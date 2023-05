Las Encuestas Muestran la Realidad del mal Gobierno que Tenemos en Zacatecas: Alamillo

“David Está Cerrado, no Dialoga ni con Quienes le Ayudaron a Ganar”

Por Rubén Palomo Macías

Verónica Alamillo Ortiz, presidenta estatal del PAN, comentó a Página 24 Zacatecas que las encuestas que señalan en último lugar de aceptación al gobernador del estado, David Monreal Ávila, es bien sabida y dichas medi­ciones son un reflejo de la realidad día a día.

“Eso nos muestra como el gobierno está llevando sus acciones, sus políticas públi­cas y que no se han optimizado de la mejor manera. Todos hemos visto como hay un incumplimiento para los programas sociales, los subsidios en el campo, la economía, el comercio y la inseguridad que padece el estado siendo el tema de temas que todos hemos visto, no existe una estrategia defi­nida para que podamos avanzar”, apuntó.

La presidenta blanquiazul añadió que el turismo se ha alejado del estado detonando las quejas de hoteleros por la baja ocupación hotelera que se tuvo en la temporada vaca­cional de Semana Santa y el desarrollo del Festival Cultural.

“Esto es muy preocupante y por eso se invita al gobernador, y a su gabinete a que atiendan las necesidades básicas de la ciu­dadanía e indispensables. Hay muchas cosas que se tienen que atender y en el partido estamos trabajando con nuestros alcaldes pero sabemos que el presupuesto no alcanza, es insuficiente. Lo que pasó en la marcha del

1 de mayo es un mensaje muy claro de cómo está hoy el gobierno, vimos los recla­mos y los gritos de desesperación de la clase trabajadora del gobierno estatal”, añadió.

Alamillo Ortiz agregó que se continúa buscando el diálogo con las autoridades gubernamentales por parte de los partidos de oposición, sin embargo sigue sin haber respuesta para poder realizar propuestas desde otra perspectiva.

“Queremos que esto cambie para que el estado salga adelante. Aún hay una solución para mejorar esa percepción y se inicia des­de reconocer que las cosas no están bien, hace falta la apertura porque no se concibe como hasta el día de hoy el gobernador no haya tenido una plenaria con la oposición para ver las carencias en cada una de las regiones. El gobernador ni siquiera dialo­ga con la gente que le ayudó a ganar, es preocupante la cerrazón que existe en este gobierno”, finalizó.