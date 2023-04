Mi Jardín de Flores

Malditos Asesinos de Niños Zacatecanos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites



CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 25 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“¡AY, MADRE Teresa! La veo muy pálida y con sus ojitos tristes y llorosos ¿está enfermita?”.

SÍ... ME duele Zacatecas, me enferma y entristece la ineptitud, la deshumanización de este gobierno fallido al que no le interesa la sangre derramada de gente inocente, como la de esos dos niños a los que ayer les arrancaron la vida de la manera más vil, cobarde, desalmada e impune.

DON DAVID prometió el cielo, mar y tierra si el voto de los zacatecanos lo llevaba a Palacio de Gobierno y, haya sido como haya sido, ganó la elección de gobernador del estado pero se olvidó de regresarnos la paz, la prosperidad, desterrar la corrupción y la impunidad, más y mejores empleos e inversiones pero nada ha cumplido.

EL SEÑOR Presidente, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le destinó a Zacatecas el presupuesto más grande de la historia (36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos), pero cientos de miles de zacatecanos siguen comiendo una sola vez al día como en el gobierno anterior y en el bolsillo del pueblo no se nota ese aumento sustancioso e histórico, además de otros apoyos económicos como los 800 millones de pesos para carreteras y caminos.

-PERO VEA al David -contesta doña Petra-, ahora el defraudador luce trajes de marca muy caros, camisas y corbatas de seda, sombreros como el Stetson de sabe que tantas equis, botas y zapatos caras, pero no sólo él viste ostentosamente, sino su vieja la Sara y, por supuesto, sus hijos. Para esto y más es el presupuesto más grande de la historia de Zacatecas-.

-TODO ESO -tercia don Roberto- debería de erradicarse pues la ropa de David, como el de su esposa son con cargo al pueblo; vean al Presidente AMLO y su mujer como visten: con ropa ni tan tan, ni muy muy, modesta; pero la vestimenta a mí, como a la mayoría de los zacatecanos que no somos pretenciosos, nos vale Wilson, lo importante es la seguridad: salir y llegar a casa con bien: vivitos y coleando, trabajar sin temor para producir más, ganar un sueldo decoroso sabiendo que nadie te va a asaltar, que los delincuentes irán a prisión y que el estado de derecho no sea una utopía.

“CON ESTO, Zacatecas se va para arriba, pero desgraciadamente los últimos dos gobiernos han sido letales para la ciudadanía: todos los días hay asesinatos, pero ayer los narcos se pasaron de tueste otra vez: asesinaros a dos niños, mataron a un policía y a dos personas más.

“LO MÁS bestial y abominable fueron los asesinatos del niño de cinco años y del chamaco menor de 16 años ocurrido en Fresnillo. Todo inició en la calle Panteón, colonia Barrio Alto, allá en ese infierno llamado Fresnillo.

“SICARIOS HICIERON ahí su aparición, dispararon en contra de los dos chamacos y se retiraron del lugar del crimen con asombrosa tranquilidad e impunidad; la gente que escuchó los balazos los reportó y pidió una ambulancia.

“PARAMÉDICOS, AL auxiliar a los dos niños se dieron cuenta que el más grande ya estaba muerto, pero el de cinco años todavía respiraba por lo que de inmediato lo llevaron al Hospital General pero, desgraciadamente, horas más tarde falleció: ¡Malditos asesinos de niños zacatecanos! Deben de atraparlos y dejarlos en prisión hasta que se pudran”.

-ES LO que me enferma, me indigna, me decepciona y pido justicia al cielo ¿qué daño pudieron haberles hecho esos dos niños a los Malos Organizados? Nada, absolutamente nada que haya merecido les arrancaran la vida de manera tan ruin y cobarde, perdón por la expresión pero estoy sumamente indignada y molesta con este gobierno que nos defraudó por su ambición desmedida-.

-OTRO ASESINATO mas -continúa don Roberto- ocurrió a plena luz del día, a eso de las 11:00 de la mañana, cuando un grupo de narcos “emboscó” a uniformados, matando a un policía municipal de Cuauhtémoc e hiriendo a cuatro gendarmes estatales; según lo publicado por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el grupo de policías iban tras de ellos después de haber robado tres vehículos de lujo (después la vocería amplió la información y dijo que las víctimas eran turistas canadienses), pero a la altura de la comunidad de Corralillos los uniformados fueron emboscados, matando a un policía municipal e hiriendo a cuatro uniformados estatales.

“FUE ENTONCES que pidieron refuerzos y llegaron elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejercito Mexicano, por lo que al sentirse superados los narcos emprendieron la huida, sin embargo las fuerzas del orden de tuvieron a uno de los malandrines y decomisaron varias armas”.

-PUES COMO usted dice, don Roberto “¡ya valió chetos!”, las víctimas son turistas canadienses: ¿creen ustedes que los güeros esos van a volver a visitar Zacatecas? ¡Claro que no!, llegaron con sus ‘camionetones’ a todo lujo y tendrán que regresar a Canada sin ellas, o sea a rin pelón, además de la mala propaganda que nos van a hacer allá con sus paisanos, entonces ahí tenemos una mancha más del tigre, todo por la pinche inseguridad y el valemadrismo del ‘David Corleone’-.

-EN VILLA Hidalgo continuaron las ejecuciones: un individuo que estaba dentro de su vehículo fue baleado por criminales, le prendieron fuego al carro y el hombre murió calcinado.

“ESTE ASESINATO ocurrió en San José de las Ventas en un camino de terracería, a pleno sol. Y, por supuesto, tampoco hubo detenidos.

“FINALMENTE EN Fresnillo, un joven motociclista de aproximadamente 30 años, rodaba por la calle Aguascalientes, colonia Sector Popular, cuando varios pistoleros que tripulaban un vehículo se les emparejó y desde adentro le dispararon.

“UNA LLUVIA de balas lo mató y su cadá ver ensangrentado fue llevado al Semefo para la practica de la necropsia de ley. Tampoco en este quinto asesinato del día hubo detenidos, la impunidad sigue enraizada en Zacatecas.

“ASÍ LAS cosas, en menos de 24 horas se cometieron cinco asesinatos y cinco heridos y no se ve el final del sangriento túnel”.

También las Desapariciones Forzadas van al Alza

Hoy martes nuestro Diario Página Zacatecas rompe el récord de Cédulas de Búsqueda Publicadas en un día: ocho, con nueve desaparecidos:

AUDREY DANAR JUÁREZ CORDERO de 19 años, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 23 de abril de 2023.

ANGEL GUADALUPE CALDERÓN VILLALOBOS 21 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, el 21 de abril de 2023.

JORGE ESQUIVEL DELGADO de 21 años, desaparecido el 17 de abril de 2023, en Pinos, Zacatecas.

CLAUDIA ROCÍO LOZANO ORTEGA de 40 años, desaparecida el 23 de abril de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

ALONSO DE LUNA VILLAGRANA de 21 años, desaparecido el 23 de abril de 2023, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

JOSÉ ANDRÉS CARLOS HERRERA de 24 años, desaparecido el 17 de abril, en Guadalupe, Zacatecas.

FERNANDO GONZALEZ ESPINOSA de 48 años, desaparecido el 24 de abril de 2023, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

ANTONIO ÁLVAREZ DE LA RIVA de 71 años y LUIS ALVAREZ LUNA de 35 años, ambos desaparecidos en Ojocaliente, Zacatecas, el 19 de abril de 2023.

¿Hace Agua el Partido Movimiento Ciudadano?

“TODO INDICA que el partido del Dante Delgado Rannuero, MC comenzó a echar agua por la borda, pues tres de sus cartas fuertes: El Cuauhtémoc Calderón Galván, el Enrique Laviada Cirerol y la diputada federal Amalita García Medina, que se cuece aparte y le da categoría al naranja, ya no acuden a las clásicas ruedas de prensa de los lunes, y a los dos primero se les ha visto coqueteando con los partido PRI, PAN y PRD.

“LÁSTIMA, PUES el Marco Vinicio Flores Guerrero ha logrado integrar a muchas chavas y chavos a esa organización política, pero ahora lo veo desdibujado: hace falta esa mezcla de políticos maduros que adoctrinen a los jóvenes y les confirmen valores”.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.