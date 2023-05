Mi Jardín de Flores

No Sabemos si Amaneceremos con Vida

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es evidente que el gobierno (de David Monreal Ávila) está solo; estamos en un poder ejecutivo aislado del resto de los poderes, y por consiguiente aislado de la sociedad, de seguir así, es evidente que la gente va a pasar de la inconformidad a la irritación y se va a refl ejar seguramente en que se fortalezca la idea la revocación de mandato’: Edgar Salvador Rivera Cornejo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 30 de abril de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡SEÑOR, en tus manos encomendamos nuestros espíritus! Actualmente en Zacatecas es lo que debemos pedirle a nuestro Padre Dios porque no sabemos si amaneceremos con vida: los Malos Organizados, con la mayor facilidad del mundo, llegan a los hogares zacatecanos y nos arrancan la vida para, inmediatamente, desaparecer del lugar del crimen ante la nula vigilancia de las fuerzas del orden: federales, estatales o municipales, nunca atrapan a un sicario infraganti, los Malos Organizados abandonan el lugar de los hechos con total impunidad: deja huérfanos y viudas llorando y en total abandono, ¡qué pesar!

-COMO sucedió en la cabecera municipal de Guadalupe; así nos lo informa hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

“ALREDEDOR de la 1:00 de la mañana de ayer sábado, narcosicarios al servicio del crimen organizado e ‘inteligente’ -como lo reconoce el gobernador David Monreal Ávila- llegaron a una casa ubicada en la calle Peña, colonia Luis Donaldo Colosio y violentamente echaron la puerta abajo.

“LOS PELIGROSOS e ‘inteligentes’ delincuentes vestían de negro y chalecos antibalas, estaban encapuchados, fuertemente armados y entraron a la casa; al encontrar a su víctima y sin decir palabra alguna la acribillaron, para enseguida salir del ensangrentado hogar y perderse entre la oscuridad de la noche con total impunidad”.

-ES ZACATECAS el estado con más impunidad de todo México, en otros, la mayoría de ellos son detenidos y procesados; pero aquí, sospechosamente, cuando ocurre un asesinato, en cuadras a la redonda no hay una sola patrulla, esto sucede a cualquier hora del día y en todos los 58 municipios de la entidad: ¿Cuándo han sabido que detengan un asesino infraganti?

“¡TODOS SE les pelan, bueno hasta el Julio César y su vieja la ‘Susy’, aunque le hayan quitado el fuero ¡qué vergüenza!

-PERO AHÍ mismo en Guadalupe, se cometió otro asesinato: sucedió en San Isidro de Bocanegra: mataron a balazos a un individuo cuando caminaba por calles de esa comunidad; los sicarios ya tenían horas de estarlo cazando y, cuando el reloj marcó las 7:30 de la tarde noche, apareció la víctima y la acribillaron; en este enésimo asesinato tampoco hubo detenidos.

“ES URGENTE que el fiscal general de justicia del estado, Francisco José Murillo Ruiseco y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se pongan las pilas no sólo para disminuir la violencia y la inseguridad, sino para terminar con la impunidad: hay que detener a esos carniceros narcosicarios”.

-POR ESO dice el Edgar Salvador Rivera Cornejo del partido Movimiento Dignidad, que el ‘David Corleone’ ha caído en una crisis de ingobernabilidad-.

-QUÉ ACUSACIÓN tan dura, ¿verdad doña Petra?-.

-DURÍSIMA, madre Teresa, pero real al cien: el Edgar Salvador Rivera Cornejo, hoy domingo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo señala con índice de fuego: ‘El gobierno de David Monreal ha caído en una crisis permanente de ingobernabilidad tanto del gabinete como de la falta de coordinación con otros niveles de gobierno.

‘EXISTE UNA relación ríspida entre el gobierno del estado, el poder judicial y el poder legislativo, pues no existe consenso para implementar trabajo conjunto entre estos tres poderes:

‘SI LO vemos desde ese punto de vista, es evidente que el gobierno está solo; estamos en un poder ejecutivo aislado del resto de los poderes y, por consiguiente, aislado de la sociedad, de seguir así, es evidente que la gente va a pasar de la inconformidad a la irritación y se va a refl ejar seguramente en que se fortalezca la idea la revocación de mandato’.

“POR ESO el Edgar subrayó que ‘es necesario que el gobernador David Monreal valore su permanencia en el gobierno’, ya que considera que ‘está llevando a Zacatecas a una condición de confrontación general, así como un nivel de desorganización sin precedentes que jamás habíamos visto en la historia de Zacatecas’; además advirtió que las diferentes problemáticas que aquejan al estado entero pueden derivar en una revuelta social producto de la irritación que está generando la actual situación en la entidad, la cual comienza a visualizarse en diferentes espacios donde la gente comienza a organizarse contra el gobierno.

‘OPINO -abundó Rivera- que el gobernador debe valorar que, si no está dispuesto a gobernar desde el concepto más amplio de lo que signifi ca esto, y de que ponga en práctica este gran concepto de la gobernanza, entonces tiene que revisar si está apto o si tiene interés en gobernar.

‘EN ESTE contexto -prosiguió-, es importante convocar a la sociedad en genera para mandarle el mensaje a David Monreal de que, o gobierna, o que le dé la oportunidad a otra gente que sí tenga interés en gobernar; que el gobernador reflexione, pero sobre todo hacerle un llamado a la sociedad para irnos organizando porque nosotros no tenemos la culpa de que alguien no tenga interés en gobernar, y el pueblo no se equivoca: el gobernador padece una crisis personal que se está convirtiendo en una crisis institucional y, por consiguiente, es un retraso cada día mayor que afecta al estado’, y el Edgar fi naliza:

‘CUANDO UN gobierno no funciona, se genera el caldo de cultivo para que aquí sea sede de todo tipo de delincuencia, tanto organizada como desorganizada, y al fi nal de cuentas, donde no funciona el gobierno, se convierte en una anarquía donde se genera violencia no sólo de la que estamos viendo sino una violencia civil porque no hay orden ni quien haga cumplir la Ley, y ese es camino en el que vamos’.

-¡DIOS DE mi Vida!, ¿cuándo nos imaginamos no sólo que don David no iba a cumplir lo prometido, sino que se convertiría en el gobernador peor califi cado de México?-.

-NUNCA, madre Teresa, ahora sí como en algún momento mis marchantes me reclaman: ‘Me salió vana la nuez, doña Petra’, por lo que se la tengo que cambiar por otra, en cambio el pueblo, no puede cambiar al David que también nos salió vano-.

-YO -DICE don Roberto- confío en que pronto cobre vigencia o se eche a andar al cien la ley de revocación de mandato, habrá que apurar a los diputados para que pronto entre en vigor: en varios estados del país ya la echaron a andar-.

Siguen las Desapariciones Forzadas

“HOY DOMINGO, nuestro Diario, siguiendo con su labor social -continúa don Roberto-, publica las Cédulas de Búsqueda de tres personas:

CÉSAR ORNALDO GÓMEZ MARTÍ- NEZ de 20 años, que desapareció en Jalpa, Zacatecas, el 16 de abril de 2023.

Y LA de los hermanos: CRISTIAN JAIRO GÓMEZ GARCÍA de 23 años y ORLANDO GÓMEZ GARCÍA de 25 años, ambos desaparecidos en Jalpa, Zacatecas, el 19 de abril de 2023.

-¿BUENO y qué dicen al respecto el David, el Francisco José y el Arturo?-.

-NADA, absolutamente nada, ‘siguen callados como momias’, tal y como lo dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.