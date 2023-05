El Obispo Noriega se Dice Impactado por la Acusación de Asesinato que Hace la Fiscalía a Julio César “N” y su Esposa

Otro Golpe es la no Aceptación al Gobierno de David Monreal

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, aseguró que la noticia que señala a Julio César “N”, exalcalde de Guadalupe y a su esposa, como implicados en el asesinato del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego lo sorprendió y dejó impactado ya que son de esas noticias que a nadie le gustaría escuchar, sin embargo queda el beneficio de la duda y la autoridad pertinente determinará la culpabilidad o inocencia respectiva.

“El juzgar no nos toca a nosotros, es cosa de las autoridades, ojalá que se siga el debido proceso y se llegue a un juicio justo. Mientras tanto esto impacta mucho porque se trata de una autoridad pública, es una persona que todos los días daba la cara y son personas que tienen otro tipo de responsabilidades. He pedido mucho a Dios por ellos y por toda la sociedad porque sea quien sea son crímenes que a todo mundo nos afecta”, comentó a Página 24 Zacatecas.

El obispo aseguró que el caso es un golpe a la confianza y no solamente de una autoridad ya que todas las autoridades hacen pensar a la ciudadanía. Sin embargo el obispo señaló que se sigue pidiendo a Dios que no sea verdad la acusación de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) y solo queda esperar que la investigación avance. Además mencionó que la no aceptación del gobernador del estado, David Monreal Ávila, también es muestra del sentir de la ciudadanía y la confianza en quien gobierna.

“La población tiene que ir definiendo en qué y por qué de los señalamientos que aparecen públicamente; a nosotros nos toca ver, cuestionarnos e interrogarnos que es lo que estamos haciendo mal o que es lo que no estamos haciendo bien, muchas veces es cuestión de omisiones más que de comisiones. Nos hace pensar que el faltante principal es la confianza en las autoridades, en general en todo tipo de autoridad, desde los hijos a los papás. Vivimos una crisis de confianza y tenemos que buscar la manera de irla resolviendo, la confianza es fácil perderla y es muy lento irla recobrando”, finalizó.