Mi Jardín de Flores

David Monreal Está Reprobado

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘He trabajado a pulso para merecer estar aquí, ha sido muy arduo el esfuerzo y el trabajo, estoy aquí porque he tenido la fortuna de contar con la simpatía y el respaldo de cientos de miles de zacatecanos y zacatecanas que han apostado porque las cosas se hagan bien, el motor que nos impulsa es el amor inmenso a nuestro estado... Quiero ser el mejor gobernador de Zacatecas: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 23 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

EL SEGUNDO paso ya está dado para cercar al joven exalcalde, Julio César Chávez Padilla: ayer sábado rindió protesta como alcalde de Guadalupe, su suplente don José Saldívar Alcalde, una vez que el titular fue desaforado por el Poder Legislativo, para cumplimentar la orden de aprehensión girada por el Poder Judicial, solicitada por el señor fiscal general de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, quien lo acusa de ser el coautor del homicidio doloso en contra del joven y conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, quien por años formó parte del Grupo musical ‘Los Románticos de Zacatecas’.

-LA PREGUNTA, madre Teresa, don Roberto es: ¿No meterá su cuchara el David, y la orden de aprehensión terminará empolvada en algún rincón de la Fiscalía, haciéndole compañía a la del Benjamín Medrano Quezada, acusado de robar al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 60 millones 100 mil pesos? Recuerde que tanto el Benjas, como el Julio César sus sus íntimos y ‘delicados’ amigotes-.

-NO CREO, pues en todo caso -toma la palabra don Roberto- la bronca sería del fiscal Murillo, hay que recordar que el hombre es ‘independiente’, como lo demostró en este caso del asesinato de ‘Rulo’-.

-MMM... COMO si usted no conociera al ‘David Corleone’: es dos caras y las cambia según sus intereses sin rubor alguno, ya nos dio la prueba: en cuanto llegó al poder sufrió una metamorfosis de vértigo, enterró sus promesas y se dedicó al chupe para celebrar su triunfo y todavía sigue en esa sintonía, a ver cuándo demonios le llega la cruda-.

-PUES YA debería de llegarle: lleva un año siete meses once días, tiempo suficiente para soltar el pomo y ponerse a trabajar para recuperar el tiempo perdido-.

-DIOS LO oiga don Roberto, Zacatecas no aguanta más tanta violencia e impunidad, el pueblo está desesperado, ya hasta tiene miedo entrar a casa y que lleguen los Malos Organizados a arrancarle la vida o privarlo de la libertad, pues no hay lugar seguro, los Malos Organizados actúan hasta dentro de los templos contra niños, jóvenes y adultos sin importar sea mujer u hombre, porque nada ni nadie los detienen, ¿no hasta le arrancaron la vida de un balazo al general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional?

“IMAGÍNENSE NADA más de lo que son capaces esos señores, con todo y que el estado es muy fuerte, superior a ellos en todos los aspectos”.

-NAAA... LA fuerza y la superioridad están en el billete verde que corrompe a muchas autoridades; a esas autoridades se les debería fusilar por traición a la Patria como sucede en muchas partes del mundo lo que ha ocasionado que la venta y el consumo de drogas sea casi casi inexistente como en China, Irán, Arabia Saudita entre otros países-.

“A GRANDES males grandes remedios”.

-NO CREO que esa sea la solución: bastaría con tener autoridades comprometidas con Zacatecas, con experiencia y que sean incorruptibles-.

-PUES AHÍ es donde la puerca torció el rabo: en Zacatecas lo mismo te mata y roba el narco que integrantes del gobierno: ejemplos recientes los del Julio César y la María de Jesús, el Benjamín, el ‘RaTello’, la Cristina, el comandante colombiano John William Casara Luna y el Gustavo Domínguez Saldívar entre otros muchos-.

-CUÁNTO MALHECHOR, ¿verdad?-.

-Y PURAS autoridades: de gobernador para abajo-.

-POR ESO en Zacatecas estamos como estamos-.

-UNA PEQUEÑA prueba de corrupción: Julio César tiene, al menos, tres casas en zonas residenciales: Bosques de Las Cumbres, Villas del Carmen y Colinas del Padre, que fueron cateadas por elementos de la Fiscalía. Échenle, ¿no acaso ser gobierno en nuestro saqueado Zacatecas es de lo mejores negocio del mundo?

-¡QUÉ BARBARIDAD!, mientras cientos de miles de nuestros paisanos nomás comen una vez al día-.

Los Narcos no Descansan

“AYER SÁBADO, en Cañitas de Felipa Pescador, privaron de la libertad a un joven de 20 años que dormía plácidamente en su casa ubicada en la calle 12 de octubre, en el mero centro de la ciudad.

“CRIMINALES ARMADOS llegaron al filo de las 4:30 de la madrugada, echaron abajo la puerta, entraron y a rastras lo sacaron de su recamara y se lo llevaron en una camioneta roja.

“EN GUADALUPE, acribillaron a un hombre dentro de una Vulcanizadora ubicada en la calle Emiliano Zapata, colonia Tierra y Libertad, esto a la 7:00 de la tarde; trascendió que el hombre fue baleado por no pagar el derecho de piso al narco’.

“POR SUPUESTO, no hubo detenidos.

“Y EN Jerez, un individuo que confiadamente caminaba por la calle Matías Ramos, colonia Guadalupe, fue interceptado por un automóvil en el cual viajaban varios pistoleros.

“DOS DE ellos descendieron del carro, les dispararon hasta verlo en el piso chorreando sangre, abordaron el auto del que bajaron y desaparecieron en un dos por tres.

“FAMILIARES QUE viven cerca del lugar, lo auxiliaron y lo trasladaron en una camioneta al Hospital Comunitario en donde lo reportan grave.

“OBVIAMENTE, NO hubo detenidos”.

Abundan las Desapariciones Forzadas

HOY DOMINGO, nuestro Diario, continuando con su labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: JUAN ANTONIO GUARDADO EZQUIVEL de 30 años, desaparecido el 22 de abril del presente año en Ojocaliente, Zacatecas.

EDUARDO EMMANUEL GARCÍA ESPARZA de 20 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 16 de abril de 2023.

ALERTA AMBAR: SARA JIMÉNEZ GONZÁLEZ DE LIRA de 13 años, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 14 de abril del presente año.

David Monreal, Reprobado

-SEGÚN DECLARACIONES de Cuauhtémoc Espinosa Jaime, líder del Parlamento Campesino de Zacatecas, el gobernador don David Monreal Ávila está reprobado por los zacatecanos: ‘Sólo 2% de la población aprueba su administración por tantos delitos de alto impacto que tienen a Zacatecas como uno de los estados más peligrosos de México:

‘LA VERDAD -continúa don Cuauhtémoc- es que él no ha puesto ninguna atención especial para dar una respuesta, se le ha ido en tratar de acusar a los gobiernos anteriores, pero ya tiene (casi) dos años gobernando y ya no hay una justificación para que diga que los de atrás son los culpables, no detiene a los asesinos, hay impunidad hasta en el asesinato del estudiante de prepa de la UAZ que fue muerto a patadas saliendo de un antro, está el problema de la Estafa Legislativa.

‘EL MISMO gobernador tiene un problema severo de corrupción, por lo que no tiene elementos morales para decir que no hay corrupción; está la estafa ganadera, y si eso se junta con la estafa de Segalmex, estamos en una situación muy complicada de corrupción en un gobierno que se dice totalmente anti corrupto… entonces David Monreal no tiene autoridad moral para hacer un llamado de unidad para que no haya corrupción’, finalizó.

-ESTÁ CARGADITO el David, ¿eh?-.

-Y LO que le falta, doña Petra, esto apenas comienza-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.