformas a nivel federal sobre el trabajo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en particular de la Guardia Nacional; por lo que impactará en las tareas coordinadas con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones municipales.

“Creo que es importante un cambio o propuesta por parte del gobierno del estado, a cargo de David Monreal Ávila, paralela a la federal, pero que vaya desde el gobierno para contener los delitos. Porque el problema es que la violencia está generando el cierre de negocios y comercios, que han tenido que cerrar por miedo”, comentó.