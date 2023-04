“El Gobernador Ricardo Monreal Está Reprobado por la Población”

Apenas Alcanzaría 2% de Aprobación: Cuauhtémoc Espinoza

Por Nallely de León Montellano

Respecto a la consulta ciudadana relacionada con el trabajo de David Monreal Ávila como gobernador del estado, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, líder del Parlamento Campesino de Zacatecas, comentó a Página 24 Zacatecas que apenas alcanzaría el 2% de aprobación, lo cual lo deja en un estatus de ‘reprobado’.

De acuerdo a la opinión del ciudadano, lo anterior se debe al alto índice de homicidios, desapariciones de personas, tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto, que posicionan a Zacatecas como uno de los estados más violentos del país.

“La verdad es que él no ha puesto ninguna atención especial para dar una respuesta, se le ha ido en tratar de acusar a los gobiernos anteriores, pero ya tiene (casi) dos años gobernando y ya no hay una justificación para que diga que los de atrás son los culpables”, señaló. Espinosa Jaime cuestión al mandatario estatal con respecto al diseño de acciones y estrategias para combatir la impunidad en el estado “que es tan grande porque no hay gente aprehendida por todos los asesinatos”.

Tenemos la cuestión de impunidad, del estudiante de prepa de la UAZ (Jorge Iván Ávila Correa) que fue asesinado a patadas saliendo de un antro , y no ha avanzado, tenemos el problema de la impunidad de la ‘Estafa Legislativa’ donde están involucrados en forma directa cuatro funcionarios de este gobierno que corrompieron las arcas de Zacatecas violentando el estado de derecho”, señaló.

Ante dicha situación criticó que haya una actitud pasiva y de cinismo de las autoridades estatales ante las problemáticas de Zacatecas, y aseveró que con dicha actitud le apuestan al olvido de sus acciones, sin embargo, dijo, la sociedad comienza a mostrar mayor incomodidad por la situación.

“El mismo gobernador tiene un problema severo de corrupción, donde no tiene elementos morales para decir que no hay corrupción; está la estafa ganadera, y si eso se junta con la estafa de Segalmex, estamos en una situación muy complicada de corrupción en un gobierno que se dice totalmente anti corrupto”. Agregó.

Finalizó diciendo que, el gobernador del estado no tiene autoridad moral para hacer un llamado a la unidad y para que no haya corrupción, sin embargo, expuso que lo mejor es que le vaya bien al mandatario para que en consecuencia le vaya bien a Zacatecas y, aunado a lo anterior, la entidad deje de ser el número uno en desempleo, en delincuencia e inseguridad, por falta de confianza de la ciudadanía hacia el gobernador David Monreal.