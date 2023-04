Comerciantes Solicitan que Seguridad del Festival Cultural Siga Durante Todo el año

Nunca Hemos Tenido una Reunión con el Gobernador: Velazco

Por Rubén Palomo Macías

María de Lourdes Velazco Gómez, representante de los comerciantes del Centro Histórico, apuntó a Página 24 Zacatecas que los comentarios negativos en contra del estado continúan y uno de esos comentarios es que los comercios zacatecanos no abren temprano sus puertas, sin embargo la líder comentó que los comercios no esenciales abren a las 10:00 de la mañana y eso sucede en Zacatecas y otras ciudades.

“Creo que Zacatecas es uno de los lugares más puntuales en abrir, su servidora y otras personas hemos estado en otros lugares en donde hasta las 11:00 se llega a abrir y ellos trabajan sólo ocho horas, nosotros trabajamos de 10 hasta 12 horas según la temporada.

Por esos comentarios nos quitan mucho turismo y la temporada vacacional no fue lo que esperábamos, no hubo repuntes en las ventas y ahorita estamos por hacerle llegar un escrito a Jorge Miranda Castro y al gobernador para que no retiren la seguridad que hubo durante el Festival Cultural”, comentó.

La líder señaló que la seguridad debe continuar constante y no sólo cuando hay eventos masivos en el Centro Histórico para que los visitantes y los comerciantes se puedan sentir seguros, además de que se siga hablando bien de Zacatecas, recordó la campaña realizada por la iniciativa privada pero los esfuerzos ya no se continuaron viendo.

“Que todo eso sea constante, promoción que atraiga al turismo ya que tristemente hay negocios que piensan en cerrar y otros que han tenido que despedir hasta 50% de sus empleados, no es culpa de nosotros sino que la situación ya no nos da el lujo de tener más empleados.

Con estos escritos esperamos que se nos ponga atención, sobre todo por parte del gobernador porque nunca hemos tenido una reunión con él, para que conozca y nos escuche, no pedimos nada extraordinario sólo que sigan aportando en que se hable bien del estado”, finalizó.