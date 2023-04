Necesarias Alianzas Para Obtener Resultados Electorales: R. Carrillo

“Trataré de Convencer a MC”, Declara

Por Nallely de León Montellano

En entrevista con Página 24 Zacatecas el dirigente estatal del PRD, Raymundo Carrillo, refirió que pese a que el quehacer político ha ido evolucionando, las alianzas partidistas son de gran importancia para conseguir la visión de un estado y un país con ideologías e idiosincrasias más definidas.

“Esto suele suceder cuando hay más de una manera de pensar, y un tercero en discordia; una manera de pensar la tiene Va por México, otra la tiene Hacemos Historia y este tercero en discordia parece ser que es MC”, señaló.

Ante ello, resaltó la importancia de que la ciudadanía sepa qué es lo que busca en cuanto a las propuestas políticas de los diferentes partidos y alianzas cuando se acerquen a las urnas a efectuar su voto, lo cual, dijo, se debe configurar como una posibilidad de entender las necesidades de la sociedad.

“Creo que en Va por México la alianza está muy segura y muy confirmada, no necesariamente queremos que consideren todo, precisamente ese es uno de los polos en donde estamos cabiendo quienes pensamos de una manera y quienes pensamos de otra, pero tenemos un fin común”, agregó.

Por otro lado, reiteró que la búsqueda de resultados electorales favorables es lo que lleva a los partidos políticos a hacer alianzas entre sí, además de incluir a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, para lo cual, aseguró que se está realizando un trabajo conjunto con el PAN y el PRI. Agregó que “estamos trabajando para afinar bien nuestras coincidencias y poder entender mejor donde no coincidimos; al menos dos o tres veces por semana nos reunimos virtualmente”.

En el caso particular de MC, el dirigente del PRD reconoció que les ha sorprendido que se haya abstenido de participar en pasados ejercicios electorales, lo cual, dijo, ha causado mucha suspicacia entre el resto de los partidos políticos, ya que asegura que MC tiene todo para participar.

Dijo que “cuando los partidos tienen un dueño, esto se convierte en una gravedad y creo que esto es algo que le está pasando a MC; para las marchas yo busqué a Marco Vinicio para que hiciéramos un bloque que no nos llevaba más que a respaldar a la ciudadanía, pero no hubo respuesta, sin embargo, le seguiré insistiendo”.

En este tenor, comentó que probablemente el partido naranja se encuentra haciendo cálculos y evaluaciones referentes a una posible alianza que posiblemente no sea con Va por México, sin embargo, reiteró que continuará llamando al coordinador estatal Marco Vinicio Flores Guerrero para generar diálogo para conocer las diferentes posturas, más allá de invitarlo a hacer alianza.

“Eso no quiere decir que no nos podamos reunir -mientras- los que estamos en desacuerdo con lo que sucede en Zacatecas, y MC ha manifestado muchas veces su desacuerdo con lo que sucede en el gobierno de David Monreal Gobernador, entonces, si también nosotros, ¿por qué no dialogamos?”, finalizó.