Las Malas Calificaciones del Gobernador no Están Amañadas, Dice Adán González

“La Molestia de la Gente es Real, Urge Cambie de Estrategia”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que las encuestas que colocan al gobernador del estado, David Monreal Ávila, en el último lugar de aceptación desde que inició su gobierno son reales y no amañadas, como algunos actores políticos han señalado.

“Nosotros lo hemos expresado, y no de manera negativa ni morbosa, que el gobierno debe cambiar su estrategia. Hemos expresado que el gobernador y su gabinete deben buscar otras alternativas para poder estar cerca de la ciudadanía, seguimos creyendo que su forma de conducción no es la adecuada y que la molestia de la gente es real”, señaló.

González Acosta reiteró que las declaraciones no se hacen con el afán de enfadar a las autoridades gubernamentales ni por menospreciar el trabajo del gobernados, pero a donde se quiera que vaya hay problemas y la gente lo refleja cuando se les pregunta.

“Creo que se tiene que cambiar en muchos aspectos, la manifestación de los campesinos no fue por nada, se tiene más de un mes pidiendo que el gobierno asuma su responsabilidad para que lideraran a los campesinos y se les ayude a resolver su problema y nunca se hizo nada”, añadió.

Adán González aseveró que con ese tipo de actitudes no se pueden obtener buenas calificaciones por parte de la ciudadanía ya que el responsable de la política social no actúa.

“El gobernador debe poner más atención, más cuidado y tratar de cambiar su estrategia, no solo en la seguridad sino en todos los aspectos. De seguir así la gente no va a cambiar de parecer, nosotros podemos ser una organización social grande o pequeña, como se quiera ver, pero siempre nos hemos puesto al margen de ayudar y contribuir. Yo no sé quién asesore al gobernador pero se ve que lo asesoran mal porque no hay cuidado con lo que se le dice a la ciudadanía, las encuestas no están malversadas”, finalizó.