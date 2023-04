Mi Jardín de Flores

‘El Monris’ ya se Alineó

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID, fueron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 29 de abril de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

‘¡Vivo se lo Llevaron, Vivo lo Queremos!”

OTRA MARCHA más de protesta, ahora por la desaparición forzada del abogado Fernando González Espinosa, del que nada saben su familia, amigos y colegas desde el pasado lunes 24 de abril, ocurrido en Calera de Víctor Rosales.

A LOS manifestantes se les unió otra familia: la de Ma. Elena López Cruz, de la que tampoco se sabe nada desde el sábado 22 de abril del presente año.

ME ENTRISTECE ver a esas familias exigiendo un derecho y que no haya respuesta por parte del gobierno de don David Monreal; en cambio, cuando desapareció la esposa y la hija de un soldado del Ejército Mexicano, hubo gran movimiento e información que obligaron a los delincuentes a soltar a sus víctimas, lo que demuestra que en esta administración hay ciudadanos de primera y segunda clase.

-¡HASTA de tercera, madre Teresa!, son miles de desaparecidos que no se sabe nada de ellos, no informan absolutamente nada y menos publican su Cédula de Búsqueda; tenemos un gobierno inhumano e inepto: ojalá nos organizáramos todos los zacatecanos y nos pusiéramos en huelga de pago de impuestos para ver si así voltean a ver a esas familias que tienen parientes desaparecidos-.

-ESA ES una, aquí va otra: ¿Cuántos cuerpos están en la morgue sin ser identificados? ¿Cuántos están enterrados en fosas comunes? Este gobierno debería de hacer retratos hablados de las personas que no han sido identificadas, dónde y cuando fueron encontradas, y publicarlas en Internet en una página especial, además en todos los medios de información.

-ME QUEDÉ esperando la marcha y plantón de protesta de las asociaciones de abogados y de los grupos de derechos humanos, exigiendo la pronta aparición sano y salvo del abogado don Fernando González Espinosa.

“COMO que nos falta ser más participativas y solidarios en los problemas sociales, sobre todo en las desapariciones de gente, ¿por qué dejan solas a las familias? Me conmovió la declaración de la esposa del abogado don Fernando cuando, bañada en lágrimas expresó a nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano:

‘HASTA EL momento, todo esto de la investigación ha sido lento; si mi esposo me estuviera escuchando quisiera decirle que lo estamos esperando’.

“ME gustaría, ya que los abogados no son solidarios, que los estudiantes de la UAZ convocaran una marcha en protesta no sólo la desaparición forzada del señor abogado don Fernando González, sino por los miles de zacatecanos desaparecidos y decir ‘¡ya basta, pónganse a trabajar, si no pueden renuncien!’”.

QUE EL ‘Monris’ ya se Bajó de la Contienda Para la Candidatura a la Presidencia (cabecita)

-’CONVENCIDO’ de que no son sus tiempos, mis fuentes de información me aseguran que ‘El Monris’ ya se bajó del tren de las corcholatas y que buscará negociar con mi ‘cabecita de algodón’ cualquiera de los siguientes tres puestos: ‘la Secretaría de Gobernación, la Jefatura de la Ciudad de México o repetir como líder del Senado’-.

-LO QUE quiere decir -advierte don Roberto- que, fi nalmente, Ricardo dio las nalguitas; entonces ese es el motivo por el que hoy aparece muy sonriente a la diestra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como hoy sábado lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-A VER: Si la Dra. Doña Claudia Sheinbaum Pardo gana la candidatura, y como aseguran las encuestas sucedería a nuestro señor Presidente López Obrador, la lógica sería que don Adán Augusto López Hernández se mantuviera en la Secretaría de Gobernación y don Marcelo Ebrard Casaubón buscara nuevamente la Jefatura de la Ciudad de Mexico, por lo que don Ricardo repetiría en el Senado, ¿no ven ustedes las cosas así?-.

-TODO indica que así sería: la propia Claudia ha dicho que tanto el Marcelo como el Adán Augusto tendrán un espacio en su gabinete, aunque no mencionó a ‘El Monris’, pero esas fotos que hoy sábado publica nuestros Diario Página 24 Zacatecas, son muy elocuentes: ‘El Monris’ aparece muy sonriente a la derecha de mi ‘cabecita de algodón’, entonces eso podría confirmar que en la repesca a nuestro paisano le va a ir bien-.

-PUES ojalá y Ricardo ya se esté sosiego, pues como el mismo ha dicho: ‘lo pendenciero no quita lo Monreal’, y en política es una de las mejores cartas que tenemos los zacatecanos, porque sus hermanos no valen un tostón: sus padres, al nacer él, rompieron el molde-.

Tiene 19 Años y Está Desaparecida

CONTINUANDO con su labor social en beneficio de los zacatecanos, hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de: YOSELÍN MONTES PACHECO de 19 años, desaparecida el 25 de abril del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.