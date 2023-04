Denuncia PAN Actos Anticipados de Campaña por Parte de “Corcholatas”

Pedimos la Intervención de las Autoridades Electorales: Verónica Alamillo

Por Rubén Palomo Macías

Verónica Alamillo Ortiz, presidenta estatal del PAN, acompañada del diputado federal Miguel Ángel Varela, informó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que se han interpuesto denuncias ante la autoridad electoral sobre el estado desmedido que han tenido funcio­narios públicos de Morena, específicamente Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Ricar­do Monreal.

“Hay una serie de violaciones a la ley electoral por cada una de las bardas, lo­nas, espectaculares, medios electrónicos y todo lo que nuestro presidente López Obrador hace referencia como “corcho­latas” desde el año pasado y que a partir de ahí se han dedicado estos funcionarios a posicionar sus nombres violando la ley y sin explicación de donde provienen los recursos para esas campañas de publici­dad”, señaló.

La presidenta añadió que se han denun­ciado los actos anticipados de campaña que están haciendo los funcionarios referidos ya que es una clara violación a la ley y desde el PAN se ha hecho lo propio para poder denunciar todas esas anomalías. Añadió que la queja se ha interpuesto ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

“La primera denuncia que hicimos, el 24 de agosto del 2022, fue por promoción de actos anticipados de campaña y posiciona­miento de las corcholatas del presidente. En la segunda denuncia la Secretaría de Agua y Medió Ambiente (SAMA) del estado hizo promoción indebida del PVEM y en las denuncias anexamos las capturas de pan­talla así como la constancia de los recursos indebidos en la propaganda gubernamental. El 24 de abril denunciamos ante el INE las arbitrariedades donde contabilizamos más de mil bardas con el nombre de uno de estos corcholatos”, señaló.

Verónica Alamillo exige al INE que haga la contabilidad de cada una de estas promociones ya que se puede observar al estado tapizado por pintas y se exige saber de donde están saliendo los recursos para que estos actos se lleven a cabo.

“Ellos son funcionarios públicos en este momento, pedimos, decimos y hacemos una reflexión de que no se está respetando a la ciudadanía y no sabemos qué podemos esperar de estos precandidatos, aspirantes o suspirantes del presidente que no están respetando la ley”, finalizó.