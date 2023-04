“Yo Lamento que David Monreal Siga Siendo Evaluado Como el Peor Gobernador del País”

Está Rodeado por una Secta que le Endulza el Oído: Miguel Torres

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal Miguel Ángel Torres Rosales, aseguró a Página 24 Zacate­cas que la opinión acerca del gobernador del estado, David Monreal Ávila, es más que clara en las diversas encuestas que lo colocan como el gobernador peor evaluado desde que inició su administración.

“Yo lamento que esto sea así, yo quisiera tener al mejor gobernador, que a mi estado y a él le fuera bien pero sus acciones no le abonan. Su desempeño no ha sido el espera­do, se ha dedicado a gobernar con una secta que le endulza el oído, no le hablan de la realidad que vive el estado y eso no le ayuda a corregir lo que está mal. El gobernador debería escuchar todas las voces para que se dé cuenta cual es la realidad de Zacatecas y corregir lo que está mal”, aseveró.

El diputado añadió que David Monreal está encerrado en una burbuja, desde la cual ha pretendido gobernar, y eso lo ubica con una calificación tan baja. Además de que su gabinete de gobierno ha sido calificado como muy pequeño, ha sido sugerido en su mayoría por su hermano Ricardo Monreal.

“Como acaba de ocurrir con el cambio del secretario de gobierno, sabemos que el senador fue quien se lo designó, fue él quien lo propuso. El mismo Ricardo le ha propuesto ese gabinete chiquito, que hace que el mismo gobernador se vea del mismo tamaño”, señaló.

Miguel Torres comentó que hay forma de revertir dicha imagen del gobernador ya que en Zacatecas hay personas muy capaces que conocen la problemática del estado pero si el gobernador no tiene la determinación de corregir el rumbo y corregir las políticas públicas las cosas no cambiarán aunque tenga a los mejores perfiles a su alrededor.

“Si no tienen las facultades para tomar decisiones, y si se le agrega que no existe la capacidad, obviamente no habrá resultados. Hay tiempo de corregir el rumbo y espera­mos que el gobernador tome las decisiones adecuadas, estamos mal y es lamentable que ubiquen a nuestro gobernador en el lugar 32 de 32. Es urgente que el gobernador despierte porque cada día que pasa es un día menos para recomponer el rumbo del estado”, finalizó.