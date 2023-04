“Nada Tenemos que Aplaudirle a los Diputados, Sólo Hicieron su Trabajo”, Dice Marylin Sánchez

“Ahora Será el Poder Judicial Quien Juzgue al Exalcalde de Guadalupe”

Por Rubén Palomo Macías

Marylin Sánchez, integrante de la Comisión Operativa del partido político MC, comentó a Página 24 Zacatecas que en el caso del desafuero a Julio César Chávez Padilla, el trabajo de la legislatura local era dar las facilidades sin juzgar y es su compromiso el realizar el procedimiento de la mejor manera ya que en su momento el imputado podrá defenderse y la Fiscalía General de Justicia (FGJE) llegar a una resolución del caso.

“Pero el trabajo de la legislatura debió hacerse fuera quien fuera con los procedimientos necesarios y sin importar si se trata de un alcalde o un gobernador, el imputado en su momento podrá presumir su inocencia. No debe sorprender que la legislatura haya hecho su trabajo, no tenemos que aplaudirles nada”, mencionó.

La coordinadora señaló que los legisladores tomaron protagonismo que no era necesario y hasta se mencionó que había diputados que querían conocer la carpeta de investigación siendo que solamente debían votar a favor o en contra de la solicitud de la FGJE.

“El simple hecho de que ya exista un trámite y que el fiscal les haya dicho que se requería los diputados simplemente tenían que hacer su trabajo, sin mayor problema. De hecho su trabajo fue un tanto tardío, a pesar de los procesos que se deben de seguir, el querer entorpecer también pudo darse porque el imputado es amigo y convive con muchas personas. Tal vez en cierto momento si se quiso entorpecer el proceso”, añadió.

Finalmente Marylin Sánchez aseguró que este caso golpeará a Morena ya que el exalcalde de Guadalupe era representante de ese partido.

“En este momento el imputado continúa vinculado al partido político, creo que ningún ciudadano hubiera querido saber de un caso así. Finalmente no se podrá decir nada hasta que se esclarezca todo, la ciudadanía está lastimada y no sólo por este caso, hay miles de carpetas más que siguen sin resolver y no hay justicia”, remató.