Mi Jardín de Flores

Sin Seguridad no Habrá Inversiones ni Turismo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La misma gente hace mención al respecto de que, efectivamente, hay campañas que son financiadas por los cárteles; pido a la gente que se cuide ya que vienen tiempos más duros’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 17 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Siguen Espantando con el Petate del Muerto

“¡AY, NO que coraje! Ahora la Humbeli­na Elizabeth López Loera, que cobra como secretaria de la Función Pública, informa que envió 81 denuncias de corrupción a la Fiscalía que mangonea el Francisco José Murillo Ruiseco, entre ellas varias contra funcionarios del exgoberladrón ‘Pinocho de Bernárdez’, que fueron interpuestas en 2022, pero pues la Humbelina nomás se la pasa asustando con el petate del muerto, pues el ‘David Corleone’ les hace el paro a toda la bola de corruptos”.

-TIENE usted razón, doña Petra, pero no se vale que don David obstaculice el buen trabajo de la señorita Humbelina Elizabeth Lopez, quien el año pasado anunció que don Benjamín Medrano Quezada, excoordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zaca­tecas (FENAZA), ya tenía orden de aprehen­sión, que ya lo tenían ubicado y que irían por él para que respondiera por el desfalco cometido a la FENAZA por 60 millones 100 mil pesos, pero -según dicen- que don David ordenó que no se cumplimentara esa orden de aprehensión girada por un juez penal, pues como todo Zacatecas sabe, fueron muy grandes e íntimos amigos: don Benjamín lo adoraba y hasta en público decía que toda su carrera política se la debía a don David: “A él le debo todo”, decía y los dos se fundían en un abrazo a risa y risa.

“ENTONCES, con todo respeto, la seño­rita Humbelina no tiene culpa alguna de esa orden de aprehensión que don David ordenó no se cumplimentara, pero que también deja mal parado a don Francisco Murillo y además pasó por encima del Poder Judicial”.

-MAL HECHO por David, es un delito obstaculizar la acción de la ley y la justicia, así es que la culpa no la tiene la secretaria de la Función Pública: ella hizo su chamba, que David haya echado abajo la orden de aprehensión, es otro pedo-.

-PUES SÍ, pero la Humbelina debió de exigirle al Murillo que tuviera respeto por su trabajo y que cumpliera con la ley y la justicia-.

-ES CORRECTO, pero Humbelina se hubiera quedado sin chamba: David le hu­biera dado puerta de inmediato, ¿pues que no conoce la clase de ojete que es David-.

-CLARO QUE sí, pero si yo fuera la Humbelina, me corriera o no el David, yo iría a La Ciudad de Mexico a hablar con mi ‘cabecita de algodón’ para decirle que el David se está pasando a la 4T por el arco del triunfo y que es un peligro para Zacatecas, porque el poder lo transformó, no escucha a nadie, ni siquiera a ‘El Monris’-.

-LA SEÑORITA Humbelina no necesi­taría ir tan lejos: ahí está don Arturo Nahle, magistrado presidente del Poder Judicial, quien podría ordenar cumplimentar irres­tricto de la orden de aprehensión en contra de don Benjamín Medrano, también podría entrevistarse con los diputados locales, exigiendo juicio político contra don David, por impedir el cumplimiento de la ley y la justicia-.

-¡QUÉ ASCO de gobierno, viola hasta la ley con total impunidad!-.

El Contradictorio Rodrigo Castañeda

-EL QUE sí da pena ajena es el Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía en el desgobierno del ‘David Corleone’, al que deberían de practicarle El antidoping, pues en la entrevista que nuestro Diario Página 24 Zacatecas, inicia diciendo que ‘si bien el panorama económico no ha sido prometedor, es a causa de la inflación e intereses internacionales…

-¿QUÉ QUÉ?-

-INTERESES internacionales-.

-JAJAJA… ¡qué pretexto tan subjetivo!-.

-AL RATO va a culpa a los rusos, jajaja. Pero sígale doña Petra-.

-Y QUE por eso el gobiernito del David busca consolidar nuevas fuentes de inver­sión en los distintos sectores: el industrial y la minería.

“TAMBIÉN le echó la culpa a la post pandemia y a la pérdida de confianza, pero luego le salió lo triunfalista y dijo que ‘luego de algunas giras’ han conseguido recuperar la confianza de los inversionistas y que se encuentran en proceso, o bien compitiendo para los contratos de proveeduría para la industria automotriz, por lo que será ne­cesario la creación de naves industriales y rehabilitar los espacios para facilitar la instalación de empresas y proyectos en el menor tiempo posible, ya que para la edi­ficación de una nave industrial se requiere por lo menos un año.

“Y TAMBIÉN dijo que en los próximos meses recibirán a equipos técnicos de em­presas que se encargarán de evaluar sobre las inversiones con armadoras.

“FINALMENTE el Rodrigo dijo que: ‘Hacemos toda la estrategia integral para recuperar la confianza’-.

-A VER, no le entiendo: primero dijo que habían recuperado la confianza perdida por años de los inversionistas, después asegura que ‘hacemos toda la estrategia integral para recuperar la confianza’-.

-SE OYÓ medio buey, ¿verdad?-.

-NO ME gustan esos términos, pero don Rodrigo sólo habló de proyectos y tiempos: ‘una nave industrial se edifica por lo menos en un año’. ¡Santo Dios! Es muchísimo tiempo; pero además el hombre sólo habló de proyectos, no de inversiones ya hechas: yo creo que en otro gobierno que no sea este, el señor Rodrigo ya no tendría trabajo-.

-EL RODRIGO debería de habla con la verdad y a calzón quitado con el David: ‘Si no pones punto final a la violencia, la inseguridad, corrupción e impunidad los inversionistas no traerán a Zacatecas ni un pinchurriento dólar’, igual se lo dijimos al ‘RaTello’ y éste tampoco nos hizo caso, aun­que pretextó el tema para disfrutar una se­gunda y tercera luna de miel en el extranjero, durmiendo en lujosos hoteles y comiendo las mejores viandas internacionales, pero el caón no trajo ni un clavo de inversión.

Prestadores de Servicios Turísticos a la Quiebra

-YO NO sé por qué este gobierno no hace caso de lo importante que es darle seguridad a su pueblo y en este mismo caso al turis­mo, que es nuestra industria sin chimeneas: si la inseguridad y la violencia persisten, el turismo terminará por darle la espalda completamente a Zacatecas

ESCUCHEN lo que confió el señor Emmanuel Fandiño, un experto del tema turísticos, a nuestro compañero Rubén Palomo Macías:

‘EL AÑO PASADO la ocupación hotelera fue de 30% y este año no pasamos del 15% o hasta menos, te lo digo más o menos por la capacidad de los camiones que tenemos: cabe un aproximado de 100 personas en cada camión y normalmente en temporada alta los llevábamos llenos, pero en esta temporada no parecieron vacaciones para nosotros, te hablo de que teníamos recorri­dos con ocho personas, tuvimos un recorrido sólo con una pareja por el Centro Histórico.

-¡QUÉ BARBARIDAD!-.

-Y EL guía y prestador de servicios turísticos, enfundado con un uniforme de revolucionario, con cananas y un gran bigote postizo sobre sus labios, cuenta su realidad y la de sus compañeros de profesión:

‘DE HECHO ya hay mucha gente que está colgando los tenis con sus empresas, está uno a punto de cerrar el negocio, las rentas nos comen y las nóminas, yo estoy vendiendo cosas para subsistir, esta semana venderé mi carro para tratar de solventar deudas que vienen acumulándose desde la pandemia; por la carestía y la inseguridad, está pésimo todo’.

-ESA ES su verdad y de toda esa gente que vive del turismo y dice otra cosa muy cierta: ‘Los argumentos de la Secretaría de Turismo (a cargo de don Le Roy Barragán Ocampo), son muy utópicos y esperanza­dores cuando no es así;, la realidad es muy distinta: las autoridades no van a hablar mal y se sabe cuál es la realidad, algo que ellos no van a expresar:

‘NO ES una chamba sólo del gobierno, a todos nos toca nuestra parte pero realmente si esto no mejora no sé para dónde va Za­catecas en materia turística, no se trata sólo de hablar bien de la ciudad ya que la gente necesita ver acciones, no sé con quién ten­gan que pactar los del gobierno pero tienen que hacer algo para que la gente de afuera vea que hay seguridad’.

-AHÍ ESTÁ: El pueblo de Zacatecas es mucha pieza y no se deja engañar, si el David sigue consecuentando al narco como también lo hizo el ‘RaTello’, ¡ya no llevo la… tía de las muchachas!-.

-YO SÍ le digo a David, no nos hagas caso a nosotros, pero no seas ojo y, cuando me­nos, escucha al obispón Sigifredo Noriega, cuando afirma:

‘¡LA DESAPARICIÓN forzada sigue siendo un problema muy doloroso!’.

¡ESTO, carajo, hasta los que no somos creyentes, como yo, lo entendemos, menos el aferrado de David!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.