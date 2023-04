Prestadores de Servicios Turísticos Estamos en la Quiebra: E. Fandiño

“Muchos ya Bajaron la Cortina; Esta Semana Venderé mi Carro”

Por Rubén Palomo Macías

Emmanuel Fandiño Azarte, guía y prestador de servicios turísticos, comentó a Página 24 Zacatecas que la temporada vacacional no fue buena y se continúa en picada, el año anterior se hablaba de algo desastroso teniendo 15% de ocupación en los recorridos turísticos cuando en cada temporada se tenía 90% de ocupación.

“El año pasado fue 30% de ocupación y este año no pasamos del 15% o hasta menos, te lo digo más o menos por la capacidad de los camiones que tenemos: cabe un aproximado de 100 personas en cada camión y normalmente en temporada alta los llevábamos llenos, en esta temporada no parecieron vacaciones para nosotros, te hablo de que teníamos recorridos con ocho personas, tuvimos un recorrido sólo con una pareja por el Centro Histórico,”, mencionó.

El prestador de servicios turísticos apuntó que todo el movimiento que se vio durante el Festival Cultural fue de gente local, la cual no consume más que antojos ya que la gente que vive del turismo no reflejó ventas y se está al borde de la quiebra, ya no está siendo rentable el tener un comercio que se alimente del turismo.

“De hecho ya hay mucha gente que está colgando los tenis con sus empresas, esta uno a punto de cerrar el negocio, las rentas nos comen y las nóminas, yo estoy vendiendo cosas para subsistir, esta semana venderé mi carro para tratar de solventar deudas que vienen acumulándose desde la pandemia, por la carestía y la inseguridad está pésimo todo”, añadió.

Emmanuel Fandiño señaló que los argumentos de la Secretaría de Turismo son muy utópicos y esperanzadores cuando no es así y la realidad es muy distinta. Apuntó que las autoridades no van a hablar mal y se sabe cuál es la realidad, algo que ellos no van a expresar.

“No es una chamba sólo del gobierno, a todos nos toca nuestra parte pero realmente si esto no mejora no sé para dónde va Zacatecas en materia turística, no se trata sólo de hablar bien de la ciudad ya que la gente necesita ver acciones, no sé con quién tengan que pactar los del gobierno pero tienen que hacer algo para que la gente de afuera vea que hay seguridad”, finalizó.