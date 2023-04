Mi Jardín de Flores

Que Cada Quien Asuma sus Culpas, no Morena

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Les digo a nuestros diputados que estaremos muy al pendiente y vigilaremos el proceso, manifestamos que desde el PAN vamos a ir a favor del desafuero (de Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe), tenemos que retirar la inmunidad a los presuntos culpables que hoy son funcionarios públicos de Morena’: Verónica Alamillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 20 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Murillo le Comunicó Todo al David: Cómo, Dónde, Cuándo y por qué el Alcalde Mató al Abogado, Estoy Segura

AHORA SÍ me sorprendió el Dr. Julio César Chávez Padilla, quien firmó un comunicado, fechado ayer miércoles 19 de abril, asegurando que es inocente y que las acusaciones en su contra de haberle arrancado a la vida a balazos al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego es falsa, que es una acusación de poderes fácticos y…

-PERDÓN QUE la interrumpa madre Teresa, pero el fiscal Pancho Murillo no ocupa ningún cargo ni poder fáctico, es auténtico y de acuerdo con la constitución.

-BUENO ES lo que dice el señor alcalde de Guadalupe, en ese comunicado; claro está, sin decir nombres; comienza así:

‘RESPECTO A las acusaciones jurídicas por la comisión de presuntos delitos vertidos en contra de mi persona por algunos actores políticos, es mi decisión acompañado de mi condición y firmeza de inocencia, acudir a las instancias respectivas para plantear mi defensa sobre dichos señalamientos, de los cuales nada hay de cierto, por lo que dejaré en claro ante la sociedad la veracidad de mis palabras, respaldadas en las evidencias de mis acciones.

‘NO PODRÉ evitar mencionar la tendencia que hay de las instancias que impulsan esta febril acusación, y la desventaja en la que me posiciona la conspiración en mi contra.

‘PERO, CON la certeza de mi inocencia y con la fe en Dios, para que las cosas resulten bien, y como es debido , acudiré a desarrollar el que, espero, sea un debido proceso, y no solamente un trámite de linchamiento político sin sustento alguno.

‘CONSCIENTE ESTOY de que podría no ser el primer inocente en ser acusado de algo que no cometí, pero entiendo más mi responsabilidad de hacerle frente y seguir el ejemplo de afrontar una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado en los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir en enriquecimiento de unos cuantos.

‘DE AHÍ en más, no veo otro motivo para esta actuación que hoy se pretende en mi contra.

‘ACLARO QUE mi presentación ante la autoridad correspondiente para realizar las acciones jurídicas en mi beneficio, han sido determinadas en la conveniencia de mi defensa, y no a ningún otro señalamiento basado en las suposiciones dañinas de algunos.

‘SIN MÁS por el momento, estaré haciendo las aclaraciones y aportaciones de prueba pertinentes ante la instancia correspondiente para mantener la evidencia de mi inocencia: Dr. Julio César Chávez Padilla.

“¿QUÉ LES parece?”.

-QUE EN esta vaina -dice doña Petra- deberá de prevalecer la verdad: el Julio César asegura que es inocente, que la calenturienta acusación es porque poderes falsos están molestos porque en su gobierno se ayuda a quien más lo necesita, que es una conspiración, un linchamiento político por no permitir el enriquecimiento de unos cuantos y que tales acusaciones no son más que suposiciones dañinas-.

-LA BRONCA es que Julio César no les pone nombres ni apellidos, tampoco está dando la cara ahorita que todavía tiene fuero y sus palabras no tienen fuerza ni sustento, pues hasta el propio David no ha alegado su inocencia, a pesar de que ‘El Campeón’ era uno de sus mejores amigos y estaba considerado para ser su sucesor.

“YO QUIERO imaginarme que el fiscal Francisco José Murillo, tiene todos los pelos de la burra en la mano, y que no sería capaz de acusar de asesino al alcalde de uno de los municipios más prósperos de Zacatecas que, además, se perfilaba como el próximo candidato de Morena a la gubernatura: era el delfín de David.

“AHORA SI como él dice, es inocente, ¿por qué no le echa huevitos al asunto y va ante el fiscal Murillo y demuestra su inocencia, si todavía no le quitan el fuero?”.

-¿Y SI en realidad el Dr. Chávez Padilla es inocente?-.

-NO, PUES, el Murillo hasta a bote iría a parar: pero yo les puedo asegurar que el fiscal tiene evidencias fidedignas de la culpabilidad del Julio César y de su esposa la Susy, que tampoco ha dicho esta boca es mía.

“ES MÁS les apuesto que el Murillo habló largo y tendido con el David y le mostró todo el pastel con el que le comprobó cómo, cuándo, dónde y por qué mataron y robaron objetos personales al abogado Raúl Calderón; por otro lado, también puedo asegurar que no habrá diputado, del partido que sea, que no vote a favor del desafuero del Julio César”.

-PUES HABRÁ que ver: yo lo único que siente es que con esto no solamente queda por los suelos el Poder Ejecutivo, sino que también perjudica a Morena-.

-¡ÓIGAME NO!, don Julio César, su esposa y don David no son Morena, el partido no tiene por qué cargar con esos lastres, ellos se equivocaron y ellos deben de asumir sus culpas, no el partido de la 4T-.

-PERO NO se enoje, madre Teresa-.

-NO ME enojo, sólo digo que cada persona debe de responder por sus equivocaciones, si don Julio César hizo lo que hizo no fue por instrucciones de Morena, que es una institución política que quiere transformar al país para que todos vivamos mejor: yo, a los negritos del arroz los separo y eso es lo que sí debe de hacer Morena: Atrás de la raya que estamos trabajando’, les diría.

“Y EN este caso los diputados todos, de diferentes partidos y hasta independientes han dicho que estarán del lado de la justicia y eso es bueno-.

Todo Tiene que Cambiar en Beneficio de Zacatecas

“PUES LOS asesinatos continúan, nadie los frena: ni la Guardia Nacional, ni el Ejército Mexicano, ni la Federación, ni el Estado ni los Municipios: Zacatecas se hunde por la ineptitud de David.

“AYER MISMO, en Fresnillo, una pareja tripulaba un automóvil blanco por la calle 30 de junio, colonia La Joya, cuando otro vehículo se le emparejó y le dispararon una tormenta de balazos de grueso calibre, matando al hombre e hiriendo gravemente a la mujer que tuvo que ser hospitalizada.

NO HAY detenidos.

EN CALERA de Victor Rosales, un individuo que por la madrugada caminaba rumbo a su casa, fue sorprendido en la calle Canales, colonia La Laborcilla y lo mataron a balazos.

NO, NO hay detenidos.

EN GUADALUPE, otro hombre que caminaba por la Calle Benito Canales, fraccionamiento Tierra y libertad, fue baleado y poco después llevado al Hospital General, está grave.

TAMPOCO HAY detenidos.

Y OTRA vez salta Guadalupe: el chofer de un camión de pasajeros, fue bajado a balazos: el autobús, que afortunadamente no traía pasajeros, lo atravesaron en la carretera estatal 181 que va a la comunidad San Jerónimo y le prendieron fuego; esto sirvió para impedir ser detenidos pues la fuerzas del orden, que iban por ellos, les pisaban los talones.

“AQUÍ lea va una buena: un robacoches fue detenido cuando manejaba una camioneta robado y, en el interrogatorio, el “Ra- Tello” confesó que tenía en su poder otros ocho vehículos más, mismos que le fueron confiscados” .

-LA FISCALÍA debería mandar fotos y datos de los vehículos recuperados a los medios de comunicación, para que sus dueños los identifiquen y vayan por ello, ¿no creen?-.

-NAAA...

ESA es una entrada extra para Murillo y sus muchachos y no la van a desaprovechar-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.