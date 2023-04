Trabajadores Sindicalizados Toman el RAN, Exigen Aumento de Sueldo

También Exigen se Pueda Heredar su Puesto a Familiares

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, 14 tra­bajadores de base adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Registro agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri­torial y Urbano (Sedatu), instalaron un plantón en la institución en protesta por la falta de respuesta ante la demanda de mejoras en las condiciones laborales desde hace aproximadamente tres años.

Así lo dio a conocer Karla Yaseth Ra­mírez Carmona, una de las trabajadoras afectadas, quien detalló que la toma se realizó a nivel nacional, debido a que durante la semana pasado trabajaron en modalidad “brazos caídos”, sin embargo, al no ser escuchados por las autoridades, decidieron radicalizar sus acciones.

Además de la exigencia del reconoci­miento de años de servicio laborales, las y los trabajadores afectados también solicitan becas, pago de salario en tiempo y forma, aumento de vales de despensa mensual, la posibilidad de heredar plazas a su des­cendencia al momento de la jubilación, entre otras.

La trabajadora mencionó que “el día de ayer se tuvo un acercamiento con las autoridades en la Ciudad de México, pero la autoridad está muy renuente y no quiere ningún trato con nosotros”, por lo que, advirtieron que el paro de actividades laborales continuará de manera indefinida.

Los trabajadores reclamaron que su suel­do actual es de 7 mil pesos quincenales, los cuales, debido a la inflación ya no son suficientes para el sustento de sus familias, aunado a que su salario está sujeto a deduc­ciones e impuestos de Ley.

“Las y los trabajadores de base de la Se­cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el Registro Agrario Nacional (RAN), desde el inicio de este go­bierno hemos estado en austeridad, dando nuestro mayor esfuerzo y dedicación para con las y los ejidatarios de todo el país, para que nuestro actual secretario Román Reyes Falcón y Plutarco García Jiménez, director en jefe del RAN, cumplan con las metas que le ha encomendado”.

Finalmente, los inconformes expusieron que “nosotros lo hemos solicitado desde el 2019, y a la fecha no quieren dar cumpli­miento, no es justo que no se quieran in­crementar nuestras prestaciones, ya que la 4T en propias palabras del señor presidente Andrés Manuel López Obrador significa: Empleo, trabajo y bienestar”.

Cabe mencionar que algunos usuarios quienes acudieron a realizar diferentes trámites con previa cita no pudieron con­tinuar con los mismos debido a que no se les notificó de la mencionada manifesta­ción y paro de labores, por lo que tendrán qué reprogramar la cita para concluir sus trámites.