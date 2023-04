“¡Vivo se lo Llevaron Vivo lo Queremos!”

Marcha de Protesta por la Desaparición del Abogado Fernando González Espinosa

* Familiares de más Personas Desaparecidas se Unieron

Por Nallely de León Montellano

Alrededor de las 3:30 de la tarde de este viernes, familiares y amigos del conocido abogado Fernando González Espinosa, emprendieron una marcha para exigir su pronta aparición sano y salvo: “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, fue la consigna.

El abogado Fernando González des­apareció el 24 de abril en Calera de Víctor Rosales y, desde entonces, la Fiscalía General de Justicia del Estado, no les ha proporcionado información, por lo que decidieron ganar la calle para levantar la voz y exigir la pronta localización del litigante de manera pacífica pero enérgica.

El recorrido inició en bulevar Me­tropolitano a la altura de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) con sentido Guadalupe-Zacatecas, para fi­nalizar en la Plaza Bicentenario, donde familiares y amigos de la víctima ofre­cieron un posicionamiento.

Sin importar la intensidad de los rayos del sol, al menos 30 personas marcharon por el bulevar Adolfo López Mateos, gritando al unísono las con­signa de: ¡Vivos se los llevaron, vivos lo queremos!¡Ya basta! ¡Justicia!, en­tre otras; así mismo, se unieron otras personas quienes también buscan a sus seres queridos.

En voz de la esposa de Fernando, los manifestantes denunciaron que hasta el momento no existe información alguna por parte del fiscal Francisco Murillo Ruiseco, debido a que nosotros no contamos con las influencias necesa­rias para tener acceso a una atención digna por parte de la Fiscalía, ni de la Secretaría de Seguridad Pública, ni del gobernador David Monreal Ávila: no nos ven, ni nos oyen.

Hasta el momento, dijeron, sólo se ha informado del hallazgo del vehículo de Fernando, el cual fue presuntamente abandonado en la carretera Calera-Za­catecas, sin embargo, no contamos con más información que pueda abonar para dar con el paradero de Fernando.

Además de los colectivos de per­sonas desaparecidas en el estado, los familiares y amigos del abogado están recibiendo el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas y otras dependencias, por lo que, a pesar de sen­tir que el proceso de búsqueda es lento, la esposa de Fernando dijo tener la con­fianza en que las autoridades trabajarán con eficacia para la pronta localización y rescate con vida de su esposo:

“Hasta el momento, todo esto de la investigación ha sido lento; si mi es­poso me estuviera escuchando quisiera decirle que lo estamos esperando”, comentó entre lágrimas.

Al arribar a la Plaza Bicentenario la esposa de Fernando reiteró la exigen­cia de la presentación con vida de su esposo, y del mismo modo, familiares de otras personas no localizadas desde hace más de una semana pidieron el apoyo del gobernador David Monreal, el Fiscal Francisco Murillo, el secreta­rio de Seguridad, general Arturo Me­dina Mayoral y al pueblo de Zacatecas para dar con el paradero de sus seres queridos.