Mi Jardín de Flores

Siguen Corriendo Ríos de Sangre

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las malas calificaciones de David Mon­real se deben a su gabinete: no pueden seguir trabajando detrás del escritorio, deben salir a la calle’: Arturo Ortiz Méndez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 3 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Siguen Corriendo los Ríos de Sangre por Todo Zacatecas

“OTRA VEZ el narco -abre los comen­tarios don Roberto- volvió a humillar a este gobiernito que no hace otra cosa que sonreír ‘monrealescamente’ y mintiéndonos a cada instante diciendo que todo está bien y que la violencia y la inseguridad es sólo una percepción de la gente, mientras que el narco lo desmiente y se da vuelo matando policías y a todo aquel que se le antoje o al azar; pero además nuestro gobiernito no es capaz de atrapar a sicario alguno infraganti: todos se les pelan de casquete.

“ANOCHE, en Guadalupe, el hampa mató con armas de grueso calibre, a dos policías preventivos. Ambos fueron acribi­llados sin darles tiempo de reaccionar ante la letal lluvia de balas: sus cadáveres quedaron en sendos charcos de sangre, lo que demues­tra, una vez más, que el oficio de policía en Zacatecas es el más peligroso, pues en lo que va del año, ya son casi 20 los policías sacrificados: pareciera que Pablo Escobar Gaviria, pretende resucitar en Zacatecas.

“MÁS TARDE, en Monte Escobedo, en la comunidad de Laguna Grande, en una finca utilizada como centro centro social, en donde gente del lugar acude a jugar dominó y a las cartas, un grupo de narcos llegó y acribilló a cinco personas: dos murieron en el lugar, los otros tres fueron trasladados a un nosocomio en donde luchan por su vida. Por supuesto, no hubo detenidos.

“EN EL municipio de Pinos, un hombre fue secuestrado, lo desnudaron, lo tortura­ron, lo mataron a balazos y su cuerpo fue arrojado quedando bocabajo en un camino de terracería que conduce a la comunidad Santa Elena, a la altura del banco de sangre. Obvio, no hay detenidos.

“EN EL Fresnillo de los hermanos Mon­real Avila, asesinaron a balazos a un indivi­duo que caminaba por la calle Libertad en el cruce con De la Mujer, fraccionamiento Abel Davila Calzada, cuando a eso de la 1:00 de la mañana fue cazado por asesinos a sueldo y quedó muerto en el lugar de los hechos. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

“EN ESE mismo municipio, cuna san­grienta de los hermanos Monreal Ávila, otro hombre fue asesinado a plena luz del día cuando deambulaba por la avenida Paseo del Mineral, colonia Las Arboledas. No, no hubo detenidos.

“Y EN Jerez, ‘sangre y miel a la vez’, otro asesinato vistió de luto a ese municipio tan emprendedor, cuna del vate Ramón López Velarde, quien si volviera a nacer, nueva­mente moriría por el pesar de ver correr tantos ríos sangre en su amado terruño: un individuo deambulaba por la calle Euca­lipto, colonia Infonavit del Cortijo, cuando fue cazado por varios sicarios al servicio del crimen organizado e “inteligente” mu­riendo acribillado en el lugar. Y no, no hay detenidos.

“EN SÍNTESIS, estamos hablando de ocho zacatecanos asesinados a balazos y tres más heridos”.

Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica una Cédula de Búsqueda de tres personas: una mujer y dos hombres:

EDITH MONSERRAT MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ de 26 años, JORGE EDUARDO GARCÍA RAMOS de 27 años y ALEJANDRO GARCÍA VÁZ­QUEZ de 49 años, los tres desaparecidos en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de mayo del presente año”.

-¿QUÉ LE sucede a don David que no puede o no quiere o no puede actuar contra los Malos Organizados? No debe olvidar, él que es tan católico, que dar impunidad también es pecado: tiene que cumplir con su deber como gobernador que es, ¿qué, quién o quiénes le impiden hacerlo?-.

-LO MEJOR que el David debe hacer -dice doña Petra- es presentar licencia al cargo de gobernador e irse a su rancho en Puebla del Palmar, allá en Fresnillo, que es lo que le gusta que al fin y al cabo ya es un hombre inmensamente rico: tiene muchísi­mo billete-.

“ESO sí, en Fresnillo dicen que es menti­ra que los hermanos Monreal Ávila le recen al Santo Niño de Atocha, que su santo de cabecera es el Rico McPato-.

-LO DIRÁ de guasa, doña Petra -contesta don Roberto- pero el Dios de los hermanos Monreal Avila, es el dinero-.

¿Por qué no los Pueden Atrapar?

-HAY, AL menos, tres exservidores pú­blicos locales con órdenes de aprehensión, que han sido declarados prófugos de la Justicia zacatecana: don Benjamín Medrano Quezada, excoordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), acusado de defraudarle 60 millones 100 mil pesos, según investigaciones de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), li­cenciada Humbelina Elizabeth Loera López; don Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su señora esposa, doña María de Jesús ‘Susi’ Solís de Chávez, presidente honoraria del DIF municipal, acusados por el propio fiscal general de Justicia del Esta­do, don Francisco José Murillo Ruiseco, de quitarle la vida al joven y conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, en su propio departamento, además de cometerle robo, lo que ha provocado cierta animadversión ciudadana al señor gobernador, don David Monreal, pues con todo y que tienen órdenes de aprehensión, no los han podido detener-.

-NO LOS aprehenden porque tanto el Benjamin, como el Julio César, son íntimos amigos del David y, entre ‘gitanos’, no se vale leer la suerte, o sea: no los detienen por la amistad tan cercana que tienen con el gobernador de Zacatecas, y eso lo dice y lo sabe todo el pueblo, es más: el Julio César estaba considerado como el Delfín del Da­vid, es su amigo de ‘pellizco de nalga’, así de cercanos son, mientras que con el Ben­jamín su ‘amistad’ data de más de 20 años, cuando ambos comenzaron esa relación, así es que ¿cómo va a permitir su detención si se dice que gracias a él los acusados recibieron el pitazo para fugarse cuando ya estaban ubicados para su detención judicial?-.

-NO, pues siendo así, la impunidad con­tinuará por el resto del sexenio.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.