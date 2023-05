Mi Jardín de Flores

Gobierno Ciego, Sordo y Corrupto

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Siempre lo he dicho y lo reafirmo: el liderazgo del presidente y su sola palabra tienen una gran infuencia en quienes conformamos el movimiento. Solo él es capaz de unificar algo que parecía res­quebrajado y dividido. Su fuerza moral nos permitirá alejarnos de cualquier tentación individualista, y recordar que ninguna pretensión individual debe estar por encima del bienestar colectivo. Tales fueron las ideas, el mensaje y la ruta que se establecieron en el encuentro de reconciliación que tuvo lugar la semana pasada en Palacio Nacional’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 2 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

EL DR. en Ciencias Sociales, don Mi­guel Moctezuma Longoria, entrevistado por nuestro compañero Rubén Palomo Macías, no se anduvo por las ramas y aseguró que ‘en inseguridad estamos en los primeros lugares, no de México sino del mundo, y las autoridades no entienden que la percepción significa miedo, limitarse para salir a caminar, convivir y también de vivir en un estado en donde quienes gobiernan son los que imponen los estados de sitio, tenemos permanentemente atracos que terminan en asesinatos e incluso donde se han visto involucrados las autoridades de gobierno’, ¿qué opinan al respecto?

-EL DR. es un experto en la materia y sabe perfectamente el lugar que pisa, ade­más goza de credibilidad y reconocimiento ‘en el ámbito académico y en el diseño de las políticas a partir de sus conceptos: la trasnacionalidad, el migrante colectivo trasnacional, el sujeto migrante y el nuevo migrante’; o sea: está certificando lo que la gran mayoría de los zacatecanos estamos viviendo en el desgobierno del ‘David Cor­leone’: un verdadero infierno en la tierra.

-SIN DECIR nombres -tercia don Ro­berto-, el Dr. Miguel Moctezuma se refirió a Julio César Chávez Padilla, expresidente municipal de Guadalupe y a su esposa ‘Susy’, además de la responsabilidad del gobernador por la participación de uno de sus hijos en la cobarde agresión al estudian­te de prepa de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, quien murió por la brutal golpiza a pies y puños, al afirmar que ‘se han visto involucradas las autoridades de gobierno’-.

-CON SUS declaraciones, el Dr. Mocte­zuma también refutó las ‘percepciones’ de don David Monreal al asegurar que cuando las autoridades habla de la violencia y la inseguridad que aqueja a Zacatecas como ‘percepción, les sirve para decir que la información es falsa:

‘ES CURIOSO porque son las mismas creencias del propio gobernador para decir que nos encomendemos al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad para resguardar la seguridad. Hay fuga de recursos, hay gente que no han detenido como Benjamín Medrano o Pedro de León pero también se ha mencionado que hay una nómina secreta que se dan los funcionarios por su alto rendimiento. Estoy seguro que padecemos una clase política sin alternativa, sin visión pero con una gran ambición’.

-¡ZAS!, habló del claro nepotismo y ami­guísimo en el gobierno del David, aunque no dijo nada sobre la examante del ‘Mon­ris’, la Verónica Ivette Hernández López de Lara, a quien el David le dio el hueso de Secretaria de Administración, con un sueldo superior a 100 mil pesos mensuales.

“TAMPOCO dijo el nombre de la Ben­nely Jocabet Hernández Ruedas, actual di­putada federal, quien el 19 de julio de 2015, en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, fue sorprendida con otras dos chicas: La Sofía y la María Lizet con un millón de pesos en efectivo, declarando que ese dinero era del ‘Monris’, quien por su parte se movió rápidamente para que la PGR la dejara en libertad al igual que a sus acompañantes, quedando cerrado el caso ‘gracias’ a su des­carado tráfico de influencias; sin entrar en detalles, el Miguel Moctezuma se refirió a este gobierno y a lo que conlleva; hombres como él enriquecen la opinión severa sobre la clase gobernante corrupta y que practica el nepotismo con singular desvergüenza.

-FINALMENTE el Dr. Don Miguel ex­presó que los puestos de gobierno se tienen además a los compadres amigos y cercanos que no tienen experiencia necesaria para desempeñar alguna función con eficiencia, ‘quiero decir que la postura de los Monreal no puede ser por ningún motivo la postura del presidente López Obrador y mientras haya un gobierno que no se apoye en el co­nocimiento, la información y la planeación sus actos serán prácticamente sin proyecto que ofrecer’.

La Pésima Calificación de David Abarca a la Clase Política

-A VER: el José Luis Medina Lizalde arrasó con toda la clase política no sólo en funciones sino la que no tiene cargo alguno, o sea él mismo agarró su parte; no creo que así sea pues la conducción del estado es del David, su Gabinete hace lo que él le ordena y los políticos que no están en funciones ni siquiera los pela, entonces no va por ahí la cosa: hasta en los equipos de futbol el responsable de una mala temporada es el director técnico, sobre todo cuando se equivoca con la táctica y los cambios, por lo que los corren de los equipos-.

-A MÍ también me extrañan esas declara­ciones, pues don José Luis Medina es muy certero en sus opiniones, por lo que coinci­do con usted y, claro está, con la protesta de ley constitucional: ‘Yo, David Monreal Ávila, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado la Federal y la ley que de ambas emanen’, entonces don David está obligado a gobernar como lo marca la ley, no con caprichos, ocurren­cias y falsedades como esa de ‘amor con amor se paga’-.

-SÍ, SUS declaraciones son desafor­tunadas porque mucha clase política ha reprobado y denunciado mediáticamente la pésima administración de David: vio­lencia, inseguridad, desempleo, mediocre educación pública, no hay inversión estatal, nacional ni extranjera, mientras que Benja­mín Medrano, Julio César y esposa siguen prófugos, y a Alex y Cristi que dejaron un estado en bancarrota ni siquiera los ha citado a declarar a pesar de que él culpó a Alex de fraude por más de dos mil 900 millones de pesos, ¿entonces?-.

“SI LA Fiscalía está de la ching… (censurado) ¿por qué no le da las gracias al fiscal Francisco José Murillo Ruiseco?

“SI LA Secretaría de Economía está pa’llorar ¿por qué no le da puerta al secre­tario Rodrigo Castañeda Miranda?

“SI LA Secretaría de Turismo está arras­trando la cobija, ¿por qué no sustituye a Le Roy Barragán Ocampo?

“DAVID MONREAL se está ahogando con sus propias palabras: ‘El viejo régimen, la clase política anterior gobernaba ciega y sorda a los problemas de las mayorías y de las minorías, bajo una óptica empresarial del servicio público, donde el lucro privado era el primer y último objetivo’, ha dicho dos que tres veces o más.

“PERO hoy resulta que él continúa go­bernando ciego y sordo, igual o peor que el viejo régimen; en cuanto a ‘El Oso’, yo sólo me quedo con el señalamiento que le hace a David:

‘LA FALTA de rumbo no empezó con David Monreal, tenemos varios años sin rumbo, claro que entre más pase el tiempo más se hace evidente, hay una historia política reciente que nos ubica como un estado que ha perdido oportunidad tras oportunidad’.

“ES CORRECTO -dice doña Petra-, pero ‘El Oso’ debe reconocer que el David no tiene por qué seguir los pasos de ‘El Ra­Tello’, tampoco la Sara los de la Cristina: el David tiene todo el poder político, social y económico de Zacatecas para combatir la corrupción y enterrar la impunidad, ¿qué le hace falta para sacar a flote este barco que se hunde en un mar de sangre, corrupción e impunidad?”.

-HUEVITOS, doña Petra, huevitos es lo que le faltan-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.