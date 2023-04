Mi Jardín de Flores

Empresarios Abandonan Zacatecas por Miedo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tenemos una debilidad institucional en el estado, por eso es importante la creación de nuevas instituciones policiacas en Zacatecas, por lo que debemos presentar una agenda de iniciativas para legislar en la materia”: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 15 de abril de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“El Impoluto don David Monreal Avila”

“PEDRO LA hace y Juan la paga”. Así decía mi señor padre cuando de manera injusta se culpaba a gente inocente, mientras que el autor de tal o cual injusticia quedaba impoluto, esto le sucedió ayer a nuestro señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador cuando una mujer encolerizada golpeó su camioneta con su pancarta y después le arrojó una piedra al término de la protesta que le hicieron decenas de personas en Fresnillo, por los desaparecidos forzadamente cuando fue a inaugurar el Hospital de la Mujer.

-AL QUE le deben de reclamar es al ‘David Corleone’, él es el gobernador del estado, a quien mi ‘cabecita de algodón’ le ha dado todo lo que le ha pedido: miles de millones de pesos extra para cubrir el desfalco del ‘Ratello’, aumento de miles de millones de pesos al Presupuesto de Egresos, cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional: que el ‘borrachín’ no pueda o no quiera combatir la criminalidad es cuestión de él, no de mi Presidente, ni que Superman fuera. La gente debe de informarse bien y actuar en consecuencia en contra del desgobernador-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-, pero por otro lado la máxima autoridad es el Presidente de México, y tiene el deber de escuchar al pueblo y cumplirle al pueblo y darles cran a los malos gobernantes, así David sea del mismo partido, porque entonces la 4T va a valer chetos.

“VEAN LAS fotos, gente llorando por sus hijos, madres, padres y demás familiares desaparecidos y a David valiéndole madre, deshumanizado, como Alex, cuando luego de la marcha y plantón de protesta de miles de universitarios por la violación y asesinato de la estudiante de secundaria, salió con la histórica mamada de ‘yo no tengo problemas, yo no la maté’”-.

-¡AY, NO me recuerde a ese barbón imbécil!; nomás de escuchar su nombre me dan ganas de vomitar, desgraciado ‘RaTello’, ojalá que las llamas del infi erno lo abracen por toda la eternidad, ¿verdad madre Teresa?-.

-NO ES de buena cristiana desearle mal a nadie, eso hay que dejárselo a Dios-.

-¿PUES QUE no es pecado mortal robar?, y no fue uno o dos pesos, fueron cientos, miles de millones de billetes, como el propio ‘David Corleone’ lo ha dicho fuerte y quedito, ¡miserable ‘RaTello’!, ojalá y todo lo que se robó se le convierta en mierda-.

Ojalá y Todos Fueran Como el Ernesto

-DE LOS pocos morenistas que están en un lugar privilegiado en este desgobierno del ‘David Corleone’ que pugna para hacer realidad la 4T, es el diputado Ernesto González Romo, lástima que sea el propio gobernador el que lo frene en sus propósitos de contribuir con la 4T.

“CREO que el Ernesto si comulga con mi ‘cabecita de algodón’: él denunció la llamada estafa maestra, también exigió cárcel para el ‘RaTello’ y el Benjamín Medrano, también le dio cuerda a la revocación de mandato y fue el iniciador de exigir la cabeza pelona del fi scal general de Justicia, el Francisco José Murillo Ruiseco, el problema es que no encuentra eco con el David quien le obstaculiza todas sus demandas y exigencias para acabar con la corrupción y la impunidad-.

-ES CORRECTO, pero lo cierto es que le han faltado ‘huevitos’ para responderle a David e insistir en acabar con la corrupción y la impunidad que el propio gobernador prometió desde que andaba en campaña, es más: Ernesto es el morenista indicado para bajarle los humos a David recordándole que: ‘Sólo estoy luchando por lo que tú prometiste al pueblo en campaña, si esto es un error, no es mío, sino tuyo porque gracias a esas promesas (y otros oscuros intereses) ganaste la gubernatura’, y con eso lo acaba, es más: si Claudia Sheinbaum gana la Presidencia de México, David no va a tener el apoyo que tiene con AMLO y eso se lo va a deber a Ricardo, quien le ha hecho la vida pesada a Claudia, pero como usted dice, doña Petra, ojalá y todos los morenistas en el poder fueran como el diputado Ernesto González, quien hoy sábado en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mueve así la cuna:

‘SEGUIMOS CON problemas graves en materia de impunidad y violencia, por lo que la 4T sigue en deuda con la población’.

-DEBERÍA de ponérsele rojo de vergüenza el rostro a don David, pero el gobernador es muy conchudo, todo se le resbala: Yo creo que dice: ‘Díganme lo quieran, que al fi n y al acabo ya soy gobernador’.

-PUES SÍ, es el gobernador pero un gobernador fraudulento porque se encaramó en el poder a base de engañar a la ciudadanía de Zacatecas, de defraudarla con promesas que bien sabía no iba a cumplir, yo creo que es justo se haga ya la votación para la revocación de mandato, no hacerlo sería una burla más al pueblo: todos quieren al David, pero fuera de Palacio de Gobierno-.

El Narco Desenfrenado

“AYER el narco llegó a su día 14 del ‘Festival del Crimen’: matones a sueldo llegaron a un departamento ubicado en el número 106 de la calle Eucalipto, fraccionamiento Exhacienda de Bernárdez, en la mera capital del estado y le dispararon varios plomazos; afortunadamente no murió en el acto y paramédicos lo trasladaron en una ambulancia a Urgencias del Hospital General; esto, reitero, en la Ciudad de Zacatecas a plena luz del día y no, no hubo detenidos.

“EN FRESNILLO, la Ciudad de la Extrema Violencia, fueron secuestrados dos hermanos de 22 y 27 años respectivamente, según una de sus hermanas de 22, criminales armados llegaron a la calle Rosas, colonia Las Flores, sacaron a rastras a los dos carnales y se los llevaron en una camioneta Chevrolet Silverado sin placas, la joven mujer está desesperada como el resto de su familia por el secuestro de los dos hermanos.

“Y EN Trancoso, Zacatecas, un grupo de narcos balearon la comandancia de policía, ubicada en pleno centro de la Ciudad; minutos después llegaron decenas de policías municipales, estatales, federales, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pero, lógico, los narcosicarios ya se habían pelado de casquete.

OCULTAMIENTO: ayer se cometieron varios asesinatos pero a Margarito se los ocultaron, a ver si hoy los investiga para que se publiquen mañana.

Desaparición Forzada de Personas

EN CUANTO a la desaparición de personas, siguen al alza, hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la cédula de búsqueda de: MIGUEL ÁNGEL ESTRADA BORJAS de 38 años, desaparecido el 12 de abril del presente año en Sombrerete, Zacatecas.

Lo Dijo Román Tarango Rodríguez:

‘EL PROBLEMA es que la violencia está generando el cierre de negocios y comercios por miedo’.

-NO ANDA errado el excandidato a presidente municipal de Zacatecas, en pleno Festival Cultural son muchos los negocios que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas porque a muchos de ellos les exigen el ‘pago por derecho de piso’ y son cantidades superiores a los que pagan de impuestos al gobierno, entonces para no perder dinero e incluso la vida, mejor cierran sus tiendas o restaurantes y se van de Zacatecas a otros estados a reiniciar su vida social y empresarial-.

-ASÍ ESTÁ mi amado Zacatecas, con esos señores que nada respetan-.

-YO DIRÍA que ‘gracias’ a un gobierno corrupto, impune y pasalón como el de el ‘David Corleone’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.