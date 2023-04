Mi Jardín de Flores

La Sara ya le Aprendió al David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La orfandad por la violencia es un tema recurrente y que no se puede tapar con un dedo. En lo que va del año se han recibi­do cerca de 15 niños por producto de la violencia y el maltrato infantil. Creo que son cifras muy crueles, los violentadores son los padres de familia, tenemos niños que incluso tienen adiciones fuertes pero que los mismos padres les provocaron. Tenemos bebés que vienen con síndrome de abstinencia porque la madre tenía al­guna adicción y por eso me empeño tanto en transformar al estado desde abajo, desde la familia, creo que la familia se ha olvidado de que somos responsables de nuestros hijos y queremos vivir una vida que ya no nos toca’: Sara Hernández Campa de Monreal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 26 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Policía, el Oficio más Peligroso de Zacatecas

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN pecado concebida!

-NO CABE la menor duda que, el de policía, es el oficio más peligroso en Zaca­tecas; por si alguien lo dudara ayer martes le arrancaron la vida a otro gendarme y su compañero resultó herido.

-INDUDABLEMENTE, madre Teresa, ser policía en el estado es arriesgar la vida, hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica cómo mataron a uno he hirieron a otro: la pareja de uniformados cumplía con su deber de patrullar, a plena luz del día, el centro de la cabecera muni­cipal de Morelos.

“EN ESO estaban cuando una camioneta de reciente modelo se les emparejó y, sorpre­sivamente, criminales con armas de grueso calibre les comenzaron a disparar, por lo que el conductor aceleró la patrulla pero no fue muy lejos: herido de muerte perdió el control del vehículo oficial y lo estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras los matones a sueldo abandonaban el lugar de los hechos sin que nadie lo impidiera.

“EL SALDO de este ataque armado dejó un policía acribillado (ya son 14 los asesi­nados en este 2023) y su compañero resultó herido. Debido a la cercanía con el munici­pio de Zacatecas, el baleado fue trasladado al Hospital General de donde nos informan que el servidor público se encuentra grave.

“EN OTRA información, nuestro Diario publica la privación ilegal de una mujer expolicía municipal de Fresnillo, ocurrida a plena luz del día en su casa, ubicada en la calle Monte de las Cruces, colonia Miguel Hidalgo. La madre de la expolicía, declaró ante el Ministerio Público que su hija de 39 años se estaba bañando cuando escuchó fuerte ruido en la puerta principal por lo que, alarmada, se vistió rápidamente y, al salir del baño, los criminales que estaban vestidos de negro, encapuchados, con chalecos antibalas y cargaban armas de grueso calibre, a rastras la sacaron de la casa y se la llevaron en una camioneta.

-¿ASÍ DE fácil?-.

-ASÍ DE fácil, madre Teresa. En Fresnillo es más difícil comprar un litro de leche que ser asesinado, desaparecido, secuestrado, extorsionado o asaltado: ahí reina la crimi­nalidad sentada en la impunidad, mientras que alcalde Saúl Monreal Ávila regala sonrisas y promesas, pero no resuelve la violencia ni la inseguridad-.

Conocido Abogado Sigue Desaparecido

“HOY MIÉRCOLES 26 nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cé­dula de Búsqueda del conocido abogado Fernando González Espinosa de 48 años, desaparecido el pasado lunes 24 de abril en la ciudad de Calera de Víctor Rosales, por lo que los litigantes afiliados a la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Zacatecas, exigen al gobierno de David Monreal Ávila ‘que se hagan todas las acciones inmediatas y pertinentes para encontrar sano y salvo a nuestro compañero abogado”.

“POR SU parte, José Pablo Mercado Solís, presidente de la Coordinadora Na­cional de Abogados de México (Conamex), advierte que la desaparición forzada del compañero Fernando González está asocia­do con su profesión de litigante.

“LA SITUACIÓN está difícil, pues si el abogado no aparece en estos días, es muy posible que sus compañeros de profesión ganen las calles de la capital del estado y finalicen con un plantón en Plaza de Armas para exigirle a David que, así como busca­ron y lograron la libertad de la familia del soldado del Ejército Nacional, también lo hagan con su colega Fernando”.

-OJALÁ Y mi Padre Dios haga el milagro y el señor licenciado don Fernando González Espi­nosa, regrese pronto sano y salvo con su familia-.

Zacatecanos, mal y de Malas

“POR SI los asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, asaltos a mano armada, robos, venta y consumo de drogas fueran poca cosa para los zacateca­nos, , ayer 25 paisanos, del olvidado muni­cipio de El Salvador (que se ven obligados a trabajar en el vecino estado de Coahuila para la empresa Berlex -’para no morir de ham­bre’-) porque aquí este pinche gobiernito no ha podido cumplir con su promesa de atraer inversiones nacionales y extranjeras para crear más y mejores empleos, estuvieron a punto de morir tras de volcar en carretera el camión de transporte de personal.

“AFORTUNADAMENTE se sabe que la volcadura no ha cobrado vida alguna -has­ta ahorita-, pero que el Hospital Muguerza, de Saltillo, quedó semisaturado por tanto herido”, ¿qué les parece?”.

-QUE NUESTROS hermanos de aquel municipio, pobre y olvidado, merecen te­ner fuentes de empleo, pero no creo que el David cumpla su palabra de impulsar la 4T en Zacatecas, su desgobierna será de otros seis años de retroceso, por más que mi ‘ca­becita de algodón’ aumente presupuestos y programas multimillonarios-.

Las Ocurrencias del Le Roy

“HOY, en cuanto desperté encendí mi tablet, me metí a nuestro Diario y no pude soportar la carcajada al enterarme de que al Le Roy Barragán Ocampo, se le ocurrió otra de sus ‘ideotas’: promover los pueblos má­gicos con una ruta turística que se llamará:

‘CONOCE Zacatecas en 8 Días’.

“TAL tour incluye municipios como Guadalupe, Jerez, Nochistlán, Sombrerete, Juchipila y otros. Nomás le faltó Fresnillo, Calera y la capital, jajaja… los más peligro­sos, ¡qué bárbaro! ¿Quién en este tiempo ‘monrealesco’, querrá ‘Conocer Zacatecas en 8 Dias’?, ¡juarjuarjuar!

“¡QUE LE hagan el antidoping al Le Roy! Ese tour es una verdadera mafufada, ¿quién querrá arriesgar su vida ‘conociendo Zacatecas en 8 Días’? ¡La verdad que no puedo dejar de reir, jajaja! El Le Roy me hizo el día”.

La Sara ya le Aprendió al David

-HOY, LA esposa del señor gobernador, don David Monreal, aparece en nuestro Diario; el compañero Rubén Palomo Macías le pregunta sobre la descomposición social, y doña Sara Hernández Campa de Monreal responde que ‘la orfandad por la violencia es un tema recurrente, que no se puede tapar con un dedo.

“CÓMO estará el problema que la esposa del señor gobernador reveló que en lo que va del año el SEDIF, del cual es la presidenta honoraria, ‘ha recibido alrededor de 15 niños, producto de la violencia y maltrato infantil:

‘CREO –abundó doña Sara- que son cifras muy crueles, los violentadores son los padres de familia, tenemos niños que incluso tienen adicciones fuertes pero que los mismos padres les provocaron. Tenemos bebés que vienen con síndrome de abstinen­cia porque la madre tenía alguna adicción y por eso me empeño tanto en transformar al estado desde abajo, desde la familia, creo que la familia se ha olvidado de que somos responsables de nuestros hijos y queremos vivir una vida que ya no nos toca.

‘EXISTEN momentos para todo, para vivir y disfrutar cuando se es joven bailando, disfrutando y hasta para tomar una copa pero llega el momento en que se es padre y no sólo existe la responsabilidad de una vida sino de la vida y crianza de la familia.

‘AHÍ ES donde digo y trato de hacer conciencia de que veamos por lo que más importa, la familia’ y…

-¡PURA demagogia, la Sara ya le aprendió al David!, quiere hacer conciencia, pero se olvida de aquel refrán que dice: ‘cuida tu casa…’, pues no olvidemos que a uno de sus ‘niños’ no sólo le gusta acudir a los antros a chupar y a presumir que es hijo de papi, sino que encabezó aquella golpiza a pies y puños junto con otros juniors en contra del estudiante de prepa de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, provocándole posteriormen­te la muerte, por lo que está acusado de homicidio, así es que no le queda andar dando consejos, lo que debería de dar son disculpas y llevar a su hijo a declarar ante las autoridades y no andar presumiendo de hacer ‘conciencia’, Zacatecas ya está hasta el gorro de tanta hipocresía de los servidores públicos de doble cara.

“SI LA Sara realmente asumiera su res­ponsabilidad para con sus hijos, renunciaría al SEDIF y se dedicaría a cuerpo y alma a atender a su familia para que no se repitiera lo que hizo uno de sus hijos: participar en un asesinato, son varios que atestiguaron esa cobarde agresión, pero en la Fiscalía se están haciendo pendejos”.

-¡DOÑA Petra!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero pues da coraje tanta demagogia, ya lo dijo mi ‘ca­becita de algodón’, ‘el pueblo se cansa de tanta pinche transa’, a ver: ¿dónde quedó aquella frase de campaña de ‘amor con amor se paga’?-.

-EN EL olvido -dice don Roberto-, a la 4T le fue peor, en cuanto David ganó la gu­bernatura hasta dejó de nombrarla, incluso a su ‘nueva gobernanza’-.

-PUES claro, su gobierno es una copia corregida y aumentada de el ‘RaTello’: ¡ni a cuál irle!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.