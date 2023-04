Mi Jardín de Flores

Julio César Chávez Padilla, Enfrentará a la Ley y la Justicia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas empieza a ser despreciado por la indolencia del gobernador y en su aislamiento no permite que el resto de la población, a la que él no quiere, se vaya quedando atrasado siendo una situación malévola para Zacatecas. La mejor opinión que se puede tener del gobernador es que ojalá mejore, el 24 ya está cerca y en Zacatecas ya tenemos esta ley de la revocación de mandato y creo que la mayoría vamos en esa dirección. Y hay quienes están juntando firmas y sobra quien firme para que la revocación se lleve a cabo’: Raymundo Carrillo Ramírez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 21 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Es Inminente: el Julio César Chávez Padilla, Enfrentará a la Ley y la Justicia

“AYER, EL Darío Gamón Rodríguez, defensor del Julio César Chávez Padilla, alcalde del municipio de Guadalupe, utilizó a los reporteros de la fuente para intentar enturbiar el proceso de desafuero del presunto coautor del asesinato del conocido abogado Raúl Calderon Samaniego, mostrando un documento en el que pide anular la intervención de los diputados Enrique Laviada Cirerol y Juan Mendoza Maldonaza, ‘debido a que hicieron público el sentido de su voto a través de una entrevista periodística’, reiterando que dicha acción ‘será sometida al análisis de la defensa’”.

-¡AY, ENTRE abogados te veas! Lo único que hacen esos señores con comportamiento leguleyo es alargar los procesos con nimiedades y, claro está, cobrar más. Don Darío debería de estudiar mejor el caso y actuar en consecuencia.

“EL SEÑOR abogado reveló que tanto el presunto, como su señora esposa, quien también está metida en ese homicidio doloso en contra del licenciado Calderón Samaniego, se encuentran en Zacatecas”.

-PUES SI Julio César está en el estado ¿por qué no se ha presentado si hasta ayer jueves todavía gozaba de inmunidad?-.

-DEJARON PASAR la oportunidad: al menos el Julio César, porque hoy viernes, de seguro, los diputados lo van a desaforar y desde ese momento la Fiscalía General de Justicia del Estado, o séase el Francisco José Murillo Ruiseco, lo podrá llamar ‘prófugo de la justicia’ hasta en tanto no sea cumplimentada la orden de aprehensión-.

-¡DIOS DE mi vida! el señor alcalde tenía todo en la vida: una bonita familia compuesta por su guapa y joven señora esposa, dos hijitos primorosos, estudios profesionales con un doctorado incluido, un excelente puesto de servidor público, buen patrimonio y un futuro promisorio; es lo que no me cuadra, ¿cómo una persona así puede convertirse en un criminal? ¿Qué motivos lo llevaron a cometer tal pecado mortal, y como la señora “Susy” se imvolucró en ese connotado homicidio doloso y robo?-.

-PRONTO LO sabremos, madre Teresa: de seguro que hoy viernes ‘El Campeón’ perderá su fuero político e iniciará la cuenta regresiva-.

Ocupamos en Tercer Lugar en Personas Desaparecidas

-NO ME sorprende lo anunciado ayer en el Foro de ‘Políticas Públicas en Materia de Desaparición de Personas en Zacatecas y México”, porque esa cifra de 3 mil 528 desaparecidos en mi amado Zacatecas, confirma, no el tercer lugar que nos endilgan en la ONU, sino el primer lugar per cápita, pues nuestra población es de poco más de un millón 600 mil habitantes: me da escalofrío al ver los rostros de los desaparecidos en esas fotografías que mostraron en lonas y pienso en ellos y sus familias por lo que están pasando: debe ser horrible esa situación-.

-GRACIAS A Dios, madre Teresa, que ninguno de nosotros tiene familiares desaparecidos-.

-PUES SÍ, pero no deja de ser preocupante -ataja don Roberto-, mucho muy preocupante; me llama la atención la participación del fiscal Murillo Ruiseco, que luego luego se quiso curar en salud, echando por delante al país y diciendo que: ‘Para nosotros en la institución como personas, seres humanos e integrantes de esta sociedad estamos conscientes de esta problemática, somos sensibles de este gravísimo flagelo que es y ha sido la delincuencia en nuestro país; Zacatecas no es ajeno a estas circunstancias de violencia, ¿qué le pasa a este wei que echa a México por delante, si somos el estado en donde más secuestros forzados per cápita se comenten?

“MURILLO DE aprovechar el evento para disculparse ante el representante de la ONU y, principalmente ante la sociedad zacatecana, porque les puedo asegurar que la gran mayoría de esos 3 mil 528 personas desaparecidas, son desde septiembre de 2016, cuando fue nombrado por Alex procurador general de Justicia y, posteriormente, fiscal general de Justicia, en febrero de 2018 (antes fue asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado; subdirector de Normatividad y Asuntos Jurídicos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; director del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; director general de Procedimientos jurisdiccionales de la PGJE; docente investigador de la Unidad de Derecho de la UAZ y delegado de la PGJE en Fresnillo).

“UFFF...

TODA una carrera en el área de seguridad, pero Murillo Ruiseco tiene 7 años, 7 meses como propietario de la ley, y es su responsabilidad, la desaparición de zacatecanos: 3 mil 528 personas desaparecidas, perdón por la expresión, es un chingo de gente”.

-TIENE USTED razón, don Roberto, don Francisco José debió de disculparse y comprometerse ante los asistentes a mejor su trabajo en beneficio de las víctimas y sus familiares; ¿cuánto tiempo le queda como fiscal?

-MMM...

-TOMA la palabra doña Petra- ‘El Pelochas’ tomó posesión del cargo de fiscal, si no me equivoco, en febrero de 2018, y su hueso es por siete años, según la ley; entonces hasta febrero de 2025, chupará Faros-.

-PUES OJALÁ don Francisco haga un examen de conciencia y redoble esfuerzos para mejorar la seguridad, el combate a la corrupción y la impunidad, porque está visto que nadie lo obligará a dejar su encargo haga lo que haga-.

-Y A disfrutar de la vida -dice don Ro berto-: Murillo va a salir de la fiscalía, bien ‘forrado’. Por cierto, recibí un correo en el cual inspectores jefes, y policías primero de Investigación del Estado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, denuncian que:

‘POR MEDIO del presente queremos manifestar nuestra inconformidad, desacuerdo y preocupación ya que desde hace más de 4 años que se han visto afectados nuestros derechos, principalmente al aumento salarial que tanto se había proclamado, incluso desde entonces no se ha visto reflejado el aumento al salario mínimo, cosa que desconcierta a nuestras familias a causa de la inflación de la que todos hemos sido afectados; claro está que a los superiores no les afecta dicha inflación por sus altos salarios es por eso la apatía y el desinterés de velar por nuestros derechos, únicamente se fijan en las obligaciones y tal parece que ni a la Federación ni al Gobierno del Estado le importamos ya que ni uno ni otro ha vuelto a ver por nuestros derechos laborales sabiendo que a los elementos de policía Estatal y Municipal les aumentarán el sueldo y están velando por su bienestar y capacitación para un mejor servicio, cosa que en fiscalía del Estado no sucede y por tal la inconformidad no simplemente de nosotros sino también de los peritos, secretarios y fiscales del ministerio público que por temor a represalias, cosa que existe, no manifiestan su descontento.

Es por eso que hacemos un llamado a quien corresponda para que volteen a ver y velar por nuestros derechos laborales para poder brindar un mejor servicio a la sociedad y tener una seguridad laboral competente.

A T E N T A M E N T E

“LABOR VINCIT OMNIA.”

INSPECTORES JEFES Y POLICÍAS PRIMERO DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

“ME PIDEN que no dé a conocer sus nombres por temor a represalias”, ¡carajo! ¿Cómo estará la situación en el feudo de Murillo, cuando los propios inspectores e investigadores tienen miedo a represalias? En fin, así están las cosas en la Fiscalía General de Justicia, lo que no es justo porque este año el gobierno de David Monreal recibió el presupuesto más generoso en la historia de Zacatecas, pero está visto que son los de arriba los que se llevan la tajada del león y no se vale, son ching… (censurado): el pastel debe ser para todos equitativamente, pero a ellos, a los que le toca la chinga, les dejan las puras migajas… y las balas.

Los Asesinatos de Ayer Jueves

“PUES LA ola de asesinatos no cede: ayer mismo mataron a a cuatro individuos, dos en Fresnillo y dos en en Guadalupe.En el primer caso, los secuestraron, los torturaron, les pegaron el tiro de gracia y tiraron sus cuerpos en la carretera federal 45, a la altura del entronque a la comunidad de El Baluarte.

EN GUADALUPE, el doble asesinato se cometió en Tacoaleche, considerado punto rojo, pues en esa comunidad, anteriormente muy tranquila, se han estado cometiendo muchos asesinatos.

Y EN ninguno de los casos hubo detenidos.

Lo Dijo Figueroa:

‘EL GOBERNADOR está enfrentando otro problema: el monrealismo que encabeza Ricardo Monreal y enfrenta una posición gubernamental federal del presidente Andrés Manuel que no ha beneficiado en nada a Zacatecas y repito que no nos merecemos esto en el estado’: Diputado José Luis Figueroa Rangel.

-PERO EL David no entiende en más terco que una mula serrana-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.