Mi Jardín de Flores

Comenzó la Cacería…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el estado de Zacatecas hay una pésima administración pública, pues David Monreal es un gobernador claramente incapaz y claramente insuficiente para abordar la problemática de la pobreza y la problemática de la inestabilidad económica, la pobreza que se presenta en el campo, y, desde luego, la pésima administración en materia de seguridad pública’: Jesús ‘Chucho’ Ortega Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 22 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Comenzó la Cacería: Van Contra Julio César y ‘Susy’

“PUES LAS cartas están echadas y ya buscan al Julio César y a la María de Jesús, mejor conocida como la Susy: trascendió que un grupo de policías investigadores, con la orden a aprehensión en mano contra los esposos y la autorización judicial de cateo, registraron tres de sus casas en busca de los esposos para encarcelarlos en el penal de Cieneguillas, a disposición del Poder Judicial”.

-¿CUÁNTO TIEMPO de prisión preventiva les darán-pregunta don Roberto-, si los detienen?-.

-CREO QUE, mínimo, un año: luego vendrá la sentencia que, según el artículo 267 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, se castiga con condena que va de 20 a 40 años de prisión o libertad si los indiciados demuestran su inocencia-.

-YO CREO que la justicia debe ser más justa y a los asesinos les deben de dar cadena perpetua -dice doña Petra-, pues es lo menos que merecen: no hay crimen más abominable que matar a una persona, por eso Diosito en la Biblia dice que matar es un pecado mortal porque nadie, excepto mi Padre Dios, puede quitar la vida, ¿verdad, madre Teresa?-.

-DIOS ES todo bondad y aquellos que se arrepienten son perdonados, Dios ama a todos sus hijos por igual-.

-¿POR QUÉ mejor no nos atenemos a las leyes de la tierra? En el caso del exalcalde de Guadalupe, bien pudiera ser un ‘cuatro’ muy bien puesto, por eso debe de investigarse a fondo, ¿cómo fue que Julio César y su esposa se pusieron de acuerdo para matar a ‘Rulo’ de esa manera?: trascendió que hallaron su cuerpo sentado en un sillón con varios balazos en el cuerpo y uno más en la cabeza-.

-OJALÁ Y que el matrimonio se entregue a las autoridades y afronte la delicada acusación que les hace el propio fiscal Murillo, quien por su actuación, debe tener las evidencias irrefutables para, primero, conseguir una orden de aprehensión para ambos, el desafuero y la separación del cargo de alcalde de Guadalupe-.

-AHORA ESPEREMOS que el David no vaya a defender al Julio César con sus influencias y chicanadas, ya que son íntimos amigos, tanto que el Julio renunció al PRI para apoyarlo en su campaña para gobernador y él ganó la reelección de alcalde de Guadalupe: de él se aseguraba que sería el sucesor del David, incluso se decía que sería su secretario general de gobierno.

“LO QUE son las cosas: dos de sus grandes e íntimos amigos, están prófugos de la ley y la justicia, el Benjamín anda, se supone, a salto de mata, pues está acusado, por el propio gobierno del David, de robar 60 millones 100 mil pesos a la FENAZA y el Julio César prófugo de la justicia por ‘asesinar, él y su esposa, al abogado Raúl Calderón Samaniego’ y esto, quiérase o no, también le está abonando a su desprestigio como gobernador, ¿qué irá a pasar?”.

-ES LA pregunta de los 64 mil pesos, pero don David debe de dejar que la ley y la justicia hagan su función con imparcialidad: detener al joven Julio César y a su señora esposa al igual que a don Benjamín, pues son muchas las personas que creen que el señor gobernador está defendiendo al excoordinador del Patronato de la FENAZA y también al exalcalde de Guadalupe y esas son dos manchas más al tigre, como dice el Santo padre Amaro, y también la señorita diputada Zulema Yanuen Santacruz Márquez, quien cree que el presupuesto del municipio de Guadalupe, está siendo utilizado para defender al expresidente municipal, por lo que exige que también el equipo del exalcalde salga del Ayuntamiento:

‘LAS FIGURAS que hoy ocupan el ayuntamiento -señala la legisladora-, cualquier funcionario también se debe proteger con esta propuesta que hice para que no se preste a juegos de que se está solventando al presidente desde el ayuntamiento. Ellos representan a un líder político y tenemos que ser muy cuidadosos de eso, debemos tomar en cuenta que ellos son parte del equipo de él y dejarlos ahí sería que se pueda prestar a malos entendidos y que los compromisos que tenga se sigan pagando del ayuntamiento’.

-BUENO, MADRE Teresa, eso dice la Zulema Yunuen porque ella llegó al Poder Legislativo por el PES y luego renunció y se declaró independiente, pero yo me quedo con lo que dice la Gabriela Pinedo sobre el mismo tema:

‘NO CREO que esto le afecte a Morena, yo creo que muchas personas han enfrentado acusaciones de todo tipo de diferentes colores y de todas las banderas, lo que sí importa, y marca la diferencia, es pugnar porque no exista impunidad sea quien sea. Creo -continuó la Pinedo- que eso ha sido muy claro, ha sido un proceso que se ha respetado muchísimo, no ha existido intervención sino respeto y sobre todo apoyo y acompañamiento para que salga bien. Confiamos en que el Poder Judicial determinará lo que tenga que determinar’.

-OJALÁ Y fuera cierto lo que declaró la secretaria general de Gobierno, desgraciadamente vemos que, a ese nivel, los partidos políticos pagan culpas ajenas: ahí está Alex, robó tanto dinero que su partido el PRI perdió la gubernatura; pero eso le sucede al tricolor por defender las corruptelas, sin embargo los jerarcas priístas no los expulsan del expartido aplanadora; entonces, David no tiene que estar defendiendo a sus ‘raritas’ amistades por más que le hablen al oído y más abajo-.

-CIERTO: AYER el ‘Chucho Ortega’, líder nacional moral del PRD, se lanzó contra Morena bien gacho, pero lo hizo porque está viendo que el David no saca ni siquiera un perro de una milpa:

‘DAVID MONREAL -dijo ‘El Chucho’- es incapaz de enfrentar la problemática que está viviendo la entidad; no hay que cambiarla con violencia sino por la vía constitucional, es decir, las elecciones, y por eso el 2024 es vital para cambiar la representación popular en Zacatecas, aquí hay una pésima administración pública pues el gobernador claramente es incapaz y claramente insuficiente para abordar la problemática de la pobreza, y la problemática de la inestabilidad política, la pobreza que se presenta en el campo y, desde luego, la pésima administración en materia de seguridad pública’.

“Y REMATÓ diciendo que ‘muchos votaron por Morena porque lo veían como alternativa de cambio para mejorar, pero no hubo tal cambio’, y tiene razón pero no es Morena, sino el David, eso nos queda muy claro a los zacatecanos, como claro estanos en que ‘mi cabecita de algodón’ evitó la quiebra del estado, al apoyarlo con más de 2 mil 900 millones de pesos, ademas de sustanciosos aumento en el presupuesto y apoyos extraordinarios por decenas de miles de pesos, que el David no ha sabido invertirlos, esa es la verdad”.

-PUES SÍ, y eso no sólo lo dice usted, doña Petra, don Roberto y yo sino la inmensa mayoría de los zacatecanos: ‘A don David le quedó muy grande Zacatecas’.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.