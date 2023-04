Mi Jardín de Flores

Los Amigos Íntimos del Gobernador en Problemas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo lamento que esto sea así, yo quisiera tener al mejor gobernador; que a mi esta­do y a él (David Monreal Ávila) le fuera bien pero sus acciones no le abonan. Su desempeño no ha sido el esperado, se ha dedicado a gobernar con una secta que le endulza el oído, no le hablan de la reali­dad que vive el estado y eso no le ayuda a corregir lo que está mal. El gobernador debería escuchar todas las voces para que se dé cuenta cuál es la realidad de Zaca­tecas y corregir lo que está mal’: Miguel Ángel Torre Rosales.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 19 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

No, la Verdad, a mí no me Sorprende

-LO LEO y me sorprende: el Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, y su esposa la Susana Solís Gamboa, están acusados por el fiscal gene­ral de Justicia del Estado, el Francisco José Murillo Ruiseco, de asesinar al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, por lo que el fiscal pidió a la Camara de Diputados desaforarlo para poder cumplimentar la orden de aprehensión contra el alcalde de Guadalupe que giró la María de Jesús García González, jueza penal-.

-SÍ ES sorprendente -replica don Ro­berto-: sabía que ‘El Campeón’ lanzaba y pichaba a la vez, pero nunca me imaginé que terminaría cometiendo un crimen pasional; sí, a mi también me sorprende, ¿a usted no, madre Teresa?-.

-NO, LA verdad no, a mí no me sorprende; lo que sí me sorprende es cuando nuestros gobernantes se dan golpes de pecho, de­nunciando públicamente la ‘descomposi­ción social’, para pretender minimizar su aberrante ineptitud y complicidad porque son nuestros corruptos gobernantes los que están ‘descompuestos socialmente’, porque bien lo dice nuestro señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador: ‘El pueblo es bueno y sabio’-.

-TIENE usted razón, madre Teresa: los malos de la película son los gober­nantes corruptos, esos que primero se roban los votos y después el dinero del pueblo son la gente más peligrosa que pueda haber, pues abusan de su poder de manera impune y descarada: no hay que olvidar que el “RaTello”, siendo gober­nador de Zacatecas, ordenó la detención y encarcelamiento del entonces alcalde de Pánuco, Abraham Castro Trejo, por encabezar una manifestación a las afue­ras del DIF estatal, en contra de su vieja la Cristina, que a ley de sus calzones le quitó a las familias más pobres cientos de despensas, alimentos que utilizó para la siguiente campaña electoral a favor de los candidatos del RIP.

“AL ABRAHAM, lo detuvo la policía estatal, lo esposó, lo llevó a la Fiscalía y lo puso a disposición del Ministerio Público, lo encarcelaron, lo desnudaron, le sacaron fotografías en traje de rana y horas después lo dejaron en libertad; al día siguiente puso una demanda penal en contra del RaTello y quien más resultara responsable pero el Pancho Murillo la archivó y la cubrió con el polvo del olvido.

“AL BENJAMÍN Medrano Quezada, coordinador del Patronato de la Feria Na­cional de Zacatecas, lo cacharon con un desfalco de 60 millones 100 mil pesos y hasta le giraron orden de aprehensión. Sin embargo no la cumplimentaron, ¿por qué? Tal vez porque el Benjamín les recordó que por sus manos no pasó ningún peso, pues era el ‘RaTello’ y la Cristina quienes firma­ban y llevaban todo el negocio, además de que el Benjamín es muy amigo del David, quien por cierto se ha caracterizado por ser muy amigo de los llamados ‘quesadillas sin queso’.

“UNA PRUEBA más de la descompo­sición política y gubernamental es el ‘Ra­Tello’, a quien el propio ‘David Corleone’ acusó de robar dos mil 900 millones de pesos en su último año de desgobierno, lo que ocasionó que el David no tuviera ni para pagar la nómina, por lo que debió entrar mi cabecita de algodón, a resarcir el multimillonario robo al erario.

“EL DAVID prometió, desde su campaña electoral, acabar con la corrupción y la im­punidad, pero al ‘RaTello’ no lo ha tocado ni con el pétalo de una comparecencia, por lo que su antecesor ya cumplió un año siete meses sin poner un pie en Zacatecas, pues el muy ‘RaTello’ radica en los Ángeles, Ca­lifornia, Estados Unidos, con todo y prole.

“OTRA COSA muy delicada, o mejor dicho peor que las anteriores, es el caso muy sonado de uno de los hijos del gober­nador David Monreal, quien está acusado de encabezar una golpiza con pies y manos en contra del estudiante de preparatoria de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, quien a causa de esa agresión perdió la vida pos­teriormente; la cobarde golpiza sucedió la madrugada del 2 de julio de 2022, afuera del antro ‘fifí’ Caviar\Izquierda, ubicado en Francisco García Salinas 9A, Médicos Ve­terinarios, 98097, municipio de Guadalupe.

“LOS ebrios chavos montoneros, en­cabezados por uno de los hijos del David Monreal, eran siete; y la golpiza fue tal que el estudiante tuvo que ser hospitalizado en el hospital San Agustín; desgraciadamente tres meses después (el 15 de octubre) regresó nuevamente a ese nosocomio y ahí falleció a causa de esa agresión iniciada porque al hijo del David y sus secuaces no les gustó que Jorge Iván les haya reclamado la falta de respeto hacia una de sus amigas; claro, el junior andaba muy bravucón, no sólo porque traía a su pandilla de ebrios, sino porque además policías estatales, vestidos de civil, le servían de guaruras.

-QUÉ COBARDES los batos -dice don Roberto-, siete contra uno y de pilón pro­tegidos por elementos de la policía estatal, asignados a proteger al hijo del gobernador; es cierto lo que dice la madre Teresa, la des­composición social está en los gobernantes corruptos, que no sólo saquean los dineros del pueblo, sino que asesinan despiadada­mente, con alevosía y ventaja al pueblo de Zacatecas, ¡que no mamen!

“Y HOY, el propio David, sale en inter­net a decir a un grupo de estudiantes: “Si te drogas te dañas”, sacándose la foto con varios chavos muy sonriente y abundando sobre el tema:

‘USTEDES SON el alma, el corazón, la ilusión y la esperanza de Zacatecas’, remachando que: ‘Recuerden si se drogan se dañan’.

-EL DAVID no sólo debe de hacer cam­paña contra las drogas con la chaviza, sino con su propia familia, su gabinete y sus ‘distinguidos amigos’ como el Benjamín y el Julio César, el primero súper ratero, según la Humbelina Elizabeth, secretario de la Función Pública y el otro asesino, según el propio fiscal Pancho Murillo-.

-¿QUÉ irá a pasar, madre Teresa?-.

-LO LÓGICO sería que el brazo fuerte de la ley y la justicia, alcanzara a don Alejandro Tello y su señora esposa doña Cristina Ro­dríguez Pacheco, a don Benjamín Medrano Quezada, al hijo del señor gobernador, al señor Julio César Chavez Padilla y a su señora esposa doña Susy Solís Gamboa, sin olvidar el compromiso de echar de Zacatecas o meter a la cárcel a los Malos Organizados e “Inteligentes” como él llama a los que no paran de envenenar a nuestros jóvenes y niños-.

-MMM… ya valió chetos. David, va a defender a Julio César, al igual que lo está haciendo con Benjamín, no olviden que es­tas ‘finas personas’ son sus íntimos amigos, claro por algo será-.

-NO, don Roberto, si don David los sigue apoyando al grado de darles impunidad, Za­catecas entero se le va a echar encima, sería su Waterloo y la revocación de mandato sería inevitable-.

Las Reacciones en Torno al Desafuero del Alcalde de Guadalupe

‘NOSOTROS vemos que esto (el proceso de desafuero de Julio César Chávez Padilla) genera una luz de esperanza ante los ciuda­danos de que la justicia se empieza a aplicar en el estado de Zacatecas. Esta esperanza es muy necesaria y creo que el estado ha per­manecido en una circunstancia muy mala y el estado requiere oxigenación en todos los sectores como la seguridad, la economía, la educación ya que los zacatecanos estamos desesperados’: Clemente Velázquez Mede­llín, exalcalde de Guadalupe-.

‘NO sabemos qué va a pasar (con el alcalde de Guadalupe), lo que queda muy evidenciado es que el desafuero es un proce­dimiento que pudimos habernos ahorrado si tuviéramos la sabiduría de eliminarlo, como está eliminado en la Ciudad de México donde nadie tiene fuero de los servidores locales. Si aquí sucediera lo mismo no co­rreríamos el riesgo que en estos momentos corremos de que se evadan de la acción de la justicia’: José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local’.

-PUES aquí está el sentir de estos dos políticos, no obstante de ser morenistas-.

