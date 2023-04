Mi Jardín de Flores

Gobierno Chiquito e Indolente

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobierno se mide de acuerdo a los funcionarios, si son chiquitos o si son grandes, por eso yo auguro que este es un gobierno chiquito que no tiene capacidad de diálogo, mucho menos de acuerdo porque no les interesa la gente, son unos indolentes’: Fernando Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 27 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

ME EXTRAÑAN las declaraciones de don Fernando Galván Martínez, en contra no sólo del cambio en la Secretaría General de Gobierno, sino del Gabinete y del propio don David Monreal Ávila, pues el líder fri­jolero y exdiputado local, que yo recuerde, es un hombre de izquierda y apoya a la 4T.

-BUENO, usted sabe, madre Teresa, que una cosa es la 4T, y otra el David Mon­real. Y así como el Fernando Galván está decepcionado de cómo el David está des­gobernando Zacatecas, la mayoría de los paisanos opinan igual que el exdiputado: el ‘David Corleone’ es la gran decepción: tiene a Zacatecas de cabeza, tanto que su propio coordinador de Comunicación So­cial, el Gerardo Flores López, platica a sus íntimos que ‘el gobernador no se deja ayudar’-.

-ES UN trancazo muy fuerte para David, sobre todo por quien se lo propina, un líder social de extrema izquierda con mucha influencia y alto grado de credibilidad, eso de que el gobierno de David ‘se mide de acuerdo a los funcionarios, si son chiquitos o si son grandes, por eso yo auguro que este es un gobierno chiquito que no tiene capacidad de diálogo, mucho menos de acuerdo porque no les interesa la gente, son unos indolentes’, es un golpazo de nocaut.

“COMO dice el Presidente López Obra­dor ‘esto si calienta’, pero Fernando dijo una gran verdad: ‘David es un gobernador de fachada e indolente que no ha dado el ancho’, y sus palabras aquí quedan escritas”.

Cambio Radical: Antes Denunciaba Ahora Protege

-YO CREÍ que el gobierno de don David iba a ser justiciero porque en campaña, para suceder a don Alejandro Tello, advertía que ‘amor con amor de paga’, y que habría castigo para aquellos que habían dejado a Zacatecas ‘en el puro cascarón, quebrado y el Issstezac, la caja chica del anterior gobierno, estaba a punto de extinción’.

“Y YO le daba gracias a Dios por haber­nos enviado a un hombre que haría justicia, que nos regresaría la paz, combatiría la co­rrupción, desterraría la impunidad, atraería inversiones nacionales y extranjeras para terminar con el desempleo y tener más y mejores empleos’, y vi claramente el final del túnel.

“VI CÓMO comenzó a trabajar desde el primer domingo en que tomó posesión de la gubernatura y le siguió con otros más; y como mencionaba mucho al señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, creí que lo imitaría, pero pronto se cansó y corrompió a su gobierno al volverlo cómplice por no cumplimentar tres órdenes de aprehensión mucho muy importantes: la de don Benjamín Medrano por el hurto de más de 60 millones de pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zaca­tecas (FENAZA) y la del joven exalcalde de Guadalupe, el Dr. Julio César Chávez Padilla y su señora esposa María de Jesús ‘Susy’ Solís, acusados por el propio señor fiscal, don Francisco José Murillo Ruise­co de arrancarle la vida al joven abogado Raúl Calderón Samaniego en su propio departamento.

“NO es posible que estas tres personas sigan disfrutando de su libertad al amparo de la amistad que tienen con el señor go­bernador. No se vale.

Humbelina Elizabeth, se Lava las Manos

-LO QUE es un verdadero desmadre es que la Humbelina Elizabeth López Loera secretaria de la Función Pública, se lave las manos en el caso del Benjamín Medrano y declare a nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas que ella ya cumplió con su chamba y que le corresponde al “Pelón” Murillo cumplimentar la orden de aprehensión contra el “suavecito” cantante y político-.

-PERDÓN, doña Petra, pero la señorita Humbelina Elizabeth está en lo cierto: es el señor Fiscal el que tiene el deber y la responsabilidad de investigar dónde está el señor Benjamín, detenerlo y ponerlo a disposición del juez penal en turno para iniciarle proceso por el multimillonario fraude que le descubrió la propia titular de la Secretaría de la Función Pública-.

-ES CORRECTO, madre Teresa -toma la palabra don Roberto-, pero por otro lado igual tiene razón doña Petra, pues Humbe­lina debe de presionar a Pancho Murillo, para que cumplimente la aprehensión de Benjamín, pues también la Secretaría a su cargo tiene responsabilidad y están obliga­dos a sacar adelante el caso, forman parte de un equipo: Zacatecas.

“AHÍ está la Ley Federal de Responsa­bilidades de los Servidores Públicos y, en base a esta ley, hasta cualquier ciudadano puede denunciar las anomalías de los servi­dores públicos, con más razón Humbelina; además debe de existir por ahí alguna sanción a Pancho Murillo porque la negli­gencia también es sinónimo de corrupción y se castiga, cómo de que no”.

Y no Aparece el Abogado Fernando González

“HOY jueves se cumplen tres días de la desaparición forzada del conocido abogado don Fernando González Espinosa y ni sus familiares ni las asociaciones de abogados han vuelto a tratar el tema, ¿qué raro, no les parece?”.

-HAY miedo, madre Teresa, mucho miedo, coinciden mis marchantes y mis amistades, pues el gobierno del ‘David Corleone’ nomás hace como que combate al crimen y en eso queda: en el intento.

– ES CIERTO lo que dice doña Petra, madre Teresa, lea lo que le sucedió a la podóloga de 52 años en Fresnillo: dos narcos armados hasta los dientes vestidos de negro, encapuchados y con chalecos an­tibalas, llegaron a su hogar la madrugada de ayer miércoles y la privaron de su libertad; de seguro fue una venganza por algún chis­me o porque no atendió a alguno de ellos; entonces esto lo hacen para que sirva de escarmiento o por alguna advertencia que quieran mandar, o tal vez después llamen a la familia exigiendo rescate, pero todo eso lo hacen mayormente para sembrar el terror-.

-COMPRENSIBLE, pero si nos que­damos callados es peor: recuerden lo que dice Jesús: ‘La verdad os hará libres’, entonces no podemos callarnos: es como si difundiéramos la palabra de Dios, entonces no podemos callar, por eso digo que se me hace extraño que los señores abogados, que son muchos, conocen de leyes y están organizados en asociaciones, no protesten por la desaparición de un compañero de profesión-.

-HABLANDO de desaparecidos, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de otra de las víctima, se llama BRAULIO JIMÉNEZ MARCOS de 39 años, desaparecido en Villanueva, Zacatecas, el 16 de abril del presente año.

Certeros sus Comentarios

POR LO regular, los comentarios de don José Luis Medina Lizalde son muy certeros, como lo que hoy opina sobre los altos servidores públicos del INAI (Insti­tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)

-PUES yo al INAI no le tengo nada de confianza, les he pedido información y son harto burocráticos, por lo que coincido con mi ‘cabecita de algodón’ cuando asegura que este ente invadido por huevones, ‘por lo que debería ser sustituido por la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación’, ¿saben cuánto nos cuesta ese bodrio a los mexicanos?-.

-NO, lo ignoro-.

-YO ‘tambor’-.

-NOS cuesta mil millones de pesos anuales y todo para que nos salgan que ‘esa información está protegida y deberá resguardarse hasta el año del caldo’, y pues no-.

-DON José Luis Medina también dice que el INAI es un derrochadero:

‘CREO –dijo el exdiputado- que el INAI ha quedado mucho a deber y se habla de que son burocracias muy controladas y ma­nejables. Lo mismo pasa con los órganos en los estados, aquí no deja de ser paradójico que la legislatura de la estafa legislativa haya recibido un reconocimiento público por su transparencia de parte del IZAI. Creo que hay que buscar la manera para que el INAI cumpla su cometido y esa crisis es derivada del abuso… el INAI no tiene una observación estricta y es un bastión de turismo donde los comisionados se la pasan viajando con pretextos de informes a pasar gratos fines de semana con gastos pagados’.

-Y SI mal recuerdo, madre Teresa, los comisionados del INAI son, entre mujeres y hombres, siete huevones-.

-POR ESO muchos le tiran a una cham­bita de esas: ganan bien, viajan a todo lujo por el país y el extranjero, hacen la hueva y salen ricos después de siete años, como para ya no volver a trabajar-.

-PUES ASÍ están las cosas. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.