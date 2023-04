Mi Jardín de Flores

No es Percepción, el Gobierno de David no Funciona

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Al gobernador le falta equipo debi­do a que estos no tienen la posibilidad de comunicar lo poco que se hace y el gobernador concentra en pocas manos la responsabilidad’: Iván de Santiago Beltrán.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 28 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“PARA EL exdiputado local, don Iván de Santiago Beltrán. existe una percepción generalizada de que el gobierno de don David Monreal Ávila está desatendiendo muchos temas pues está dedicado sola­mente a publicitar el asunto de la infraes­tructura carretera, prueba de ello son los alcaldes que acuden a tratar asuntos a las dependencia de la ‘nueva gobernanza’ y regresan a sus municipios con las manos vacías, ¿qué opinan?

-ES PARTE de su mal gobierno -toma la palabra doña Petra-, y todo indica que le están metiendo las manos al cajón con sin­gular alegría, pues además de recibir para este 2023, el presupuesto más grande de la historia de Zacatecas, el ‘David Corleone’ tendrá una participación extraordinaria de 800 millones de pesos, precisamente para carreteras, así es que no salgan conque este es un gobierno austero: ¿a dónde va a parar tanto dinero? Casi van a rasguñar ¡40 mil millones de pesos en este año!-.

-ES CORRECTO -toma la palabra don Roberto-, seguramente por eso le extraña a Iván que los presidentes municipales que visitan las dependencias estatales intentan­do hacer convenios regresen con las manos vacías: hay dinero, pero no hay gobierno, pues a esto se le agrega la inseguridad ‘está pegando durísimo porque se desprende que la estrategia implementada no está dando resultados, por eso las encuestas califican a David Monreal en último lugar’.

-EN SÍNTESIS, don Roberto, doña Petra: entonces el gobierno de don David Monreal no está funcionando, y que me perdone don Iván, pero no es porque la estrategia de seguridad no esté dando resultados.

“SI NO está dando resultados es porque, como lo hemos estando insistiendo, todas las policías están infiltradas por los Malos Organizados, pero además a los que sí están trabajando bien no los motivan: ni siquiera don David acude a los funerales de quienes fenecen en cumplimiento de su deber y, los policías de a pie, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como se lo hicieron saber a don Roberto en un escrito que en este espacio publicamos, desde hace cuatro años no les aumentan el sueldo y don David no tiene cara para decir no hay dinero, pues gracias a la 4T sí se refleja en el presupuesto de este 2023-.

-POR ESO precisamente, madre Tere­sa, estas son parte de la situación por las que el David está calificado como el peor gobernador del país desde que llegó a la casa de los perros aquel domingo 12 de septiembre de 2021.

“QUE no le hagan al cuento diciendo que son percepciones: el David quiere gobernar Zacatecas, como lo hizo con Fresnillo, pero finge no darse cuenta que no es igual gobernar un municipio que todo el estado: tenemos un mandatario con mentalidad chiquita, pero muy bueno para meterle la mano al cajón, échenle un ojo a su patrimonio: después de ‘El Monris’, el David es el mas ‘ricardo’ de los Monreales-.

-AH, PERO como dice Iván de Santiago, ‘son muy buenos para descalificar las en­cuestas, cuando estas se basan en la opinión de la gente que es la que lo pone en último lugar; ‘lo preocupante -advierte Iván- es que se pueda desencadenar una crisis de gobernabilidad; además los programas de gobierno no los conoce nadie y eso también es parte de los resultados que se obtienen en esas encuestas y es que -abunda el ex­diputado- a David le falta equipo pues no tiene la posibilidad de comunicar lo poco que se hace y el gobernador concentra en pocas manos la responsabilidad:

‘NO HAY libertad para los funcionarios para estarse moviendo y gestionando, creo que eso genera un cuello de botella al interior del gobierno. Necesita el gober­nador replantear la operación del propio gobierno, lo que yo opino es que su gabi­nete no está funcionando siendo perfiles que atienden más a una exigencia de tipo político electoral’.

“VIENE siendo -continúa don Roberto-lo que su coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores López comenta a sus allegados: ‘David no se deja ayudar’, entonces, con un desgobernador así, ya valió chetos.

“ES TAN cierta la realidad que el diputa­do migrante José Juan Estrada Hernández, se dice preocupado por la mala actuación del titular del Poder Ejecutivo: ‘No nos da gusto que el gobernador esté calificado en el último lugar’, y se ofrece ‘para hacer algo juntos para salir adelante y la dispo­sición siempre ha estado ahí, tiene que ver con todas las instituciones incluyendo la que ahora represento en el poder legislativo del estado. La disposición ya no se trata de un tema político de afectar a alguien ni mucho menos, no nos da gusto que esté en el último lugar, siempre he dicho que tenemos que ayudar a nuestro gobernador a que tenga una mejor percepción’.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Por qué insisten que es una percepción si es una realidad? Vean como está el pueblo ensangrentado, cómo los Malos, a quienes don David llama ‘inteligentes’ masacran todos los santos día a los zacatecanos, para mí es cierto lo que dicen que reveló su vocero don Gerardo Flores: ‘el señor gobernador no se deja ayudar’, la soberbia le corroe las entrañas.

¿Será Cierto lo que dice don Adán Augusto?

-A VER, don Roberto, usted que es ex­perto en temas policiales: ¿Es cierto lo que dice el señor secretario de Gobernación, don Adán Augustos López Hernández, de que los cuatro homicidios dolosos ocurri­do en la carretera 54, fueron porque las víctimas se resistieron a que les robaran el vehículo?

–DAVID tiene otros datos: él dice que pudiera tratarse de un caso de trafico de personas, polleros que llevaban a la fami­lia colombiana a los Estados Unidos, me imagino que eso es lo que le reportó el Fiscal Murillo, mientras que al Secretario de Gobernación la Guardia Nacional le haya informado que fue por resistirse al robo del carro-.

-LA SITUACIÓN, madre Teresa, don Roberto, es que en este gobierno no in­forman bien los hechos, dicen las cosa, perdón por la expresión, a lo pendejo, mientras en otros estados como Aguasca­lientes, Jalisco, San Luis Potosí y Coahui­la dan más y mejor información, por eso yo leo TRIBUNA LIBRE, Página 24 de Aguascalientes y Página. 24 de Jalisco, allá sí respetan el trabajo de los periodistas y cuando hay un hecho fuerte, citan a conferencia de prensa e informan con ‘pelos y señales’.

“COMO cuando la madrugada del pri­mer domingo de la Feria Nacional de San Marcos, mataron a un chavo de 19 años en una riña y la propia Secretaría de Seguridad Pública proporcionó fotos, y un día después ya tenían al asesino confeso -porque allá si funcionan las cámaras de vigilancia- y a todos los medios de comunicación les enviaron la foto del homicida; igual suce­de con las ejecuciones, a los asesinos los atrapan de volada y rápido informan, igual los asaltos y robos; pero aquí no, aquí en Zacatecas ocultan todo el rollo, informan a medias, tergiversan los hechos y hasta los ocultan-.

LA Guerra se Recrudece

-NO ME alegra la muerte de dos narcos a manos de los ‘Pepes’ (Policía Estatal Preventiva) menos la muerte de un policía a manos del crimen organizado, porque son seres humanos, pero quien juega con fuego finalmente se quema.

A LOS narcos, tal vez drogados, se les hizo fácil atacar a los ‘Pepes’, y estos, con toda justificación, repelieron la agresión y mataron a dos; pudieron matar a más pero los narcos huyeron.

“YO SOY de la opinión de que al narco hay que combatirlo con la inteligencia: investigar quiénes son, dónde viven o se esconden y ahí caerles: los narcos más peligrosos han caído en manos de la ley sin disparar un sólo tiro”.

-PUES SÍ don Roberto, pero esos cua­tes le buscaron ruido al chicharrón y lo hallaron, lástima que un policía haya sido asesinado, ya van 14-.

-SOY DE la opinión de nuestro señor Presidente: la delincuencia, toda, se combate con la prevención en hogares y escuelas. Y sí, también con inteligencia-.

-COINCIDO: pero en este caso es el propio gobierno el que propicia la venta y el consumo de drogas y la integración de grupos delincuenciales, autoridades co­rruptas que traicionan a la Patria a cambio de billetes verdes manchados de sangre-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.