El Equipo de Adán Augusto Lleva Ventaja en Territorio Zacatecano

Ricardo Monreal Sigue sin la Aprobación de los Zacatecanos

Zacatecas, Zac.- En todo el territorio estatal se ha reportado un gran crecimiento del secretario de gobernación Adán Augusto en los últimos, brigadas de promoción visitan los domicilios y le dan una pequeña remembranza de quién es la corcholata paisana del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto así que las encuetas y mediciones más recientes el secretario de gobernación aparece en segundo lugar en empate técnico con el canciller Marcelo Ebrard dejando al paisano Zacatecano en cuarto lugar en su tierra natal, nos hemos percatado de publicidad constante y vehículos de vallas móviles circular por el Estado con la leyenda QUE SIGA LÓPEZ y en éstas últimas semanas en la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas en puntos de mucho tránsito la leyenda #AhoraEsAdanAugusto, también se ha tenido presencia en mercados y plazas con sus brigadas muy bien uniformadas, esto habla muy bien de las personas que están a cargo de su operación política en Zacatecas.

Algunos miembros que están detrás del crecimiento de Aán Augusto es Enrique Bernaldez Rayas “Kike Rayas”, quien ha sido operador político y ex dirigente del PRI, ex presidente estatal del Partido Encuentro Social, el cual está encargado de llevar acuerdos y consensos en los 58 municipios del estado de Zacatecas, otra pieza clave importante del movimiento es la ex directora del DIF estatal Ana Elisa Ramos una operadora de campo y territorio con experiencia probada, por el otro lado vemos al equipo de Ulises Mejía Haro con la corcholata Claudia Sheinbaum y a los que no vemos por nungún lado son a los coordinadores de Marcelo Ebrard y al coordinador del Dr.

Ricardo Monreal que al parecer ya dieron todo por perdido en su estado natal.