“David Monreal Lleva al Gobierno a la Anarquía”

Ha Caído en una Crisis de Ingobernabilidad: Edgar Rivera

* “Su Relación con el Poder Legislativo y Judicial es Nulo”

Por Nallely de León Montellano

Edgar Salvador Rivera Cornejo, militante del partido Movimiento Dignidad (MD), comentó a Página 24 Zacatecas que el gobierno de David Monreal Ávila ha caído en una crisis permanente de ingobernabilidad tanto del gabinete como de la falta de coordinación con otros niveles de gobierno.

Aseveró que en la parte vertical existe una relación nula entre gobierno del estado y gobierno federal y, asimismo, los gobiernos municipales están desatendidos y “se les está condicionando las obras para que sea el gobierno del estado quien imponga la constructora, aún cuando los municipios van a contribuir en ello”.

En el trabajo horizontal, dijo que existe una relación ríspida entre gobierno del estado, el poder judicial y el poder legislativo, pues asegura que no existe consenso para implementar trabajo conjunto entre estos tres poderes.

“Si lo vemos desde ese punto de vista, es evidente que el gobierno está solo; estamos en un poder ejecutivo aislado del resto de los poderes, y por consiguiente aislado de la sociedad, de seguir así, es evidente que la gente va a pasar de la inconformidad a la irritación y se va a reflejar seguramente en que se fortalezca la idea la revocación de mandato”, señaló.

Con base en lo anterior, Rivera Cornejo comentó que es necesario que el gobernador David Monreal Ávila valore su permanencia en el gobierno, pues considera que está llevando a Zacatecas a una condición de confrontación general, así como un nivel de desorganización sin precedentes que, dijo, “jamás habíamos visto en la historia de Zacatecas”.

De igual modo, advirtió que las diferentes problemáticas que aquejan al estado entero pueden derivar en una revuelta social producto de la irritación que está generando la actual situación de la entidad, lo cual comienza a visualizarse en diferentes espacios donde la gente comienza a organizarse en contra del gobierno.

“Opino que el gobernador debe valorar que, si no está dispuesto a gobernar desde el concepto más amplio de lo que significa esto, y de que ponga en práctica este gran concepto de la gobernanza, entonces tiene que revisar si está apto o si tiene interés en gobernar”, señaló.

En este contexto, comentó la importancia de convocar a la sociedad en general para mandarle el mensaje a Monreal Ávila de que, “o gobierna, o que le dé la oportunidad a otra gente que sí tenga interés en gobernar; que el gobernador reflexione, pero sobre todo hacerle un llamado a la sociedad para irnos organizando porque nosotros no tenemos la culpa de que alguien no tenga interés en gobernar, y el pueblo no se equivoca”.

También refirió que el gobernador padece una crisis personal que se está convirtiendo en una crisis institucional, y por consiguiente, dijo, en un retraso cada día mayor que afecta al estado.

“Cuando un gobierno no funciona, se genera el caldo de cultivo para que aquí sea sede de todo tipo de delincuencia, tanto organizada como desorganizada, y al final de cuentas, donde no funciona el gobierno, se convierte en una anarquía donde se genere violencia no solo de la que estamos viendo sino una violencia civil porque no hay orden ni quien haga cumplir la Ley, y ese es camino en el que vamos”, concluyó.