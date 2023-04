“Zacatecas, un Ejemplo de mal Gobierno que Hace que Morena Pierda Elecciones”

Así Sucedió en Durango y Aguascalientes: Carlos Peña

Por Rubén Palomo Macías

Carlos Peña Badillo, dirigente estatal del PRI, comentó en entrevista para Página 24 Zacatecas que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) debe hacerse allegar de las pruebas necesarias para la resolución de casos pendientes para poder generar la responsabilidad y solicitar que un caso o un asunto sea judicializado.

“Me queda claro que la fiscalía sigue haciendo su trabajo, que sigue recabando pruebas en donde tengan que ver se trate de quien se trate por la comisión o presunta comisión de un delito. Estoy cierto que hoy la fiscalía está buscando darle seguimiento a todos los asuntos. Su trabajo lo deberá seguir haciendo en el asunto cualquiera que sea”, mencionó.

Respecto al caso de homicidio doloso en donde se involucra a un hijo del gobernador del estado, David Monreal, Carlos Peña se­ñaló que eso está en la cancha de la fiscalía y como partido político son respetuosos del trabajo y el quehacer de las instituciones.

“En la fiscalía determinarán si hay o no co­misiones de delito se trate de quien se trate. Qué bueno que se estén dando seguimientos y atendiendo los asuntos y me queda muy claro que la razón de tiempo obedece cuando se tienen los elementos y las pruebas sufi­cientes para poder darle seguimiento a un debido proceso y que todo mundo pueda defenderse y que la aplicación de la ley y de la justicia no exima a nadie por cualquiera de las responsabilidades parentescos o tareas que se tengan”, aseveró.

Respecto a la calificación del gobernador del estado en las últimas encuestas Peña Badillo señaló que el estado es un referen­te negativo y en el caso de las campañas en Aguascalientes y Durango se utilizó al estado zacatecano como el mal ejemplo.

“Hoy estamos inmersos en otra elección y sin duda Zacatecas continúa siendo el mal ejemplo, sería mezquino apostar a que le vaya mal al gobierno de Zacatecas pero me queda muy claro que hay muchas cosas por corregir, ojalá apresuren el paso porque cada vez les queda menos tiempo”, finalizó.