Para Cambiar la Política los Jóvenes Deben Involucrarse y Participar: Marery García

“La Clase Política Adulta Está Bastante Amañada y Corrompida”

Por Rubén Palomo Macías

Marery García, delegada estatal de Jóvenes en Movimiento del partido político MC, comentó a Página 24 Zacatecas que aún existen personas valientes que creen que se puede recuperar el estado zacatecano y aseve­ró que el sector joven está muy interesado en realizar dicha recuperación por el bien común.

“Vemos a la clase política adulta y vemos que hay bastantes mañas, ya se sabe que es­tán bastante corrompidos pero uno habla con la juventud y se tienen ganas de cambiar las cosas, creemos que es posible. Actualmente los chicos proponen programas de innovación social para poder atender diferentes problemá­ticas desde la educación hasta el vandalismo, todo va de la mano”, mencionó.

La delegada señaló que es importante que la juventud aún tenga ganas de cambiar la situación en el estado y en el país aunque se ha notado bastante apatía hacia los par­tidos políticos, cosa que se entiende por la inconformidad al ver el manejo dentro de las instituciones partidarias y los espacios de servidores públicos.

“Pero creo que si no nos involucramos las cosas difícilmente van a cambiar, si tenemos una perspectiva diferente tenemos que subir­nos al barco para darle una dirección distinta porque si no los políticos amañados van a seguir gobernándonos como no queremos que lo hagan, para cambiar las cosas hay que participar no solo está la petición al gobierno de que cambie las cosas sino que también invitamos a los jóvenes a que se involucren para que llegue ese cambio”, añadió.

Marery García apuntó que el discurso que se debe dar a las nuevas generaciones tiene que cambiar ya que la política necesita re­frescarse involucrando personas de todos los ámbitos sociales y tomar en cuenta a personas allegadas al arte, a colectivos feministas, co­lectivos LGBT, a los pro cannabis y a todas las personas que tienen una realidad diferente siendo más plurales.

“El gobierno es para todos y para poder gobernar para todos debemos estar todos porque las cosas se pueden enriquecer con la sapiencia de lo que nos duele a cada quien y hay que salir adelante”, finalizó.