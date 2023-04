Mi Jardín de Flores

En Zacatecas la Gente Muere a Balazos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos falta mucho la chamba, durante el festival estuvo muy flojo, casi no hubo pasaje, muy pocos turistas a comparación de otros años. Este año estuvo muy contado la presencia y el servicio a los turistas. Gran responsabilidad es de cómo está la situación en Zacatecas, la gente ya no tan fácil agarra un taxi, tiene miedo’: Esteban Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

CONTRARIO A lo que opina el gobierno del estado, los zacatecanos no nos acostumbramos a vivir en medio de la violencia: nos duele e indignan los homicidios dolosos, sobre todo porque son cometidos con total y sospechosa impunidad: ¿cómo es posible que el mal venza al bien de manera tan abrumadora?

-Y SOBRE todo, madre Teresa, teniendo miles de soldados del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales vigilando todo el territorio: tenemos años comentando que es urgente que limpien la policía, porque está claro que hay quienes están traicionando al pueblo, ya sea por dinero, miedo o las dos cosas, por eso nunca atrapan a ningún sicario infraganti-.

-ES EVIDENTE -tercia don Roberto-. Antes, cuando una persona moría, se preguntaba a los familiares de qué enfermedad había fallecido, ahora se les pregunta: ¿Cuántos tiros le dieron? Porque en Zacatecas la gente muere a balazos.

Los Asesinatos de Ayer Domingo

“AYER DOMINGO, por ejemplo, en menos de 24 horas asesinaron a ocho personas. Ustedes ya deben de estar enteradas pues lo publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas; en terrenos del municipio de Villa de Cos asesinaron a cuatro personas y cuatro más resultaron heridas, entre ellas dos niñas.

“SEGÚN LAS primeras investigaciones, cuatro hombres y dos niñas de nacionalidad colombiana viajan en un vehículo con otras dos individuos, éstos mexicanos, y narcos armados les dispararon matando a cuatro e hiriendo a otros cuatro, entre ellos a las dos niñas de cuatro y 10 años respectivamente.

“EL CUÁDRUPLE asesinato y los cuatro heridos ocurrió en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad Sierra Vieja, cuando criminales armados les ordenaron detenerse, pero al negarse los balearon.

“AHÍ QUEDARON muertos los dos mexicanos de 28 y 38 años: el primero era el conductor, el seguido copiloto y una mujer y un hombre colombiana de 51 y 40 años respectivamente.

“MIENTRAS QUE los heridos, todos de Colombia, son: una mujer de 31 años y un hombre de 32, quien se encuentra grave, la niña de cuatro y la de 10. Por cierto que esta chamaquita fue la que agarró carretera y no paró hasta llegar a la Unirse (Unidad Regional de Seguridad), lugar en donde pidió ayuda a los policías estatales que atendían el centro de atención carretero”.

-¡SANTO DIOS! ¿Hasta cuándo terminará esta pesadilla?-.

-MÁS TARDE, en la calle Chinampas, en pleno centro de la cabecera municipal de Ojocaliente, acribillaron a tres personas, a plena luz del día, cuando se desarrollaba una competencia ciclista; por cierto que la compañera reportera Irma Mejía, corresponsal de una de nuestras agencias de noticias, El Universal, contó que el alcalde Daniel López Martínez, intentó minimizar el triple asesinato, diciendo que había sido un ‘percance’ y que todo estaba muy tranquilo ‘Ya nos comimos una torta y estamos esperando que llegue el primer para premiarlo’, ¿qué les parece el presidente municipal de Ojocaliente?-.

-REPROBABLE, ESE señor ya se acostumbró a la violencia, no me parece bien que minimice las tres muertes violentas y encima de eso presuma estar comiendo una torta-.

-¿DE QUÉ partido es ese viejo pendejo?-.

-SI LA memoria no me falla -contesta don Roberto-, es del Partido del Trabajo (PT)-.

-OJALÁ Y le den un buen jalón de orejas al desgraciado viejo ese por pendejo y mamón-.

-PERO AYER domingo el hampa cerró con, al menos, ocho asesinatos; el siguiente y último del día ocurrió en Calera de Sánchez Román, al filo dr las 10:00 de la noche, cuando una persona caminaba rumbo a su casa y fue sorprendido por varios sujetos que lo estaban cazando y, al verlo venir, lo acribillaron con inaudita sangre fría. Por supuesto, no hubo detenidos.

“ASÍ FINALIZÓ este domingo en Zacatecas, como pueden ver, los ríos de sangre no paran desde aquel 12 de septiembre de 2021, cuando David prometió acabar con la inseguridad, la corrupción, la impunidad y ninguno de sus tres principales compromisos que hizo con el pueblo, ha cumplido”.

-Y COMO dijo don Teofilito, ¡ni cumplirá!-.

Las Desapariciones Forzadas

HOY LUNES nuestro Diario, continuando con su labor social, publica las Cédula de Búsqueda de dos personas: ERIK HURTADO GUERRERO de 20 años, desaparecido el 21 de abril de 2023 en Morelos, Zacatecas, y JUAN ANTONIO GUARDADO EZQUIVEL de 30 años ‘privado ilegalmente de la libertad’, en Ojocaliente, Zacatecas, el 22 de abril del presente año.

¿Cómo Hablar Bien del Gobierno de Zacatecas?

-LA SEÑORITA Mónica Isabel Ramírez, guía y prestadora de servicios turísticos, dice que la ausencia de visitantes es crítica, que la pasada temporada vacacional bajó mucho la afluencia de turistas a causa de la violencia y la inseguridad:

‘ALGUNOS NEGOCIOS -expresóhan estado cerrando, las tiendas del Centro Histórico se las están viendo difíciles. En lo que va del mes he visto un aproximado de cinco negocios cerrar, hay algunos otros que llegan pero varios ya se han ido. Así pasa en toda la avenida Hidalgo porque hay negocios pensados para los turistas, nosotros tenemos recorridos turísticos en los camiones pero están casi solos’.

“SEÑALA QUE las rentas de los locales en el Centro Histórico son muy caras: ‘cobran hasta 100 mil pesos mensuales de renta, por lo que ya no está saliendo para cumplir con los compromisos y por eso -reitera- se están cerrando los negocios además de que se está despidiendo al personal. Esperemos que esto mejore y que la gente hable bien de Zacatecas para que los turistas se animen a venir, lo necesitamos; necesitamos algo que ayude para atraer el turismo’, finalizó, ¿qué les parece?”.

-MMM... PUES que me disculpe la Mónica, pero yo no he oído que la gente hable mal de Zacatecas, ¿cómo lo vamos a hacer si aquí nacimos?

“DE QUIENES sí hablamos mal es de los ineptos y corruptos gobernantes: ¿Cómo -por ejemplo- vamos hablar bien del ‘RaTello’ y la Cristina si la autollamada ‘pareja gubernamental’ robó a manos llenas y puso al borde de la bancarrota al estado? ¿Cómo hablar bien del ‘David Corleone’ si nos defraudó con su vanos compromiso a cambio de votos de acabar con la Inseguridad, corrupción e impunidad? ¿Cómo hablar bien de alcaldes asesinos y de las presidentas del DIF si roban y matan zacatecanos? ¡No, eso sería convertirnos en cómplices!

“YO, COMO ustedes, amo a mi tierra con su rostro de cantera y corazón de plata, pero bañada de sangre zacatecana por culpa de autoridades venales que se convierten en cómplices de esos jijos de la ching… (censurado), a cambio de billetes verdes manchados de sangre, no yo no hablo mal de Zacatecas, yo comento, con ustedes lo que sucede por culpa de autoridades venales a las que únicamente les interesa el dinero y comerse una pinche torta sobre los cadáveres de los zacatecanos”, perdón pero a esa gente la vomito.

“AHORA HASTA el diputado ‘Cepillo’ se atreve a dar consejos de cómo combatir al narco, dizque reformando el Código Penal, cuando sabemos que el Fiscal y varios jueces se lo pasan por el arco del triunfo; pues no, si así no lo cumplen, aumentando las sentencias lo único que van a lograr es encarecer más la justicia, ademas el José Luis Figueroa dice que hay que recuperar el ‘sentido humano’, ¿cómo se atreve, si cuando gobernaba Loreto fue cuando más se incrementó el narco y ahora quiere darse golpes de pecho, no se vale ser tan hipócrita; a mí me han dicho gente de Loreto que ‘el Cepillo era el encargado de cobrar las cuotas del narco’, pobre gente, cuánto no ha aguantado”.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.