Mi Jardín de Flores

El Narco Mantiene de Rodillas a David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 4 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“El Narco Sigue Teniendo de Rodillas al Gobierno de David

CUANDO todo parecía que después de la tormenta de asesinatos vendría un día de paz, los pronósticos fallaron: en menos de 24 horas, se cometieron tres ejecuciones y cuatro personas heridas a balazos, ¿qué les parece?”.

-ES INENARRABLE, don Roberto, ya lo hemos expresado de todas formas, lo cierto es que los zacatecanos vivimos con el Jesús en la boca, pues no podemos acostumbrar­nos a tanta violencia e inseguridad: duele ver la gran cantidad de sangre derramada de nuestros hermanos zacatecanos, ante la ineptitud o complicidad de este gobierno-.

-Y MÁS cuando el David, madre Teresa, no hace más que burlarse de los zacate­canos diciendo que todo está bien y que sigue trabajando ‘para que haya bienestar y progreso’. Será para su familia y cercanos, porque la inmensa mayoría ya no hallamos la puerta-.

-COINCIDO con ustedes: Yo ya no salgo de Chalchihuites después de ese susto que me dieron hace un año en la carretera a Fresnillo, cuando encapuchados armados quisieron robarme mi camioneta que no vale tres cacahuates, pero me arrebataron tres mil pesos que acababa de cobrar, así es que para que buscarle ruido al chicharrón si este gobierno es el principal ente en no querer cambiar las cosas, pues se la vive sonriendo, haciendo falsas promesa y valiéndole madre los asesinatos.

“COMO hoy jueves lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, a plena luz del día dos trabajadores de la Central de Abastos de Fresnillo, fueron asesinados a balazos, esto al filo de las 4:00 de la tarde, cuando los dos hombres cumplían con sus deberes.

“¿CÓMO es posible que a esa hora del día y en un lugar muy concurrido y ‘vigila­do’, hayan sucedido esas dos ejecuciones?

¿CÓMO ES posible que a esa hora no haya habido ni una patrulla haciendo su respectivo rondín por el lugar, provocando que los asesinos hayan huido con sospecho­sa tranquilidad y facilidad?

“¿DÓNDE carajos andaban los cientos de fuerzas del orden con que cuenta la capital de Fresnillo, que no mamen, cuando menos disfrácela detenido a un sicario cada mes, pues nunca hay detenciones infraganti desde que el cachorro de los Monreal, Saúl, está al frente del gobierno municipal.

“¿A QUIÉN quiere engañar esta bola de corruptos? Y todavía Saúl sigue pensando ser el próximo gobernador, que no se la jale, Zacatecas ya está hasta la madre de los Monreal.

“LA VIOLENCIA y la inseguridad que David prometió extinguir es una gran men­tira, ayer miércoles el tercer asesinato en menos de 12 horas sucedió en la cabecera municipal de Guadalupe, cuando por la noche padre e hijo estaban a las afueras de su hogar ubicado en la calle Calixto, colonia San Gabriel y de repente aparecieron varios criminales, les dispararon ráfagas de balas.

“EL HIJO cayó muerto y a su padre sus familiares lo trasladaron al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras luchan para evitar que caiga en las garras de la muerte”.

-¡DIOS DE mi vida!, matan al hijo y el papá se encuentra grave en el hospital, pero esto es común en Zacatecas, no obstante no hemos perdido la capacidad de asombro-.

-NI LA DE indignación, madre Teresa: Fresnillo y Guadalupe son de los municipios más peligrosos, ¿de que sirve que mi ‘ca­becita de algodón’ le mande al David miles de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, además del presupuesto de egresos más grande en la historia de Zacatecas, casi 40 mil millones de pesos, si no puede regresarnos la paz prometida, ni impulsar la economía, combatir la co­rrupción y acabar con la impunidad?, da coraje, la verdad.

“PERO todavía el miserable, anoche, se atreve a subir a su página de facebook un video diciendo que:

‘TERMINAMOS la jornada de trabajo dando seguimiento a temas prioritarios en materia de desarrollo social. Ha sido un día muy productivo… ¡Buenas noches, segui­mos trabajando para que haya bienestar y progreso!’.

“¡AY NO, ni ‘ El RaTello’ era tan cínico, qué barbaridad!”.

-DEJE lo cínico, doña Petra, la ineptitud con la que está gobernando, el desempleo va en aumento, y también las desapariciones forzadas. Hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica las Cédula de Búsqueda de MAGDIEL ABISAI MONTERO MORÁN de 16 años, desaparecido en 2 de mayo de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

“LA DE los hermanos ADRIÁN ISRAEL y JOSÉ DE JESÚS FLORES MARQUEZ de 22 y 23 años respectivamente, desa­parecidos forzosamente el 3 de mayo en Fresnillo, Zacatecas.

“ADEMÁS la de los también herma­nos RAFAEL Y GERARDO DUEÑAS de 58 y 59 años de edad respectivamente, desaparecidos el 18 de abril de 2023, en Guadalupe, Zac.

“CHEQUEN EL dato: de estos cinco desaparecidos, tres fueron en Guadalupe, y dos en Fresnillo, lo que evidencia clara­mente que ambos municipios son los más inseguros y peligrosos de Zacatecas”.

Los Casos de Julio César, María de Jesús y Jorge Iván

-ADEMÁS de la violencia, la inseguridad, el desempleo y la falta de inversiones, lo que distingue a este gobierno de don David Monreal es la corrupción y la impunidad; sobre esto declara hoy jueves don Adán González Acosta, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías:

‘ES NORMAL que a la gente le nazca el morbo luego del desafuero de Julio César “N” y la petición de justicia en el caso de otro asesinato en donde se involucra a un hijo del gobernador David Monreal Ávila, y preguntarse por qué con algunos actores se actúa de forma expedita y con otros no.

‘ES MUY lamentable y aquí más bien le preguntaría a la Fiscalía General de justicia cuales son los criterios de un caso y el otro. Creo que aquí nadie puede estar al margen de la ley y todo mundo nos debemos de someter, debemos revisar el actuar de quien hace valer o hace cumplir la ley.

‘NOSOTROS, como ciudadanos, debemos de estar atentos y exigir que se aplique la jus­ticia pareja ya que ellos mismos generan que la gente tenga ese morbo, tenga desconfianza y que la gente haga este tipo de aseveraciones. Cuando se aplica la ley con todo en un caso pero no en otro eso deja mucho que desear, se puede decir que las investigaciones así transcurren pero el fiscal tiene que dar la cara y contestar las preguntas de ambos casos’.

-MMM… el Pancho Murillo no contesta ni el saludo y está completamente rebasado por la criminalidad, pero además está demostrado que no es autónomo, pues dicen que es el Da­vid el que ha ordenado que no detengan a sus súper amigos el Benjamín y el Julio César, así como a la esposa del alcalde de Guadalupe, la María de Jesus Solís de Chávez-.

-¿EN VERDAD cree usted doña Petra que el señor Fiscal no es autónomo y que el señor gobernador le haya ordenado no aprehender a don Benjamín, a don Julio César y a doña Susi?-.

-LOS HECHOS hablan por sí solos, ma­dre Teresa, es vox pópuli que el Benjamín adora al David y viceversa; que el Julio César estaba destinado a ser el sucesor del David y si la Humbelina Elizabet, secretaria de la Función pública señaló al Benjamin ser el autor del desfalco por 60 millones 100 mil pesos, al Patronato de la FENAZA y si el Fiscal Pancho Murillo, investigó el asesi­nato del abogado Raúl Calderón Samaniego y encontró pruebas suficientes para señalar al Julio César y a la María Susana, como partícipes de tal homicidio y hasta de robo, no han detenido ni a uno de los tres a pesar de que tienen orden de aprehensión?, más claro ni el agua.

“POR OTRA parte, si a sus amigos y a la esposa del exalcalde no los detienen, ¿creen ustedes que van a ejercer acción penal en contra de uno de los hijos del David, acusa­do de encabezar la golpiza a pies y manos en contra del estudiante de la UAZ, Jorge Iván, quien murió a causa de esa golpiza? ¿No acaso salieron con la jalada de que Jorge se había suicidado?

“POR ESO el Adán dice que la ley y la justicia debe aplicarse por pareja. Y otra: ¿no el David anduvo diciendo y sosteniendo que el Alejandro Tello, sólo en su último año de su gobierno, robó dos mil 900 millones de pesos? Pero da la casualidad que tampoco se sabe que halla regresado a Zacatecas, al menos, al declarar sobre tal acusación y pregunto: ¿esos dos mil 900 millones de pesos fueron por el pago de la gubernatura?

“ESTE gobiernito está equivocado si cree que los zacatecanos nos chupamos el dedo, pero hay tiempo para todo: ahí viene la Claudia Sheinbaum, mucho ojo con ella”.

-SÍ, y dicen que a los hermanos Monreal no los traga, sobretodo a Ricardo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.