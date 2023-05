Mi Jardín de Flores

David ni Siquiera Dialoga con la Gente que le Ayudó a Ganar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las encuestas que señalan en últi­mo lugar de aceptación al gobernador David Monreal, son un reflejo de la realidad, eso nos muestra cómo el gobierno está llevando sus acciones, sus políticas públicas y que no se han optimizado de la mejor mane­ra. Todos hemos visto como hay un incumplimiento para los programas sociales, los subsidios en el campo, la economía, el comercio y la insegu­ridad que padece el estado siendo el tema de temas que todos hemos visto, no existe una estrategia definida para que podamos avanzar’: Verónica Alamillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 5 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

ZACATECAS es uno de los estados más grandes y ricos del país: tiene más de 75 mil kilómetros cuadrados de terri­torio, ocupa el primer lugar en produc­ción de plata en el mundo, es el estado más minero del país, primer lugar en producción de frijol en México, produ­ce enormes cantidades de maíz, tomate rojo, maíz forrajero, trigo, avena, uva, durazno, nopal, tunas, pastos forrajeros y otros productos que escapan en este momento de mi memoria.

DESGRACIADAMENTE tenemos al gobernador peor calificado del país: don David Monreal Ávila, quien mantiene a nuestro estado hundido en el desempleo; hay muchísima desocupación y no hay visos de salir del hoyo: Sabrá Dios hasta cuándo estaremos así.

-HASTA QUE no regresen a Zacate­cas la paz y la seguridad, madre Teresa; hasta entonces, pues nadie se arriesga a invertir en el estado: ni las empresas nacionales ni las extranjeras. Y lo peor: hay fuga de capitales y de cerebros por culpa del narco que ha enraizado en todo el estado, estamos en la vil chilla-.

-CIERTO: hasta que regrese la segu­ridad y se combata la corrupción y se entierre la impunidad las inversiones comenzarán a fluir, antes no, en Zaca­tecas no hay seguridad ni en tu propia casa, ¿cuántas familias han sido acribi­lladas en su propio hogar? ¿Cuántas más han sido secuestradas o privadas de su libertad cuando están hasta dentro de su propia casa?

“NO POR nada la presidenta estatal del PAN, Verónica Alamillo Ortiz, está alarmada por tanta violencia, insegu­ridad y por la ineptitud de David, hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas publica una entrevista con la líder panista, quien dice que ‘las encuestas que señalan en último lugar de acep­tación al gobernador David Monreal, son un reflejo de la realidad, eso nos muestra cómo el gobierno está llevando sus acciones, sus políticas públicas y que no se han optimizado de la mejor manera. Todos hemos visto como hay un incumplimiento para los programas sociales, los subsidios en el campo, la economía, el comercio y la inseguridad que padece el estado siendo el tema de temas que todos hemos visto, no existe una estrategia definida para que poda­mos avanzar’.

“Y ES cierto lo que afirma Verónica, pues deja en claro que el turismo -que era una gran cascada de ingresos no sólo para ese sector, sino para todo el estado, se ha alejado de Zacatecas, por lo que hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios se están quejando amarga­mente por la falta de visitantes en las pasadas vacaciones de Semana Santa y el enorme fracaso del Festival Cultural:

‘ESTO ES muy preocupante -con­tinúa la presidenta del PAN estatal- y por eso invito al gobernador, y a su ga­binete, a que atiendan las necesidades básicas de la ciudadanía e indispensa­bles. Hay muchas cosas que se tienen que atender y en el partido estamos trabajando con nuestros alcaldes pero sabemos que el presupuesto no alcanza, es insuficiente’.

“Y TAMBIÉN en esto tiene razón: el gobierno del estado se queda con la ta­jada del león, puesto que los municipios son los que reciben migajas del enorme pastel de 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, más las participaciones ex­traordinarias, cuando ellos, en conjunto, reciben apenas 6 mil 461 millones 627 mil 179 pesos”.

-POBRES municipios, ni siquiera el 10% del pastelote más grande de la historia de Zacatecas-.

-LE PRESIDENTE estatal del PAN también mencionó lo sucedido en el desfile del 1 de mayo allá en la capita del estado, ‘vimos los reclamos y los gritos de desesperación de la clase trabajadora del gobierno estatal:

‘QUEREMOS que esto cambie para que el estado salga adelante. Todavía hay una solución para mejorar esa percepción y se inicia desde reconocer que las cosas no están bien, hace falta la apertura porque no se concibe como hasta el día de hoy el gobernador no haya tenido una plenaria con la oposi­ción para ver las carencias en cada una de las regiones’, tronó Violeta Alamilla y finalizó:

‘EL GOBERNADOR ni siquiera dia­loga con la gente que le ayudó a ganar, es preocupante la cerrazón que existe en este gobierno’.

-¡TÓMALA cabezón!, la Verónica le dio hasta para repartir: ‘El David ni si­quiera dialoga con la gente que le ayudó a ganar’ la gubernatura de Zacatecas; así o más derecha la flecha, ¿dónde quedó su otra promesa de ‘amor con amor se paga’?-.

Que Venga ‘El Monris’ a Echarle la Mano al David

“EL QUE también echó el gato a re­tozar es el Roberto Sandoval Rodríguez, activista social, quien en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, afirmó que todas las encuestas que ponen al David Monreal como el gobernador peor calificado de todos, es una situación muy delicada, por lo que ‘necesitamos que venga Ricardo Monreal un tiempo y que deje de lado un rato sus intereses por contender por la Presidencia de la República, para echarle la mano a su hermano. Nosotros -subrayó el Roberto- sabemos de la ca­pacidad de Ricardo, solamente es que se decida a ayudar a su hermano: David Monreal tiene capacidades, sin embargo el estado se encuentra en una situación muy complicada y por eso se requiere que alguien más lo ayude a mantener a flote a Zacatecas’”.

-NO PASAN de ser buenos deseos los de que mi tocayo Roberto, primero: Ricardo tiene mucho por hacer en la Ciu­dad de México, ya no como suspirante a la Presidencia de México pues siempre ha estado descartado, sino para agarrar algún cargo en el siguiente sexenio ya sea con Claudia Sheinbaum, el carnal Marcelo o Adán Augusto; por otra parte, David está inundado de soberbia, tanto que no se soporta ni a sí mismo, aunque la única que lo medio controla es su es­posa Sara, de ahí en más ni el Presidente López Obrador quien si no quisiera tanto a Zacatecas, como lo ha demostrado, ya lo hubiera dejado a su suerte.

“OJALÁ Y David le bajara tres rayi­tas a su soberbia, pero no lo creo aunque ya llegó a lo máximo que puede aspirar.

POR OTRA parte, la violencia y la inseguridad, continúan: ayer mismo (jueves) en el infierno en que está hun­dido Fresnillo, un hombre que estaba a las puertas de una tienda de abarrotes, ubicada en la calle Unión Campesina esquina con Artículo 27, colonia Luis Donaldo Colosio, a plena luz del día fue asesinado a balazos.

TRASCENDIÓ que su asesinato, ocurrido aproximadamente a las 12:00 del día, sucedió porque se resistió a pagarle el derecho de piso a la gente del narco.

“POR supuesto, no hubo detenidos.

AHÍ MISMO en Fresnillo, municipio que tan mal gobierna Saúl, el llamado ‘El Cachorro de los Monreal’, narcos arrojaron, en la calle Niño Artillero, colonia Industrial, a espaldas del parque Monumento a la Bandera, una gran bolsa de plástico negra que contenía restos hu­manos. En este otro hecho letal, tampoco hubo detenidos.

Y EN cuanto a las desapariciones for­zadas, estas siguen al alza, se nota que a David no le interesa su búsqueda ni su resolución; hoy viernes nuestro Diario Página 24, Zacatecas, continuando con su labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: MARÍA GUADALUPE CORREA CASTAÑEDA de 33 años, desaparecida en Fresnillo, Zacatecas, el 30 de abril de 2023.

JUAN ANTONIO CHÁVEZ HER­NÁNDEZ de 30 años, desaparecido el 30 de abril del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

CUAHUTÉMOC (sic) AGUIRRE GONZÁLEZ de 52 años, desaparecido también en Fresnillo, pero el 3 de mayo de 2023.

Falta Reacción del Estado Ante las Desapariciones

“EN SÍNTESIS, ayer jueves se co­metió un asesinato, se hallaron restos humanos y se publicaron las desapari­ciones forzadas de tres personas, todas ella de Fresnillo y en Fresnillo”.

-¿QUÉ OTROS crímenes más nos estarán ocultando?-.

-¡UYYY, madre Teresa, deben ser muchos, sobre todo de desapariciones, el José Luis Medina Lizalde ‘El Oso’, hoy viernes sale a decir en nuestro Diario que ‘falta reacción ante las des­apariciones en Zacatecas, el gobierno ha reaccionado con mucha lentitud:

‘ME PARECE terrible -continuó el exdiputado- que aún no se haya logra­do una coordinación de esfuerzos entre los medios de comunicación, Fiscalía y sociedad en general para instalar una vigilancia cotidiana espontanea de cada vez que sucede una desaparición. Tam­bién debería haber un reporte semanal, para la sociedad, de los esfuerzos y el trabajo de los que cobran por buscar desaparecidos’.

-OJALÁ y me equivocara, pero sos­pecho que esto que dice don José Luis Medina no lo verán nuestros ojos, a don David no le importa la desgracia en la que está hundida su pueblo, ¿qué le vamos a hacer?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.