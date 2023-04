Mi Jardín de Flores

No Oye, no Escucha y se Cierra

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es injusto y lamentable que por la seguridad y el mal manejo de la adminis­tración la sociedad pague los platos rotos, sobre todo los comerciantes. Uno tiene que seguir haciendo frente a la situación y llevar el pan a la mesa’: Mariana Lizeth Melo Treviño.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 18 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Verdad Supera la Fantasía

SI FRANZ Kafka Reencarnara en Zaca­tecas, sería costumbrista

-¿POR QUÉ lo dice madre Teresa?-.

-PORQUE Zacatecas superó la ficción, sufrió una metamorfosis de vértigo: de ser de los estados más seguros del país, hoy es el más peligroso y cruento de México, per cápita-.

-COINCIDO con su opinión, madre Te­resa, con este gobiernito de David Monreal, la realidad superó a la ficción: sólo ayer, en menos de 24 horas, se cometieron cinco ase­sinatos y hay qué ver con cuánto sadismo:

“LOS secuestraron, los torturaron, los asesinaron a balazos y todavía tuvieron el sadismo de encobijarlos y tirarlos como si fueran perros; no se vale, la verdad, es exa­gerada la falta de humanidad de esos hijos de la ching… (censurado).

Los Asesinatos

“AYER lunes, alrededor de las 7:30 de la mañana, en la cabecera municipal de Veta­grande, narcosicarios tiraron tres cadáveres envueltos en bolsas de plástico negro, cerca de la avenida Del Reloj.

“ASÍ terminaron sus vidas tres zacateca­nos que, previamente, habían sido secues­trados, torturados y asesinados a balazos, burlando además a las autoridades que se niegan, no pueden o no quieren detener a los narcosicarios al servicio del crimen organizado.

“ANOTEN tres asesinatos; pero además, a esa misma hora, el teléfono 911 del Servi­cio de Emergencia comenzó a repiquetear con insistencia para que, voces anónimas, reportaran que en la cabecera municipal de Trancoso, en la avenida Segunda de Insur­gentes, a la altura del puente vehicular, de una camioneta en movimiento tiraron dos cadáveres encobijados de hombres que, al igual que los tres de Vetagrande, habían secuestrados, torturados y asesinados, para después ir a arrojarlos a ese lugar cual fueran animales. Claro está, que tampoco en estos dos nuevos asesinatos no hubo detenidos”.

-¡DIOS de mi Vida!, tanto que cacarean la vigilancia en todas las carreteras de Zacatecas, y los Malos Organizados les pasan cuerpos sin vida frente a sus narices y no se dan cuenta de ello, díganme si es o no kafkiano lo que está sucediendo en mi amado Zacatecas.

-Y EN el peligroso Fresnillo, un joven fue cosido a balazos cuando caminaba por la ca­lle La Curva, colonia La Joya y dos matones a sueldo descendieron de un automóvil y le dispararon en ocho ocasiones; gravemente herido, la víctima fue trasladada al Hospital General en un vehículo particular, mientras los pistoleros se alejaban del lugar tranquila e impunemente.

“POR supuesto, no hubo detenidos: esta impunidad es crónica, y a David le vale madre que sigan corriendo ríos de sangre por todo Zacatecas, ¡qué poca ma… dera!¿Para esto quería ser gobernador?”.

Las Reacciones

-VIOLENCIA, Inseguridad, corrupción, impunidad, desempleo y nula inversión nacional y extranjera son los siete caballos del Apocalipsis que padece el desgobierno del David Monreal que tienen hundido a Zacatecas-.

-LE FALTA otro, doña Petra-.

-¿CUÁL, don Roberto?-.

-EL SORDO, doña Petra, ese que no escu­cha ni entiende razones: le dicen que la está cajeteando en tal o cual tema y no escucha ni madres, a voces como las de Saúl Are­llano, de Movimiento Ciudadano (MC) que afirma que ‘uno de los principales aspectos que debería estar garantizando el estado es la seguridad: si la seguridad no se tiene, los negocios cierran, la gente no viene a visitar al estado que es eminentemente turístico; la sociedad se encuentra intranquila, las diná­micas sociales cambian y lamentablemente las cosas se van a poner más desgastantes para el gobierno de David Monreal-.

-OJALÁ y nomás fuera para don David Monreal y sus allegados, pero ellos no tie­nen problema económico alguno, para este año le asignaron el presupuesto de egresos más grande de la historia de Zacatecas: 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, más las partidas extraordinarias que de seguro percibirá para este año-.

-UFFF… más aparte el poder político y social que tiene, entonces e ahí el pretexto para actuar como un reyezuelo: un súper millonario presupuesto, jamás entregado a gobernador alguno-.

-SÓLO que el poder le durará, cuando mucho, seis años, pero el desprestigio y la vergüenza de haber actuado mal, toda la vida: que se vea en el espejo de su antece­sor el ‘RaTello’, quien por cierto ya va a cumplir un año siete meses, autoexiliado en los Ángeles California, Estados Unidos, con todo y prole-.

-¿Y DE qué vivirá, el pobre hombre en un país que no es el suyo?-.

-PUES de todo lo que le robó al pueblo, ¿no aseguró el propio ‘David Corleone’ que sólo en los últimos nueve meses de su desgobierno, el infeliz ‘RaTello’ se agandalló con más de dos mil novecientos millones de pesos? Con eso tiene para jamás en su perra vida volver a trabajar, ni como cuentachiles-.

“El Monris” no Sale del Sótano

-¿YA VIERON que don Ricardo Monreal Ávila sigue mal calificado en las encuestas para candidato de Morena a la Presidencia de la República?-.

-SÍ, ESTÁ a tono con el David: en la cola y ninguno de los dos tiene esperanzas de salir del sótano, la gente no los quiere-.

-YO CREO que don Ricardo ya se convenció de que la inmensa mayoría del morenismo no lo acepta, entonces va a estar a la espera de quien gane de Morena la Presidencia de México, para él jefaturar la Ciudad de México, ir a Gobernación o repetir en el Senado, no le queda otra más que disciplinarse-.

–CLAUDIA Sheinbaum Pardo es un fenómeno, desde que iniciaron las media­ciones no ha soltado el primer lugar, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ella sigue en liderando con 33.6%, el carnal Marcelo tiene 24.5%, Adán Augusto el 19% y Ricardo apenas 11%, ni triplicando esa cantidad, alcanza a Claudia-.

-”’EL MONRIS’ ya chupó Faros, por muy ‘Chamuco’ que sea ya se la persignó, y qué bueno, pues de lo contrario los Mon­reales podrían adueñarse de todo el país: Porfirio Díaz les valdría Wilson”-.

¿Despenalizar la Mariguana?

-A QUIENES les deberían de hacer el antidoping, al igual que al Vicente Fox Quesada, es a los directivos de Movimiento Ciudadano (MC), que están a favor de la despenalización de la mariguana para su uso lúdico, ¿qué opinan ustedes?-.

-SERIA catastrófico para el país: si ‘gra­cias’ al tabaco, son millones de mexicanos que padecen y mueren de cáncer cada año, no quiero ni pensar un pueblo atestado de gente consumidora de mariguana sufriendo alucinaciones, ¡Jesús mil veces!

“PERO además del cáncer el fumar ta­baco provoca: Bronquitis crónica, Enfisema pulmonar, Cáncer de pulmón, Hipertensión arterial, Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio), Accidentes cere­brovasculares (trombosis, hemorragias o embolias), Úlcera gastrointestinal y Gastritis crónica entre otras.

“MIENTRAS que el consumo de ma­riguana provoca: Ansiedad, Depresión, Enfermedades bronco-pulmonares, Arrit­mias, Psicosis, Esquizofrenia, paranoia y alucinaciones; nos iría muy mal como país: se llenarían los hospitales de cancerosos”.

-MI abuelita -dice doña Petra-la usaba para sus reumas, la tenía en una botella con alcohol-.

-BUENO, yo estaría de acuerdo si se usara como medicina, pero hasta ahí-.

-POR eso digo que a los directivos de MC, deberían de hacerles el antidoping, no se puede estar a favor de consumir esa porquería, si ya con el cigarro tenemos mi­llones de enfermos, para que le buscamos cinco patas al burro-.

–SI AHORITA hay mucha chaviza que no fuma, se podría poner de moda fumar mota y entonces sí valdríamos chetos: no me gusta­ría la existencia de millones de mariguanos como Vicente Fox, que está más loco que una cabra y le apuesta a la despenalización de la mota para producirla y distribuirla, todo para seguir enriqueciéndose a lo bestia, ¡no tiene llenadero-.

-PUES ME alegra que los tres coin­cidamos: no a la despenalización de la mariguana, su utilización sólo con fines medicinales-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.