“No nos da Gusto que el Gobernador Esté Calificado en el Último Lugar”

El Lamentable Pero Estamos Dispuestos a Apoyar: José Juan Estrada

Por Rubén Palomo Macías

José Juan Estrada Hernández, diputado local, apuntó a Página 24 Zacatecas que la poca aceptación y mala percepción del gobernador, David Monreal Ávila, es lamentable, sin embargo se está dispues­to a ayudar, no hablando meramente del gobernador, ya que se piensa en Zacatecas porque el gobernador es de todos, le guste a quien le guste.

“Nosotros tenemos que hacer algo juntos para salir adelante y la disposición siempre ha estado ahí, tiene que ver con todas las instituciones incluyendo la que ahora repre­sento en el poder legislativo del estado. La disposición ya no se trata de un tema político de afectar a alguien ni mucho menos, no nos da gusto que esté en el último lugar, siempre he dicho que tenemos que ayudar a nuestro gobernador a que tenga una mejor percepción”, comentó.

El legislador señaló que el gobernador está realizando su mejor esfuerzo, en conjunto con las agencias de seguridad, y a veces se tiene que anunciar lo que pasa. El cambio del secretario de Seguridad Pública ha dado una perspectiva distinta de la que había antes y se continúan haciendo cambios que parecen ser importantes.

“Son temas que en los cuales están ha­ciendo su mejor esfuerzo y creo que se tardó mucho en que se diera la apertura, pero ahora que existe tenemos que sacarle el mejor provecho juntos. Es un tema que a nadie le debe dar gusto que eso suceda y tenemos que trabajar para que todo cam­bie”, añadió.

José Juan Estrada aseveró que después de una elección ya no se está en campaña y todos se convierten en servidores públicos trabajando por algo que se juró defender, la constitución donde están plasmados todos los derechos y las obligaciones.

“No está bien que estemos discutiendo en tema políticos y echándonos la culpa unos a otros cuando la responsabilidad es muy clara para todos. Además nos podemos llevar a Zacatecas entre los pies”, finalizó.