Mi Jardín de Flores

El General Medina se la Jaló

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos haciendo recorridos para acercarnos a la población, ver sus necesidades y, desde luego, proporcionar seguridad en caso de que haya grupos o delincuentes en el área. Tratamos de que los delincuentes se vayan del estado, esa es la misión, no hay otra’: General Arturo Medina Mayoral.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 6 de mayo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El General Medina se la Jaló

QUIERO creer que el señor general don Arturo Medina Mayoral dijo la verdad y que hará todo lo que esté de su parte para sacar de Zacatecas a los Malos Organizados, que tanto admira don David Monreal Ávila, gobernador del estado.

-EL ‘YÉNERAL’, por primera ocasión fue contundente frente a reporteros y quiero creer, madre Teresa, que lo dijo con sinceridad y real compromiso; y si lo logra yo sería la primera en promover que los zacatecanos le hagamos un monumento y que sea nombrado hijo predilecto de Zacatecas-.

-¡AY, LAS mujeres! ¿Cuándo dejarán de creer en promesas? Por eso nacen hijos sin padres: nomás les hablan al oído y de inmediato abren las piernas, y lo digo con todo respeto, pues falta saber qué dice David al respecto, él es el gobernador y es el que decide el rumbo del estado y no olvidemos de que si hay alguien quien admire a los narcos es él, pues sin pudor alguno reconoció que no solamente eran huesos duros de roer sino ‘muy inteligentes’ y eso quedó escrito y en imagen y voz de videos-.

-YO, EN lo personal, creo que las palabras que el señor general manifestó ayer viernes ante nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías y otros representantes dediferentes medios de comunicación de: ‘No vamos a permitir que sigan asesinando policías y civiles… nuestra misión es que los delincuentes se vayan del estado’, son reales, sinceras y las va a cumplir-.

-ESO ES importante, soy optimista y para mí también es una buena señal, el Arturo es diferente a sus antecesores, él como usted dice, don Roberto, sí le está echando huevitos al asunto, pero también inteligencia: ha dado varios golpes al narco-.

-ES CIERTO que ha atrapado a varios narcos, pero está muy lejos de que Medina cumpla con su misión y compromiso de no permitir más asesinatos de policías y civiles, ayer mismo, después de fanfarronear, un hombre que se encontraba descansando en su casa después de una dura jornada de honesto trabajo, fue asesinado a balazos por varios delincuentes que tras romper la cerradura de su hogar entraron y lo cosieron a balazo, esto sucedió en el otrora tranquilo y ruiseño Tacoaleche, comunidad perteneciente al municipio de Guadalupe.

“OBVIAMENTE, no hubo detenidos; esto es lo que debería de investigar el general Medina: ¿por qué la policía cuando hay un asesinato en cualquier lugar se retira de la zona, les deja el campo libre y, lógicamente, no los detiene infraganti?, él sabe muy bien cómo masca la iguana en estos casos de impunidad: la complicidad es descarada.

“PERO además del asesinato, una mujer fue sacada violentamente de su casa y arrojada dentro de una camioneta rojo y no la han vuelto a ver sus familiares y amigos.

“SEGÚN denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, eran las 4:30 de la madrugada de ayer viernes cuando dos delincuentes armados con armas de grueso calibre, vestidos de negro y con pasamontañas, llegaron a la casa de esa familia ubicada en la calle Miguel Allende, colonia Patria y Libertad, en Fresnillo: rompieron la cerradura, entraron como Juan por su casa y violentamente se llevaron a una mujer de 39 años en una camioneta roja. Por supuesto, no hay detenidos y la pobre mujer no aparece por ningún lado.

AHÍ MISMO, en ese infi erno llamado Fresnillo, narcos balearon una casa y un automóvil en la calle De la Luz, colonia Miguel Hidalgo; afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero sí cuantiosos daños materiales y un terror y miedo de los mil demonios. Tampoco en este caso hay detenidos.

EN OTROS hechos, ocurridos también en Fresnillo, para ‘variar’, a plena luz del día hubo dos incendios: el primero en la Mueblería Campos, ubicada a un costado de la carretera federal 44, colonia Miguel Hidalgo, con pérdidas que sobrepasan los 300 mil pesos, mientras que otro incendio ocurrió en una bodega ubicada en la comunidad La Quemada, en el cual el fuego acabó con maquinaria y herramienta agrícola.

“TRASCENDIÓ que ambas quemazones fueron cometidas por el narco para forzar a los propietarios de ambos establecimientos a pagarles el consabido ‘derecho de piso’, así es que el general Medina, no tiene frente a él una perita en dulce, que no se la jale.

EN OTRO hecho criminal de alto impacto, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su importante labor social, publicó la Cédula de Búsqueda de RAFAEL RODRIGUEZ TORRES de 24 años, desaparecido el 4 de mayo de este 2023, en el municipio de Pinos, Zacatecas.

“EN SÍNTESIS, a pesar de que para las autoridades fue un día ‘tranquilo’, para los zacatecanos no fue así, pues se cometió un asesinato, dos desapariciones forzadas, una casa y un automóvil baleados y dos incendios presuntamente provocados por los narcos, para obligar a los propietarios a pagar el “derecho de piso”, así es que no nos hagamos ilusiones con las promesas de el general Medina, pues, sincera y honestamente, para mí no son más que fanfarronadas eso de que ‘No vamos a permitir que sigan asesinando policías y civiles’, por favor, y lo digo con todo respeto, que no mame, esa película ya la vimos con Alex durante cinco años y ahora mismo la estamos viendo aumentada y actualizada con David, entonces, con todo respeto le pido general Medina, no ofenda la inteligencia de los zacatecanos y póngase a trabajar con dedicación, honestidad y patriotismo, ‘es cuanto’, como dicen nuestros diputados en sus aburridas sesiones camarales.

¿Policías Armados en su día y Horario Libres?

-A VER, don Roberto, usted que es experto en temas policiacos y de seguridad, ¿es viable que los señores policías carguen armas en su tiempo libre y días de asueto como lo pide don Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas?-.

-NO, POR ningún motivo-.

-¿POR QUÉ, don Roberto?-.

-POR VARIOS aspectos comprobados: ebrios, pueden matar o herir a varias personas; en pleitos verbales familiares han matado a su propia esposa, yerno y otros familiares, las venden, las pierden, se las roban, además ¿qué puede hacer un policía ante delincuentes que cargan “cuernos de chivo?, un policía armado, en su tiempo y día libres, es un delincuente en potencia, por eso la decisión de no permitir que anden armados, data de muchos años-.

-PUES EL Gustavo Serrano está aferrado a que sus cuicos anden armados dizque para defenderse de un ataque del narco; él dice que ‘hemos estado platicando mucho con el secretario y el subsecretario, Arturo Medina tiene una visión muy distinta de lo que es la operación policial, hemos estado operando y trabajando de la mano de ellos y estamos buscando las estrategias para poder salvaguardar la integridad de los compañeros’-.

-PUES para acabar pronto: ni el general, ni el tal Aparicio, es más, ni el gobernador David Monreal están facultados para armar a sus elementos en su días y tiempo libre, pues ese tema lo lleva el Poder Legislativo, así es que sería bueno que Gustavo deje de hacerse chaquetas mentales y acudir con los diputados, quienes con plena seguridad lo van a mandar a Chi…huahua a un baile-.

-PERDÓN don Roberto, ¿desayunó gallo?-.

-NAAA... lo que sucede es que ando encabro… (censurado) porque ayer, como hoy sábado lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en la celebración del 34 aniversario de lo que queda del PRD, la candidata priísta al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral dijo: “Hoy soy la candidata del PRD y el 4 de junio seré orgullosamente, la primera gobernadora del Estado de México del PRD”, dicho que festejaron lo traidores Jesús Zambrano y Silvano Aureoles, quienes con triquiñuelas no solamente se apoderaron del partido sino que luego se unieron al PRI, olvidando los cientos de perredistas asesinados en regímenes priístas, principalmente en el del ‘Chupacabras’ Carlos Salinas de Gortari, ¡qué poca madre! Lo bueno que van a perder el Estado de Mexico, la maestra Delfi na Gómez Álvarez pintará de guinda el Estado de México-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.