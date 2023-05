Mi Jardín de Flores

¿Cuál Gobierno Austero?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros lo hemos expresado, y no de manera negativa ni morbosa, que el gobierno debe cambiar su estrategia. Hemos expresado que el gobernador (Da­vid Monreal Ávila) y su gabinete deben buscar otras alternativas para poder estar cerca de la ciudadanía, seguimos creyen­do que su forma de conducción no es la adecuada y que la molestia de la gente es real’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 8 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnosy tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

David, el Peor Gobernador del País

TUVO LA niña Camila Monreal Her­nández que cumplir sus 15 años para que el señor gobernador, don David Monreal Ávi­la, se dignara a acudir con el señor obispo de la Diócesis de Zacatecas, don Sigifredo Noriega Barceló, para solicitar no sólo ofi­ciara la misa de XV años de su hijita, sino que posara con la festejada, doña Sara y él para la llamada ‘foto del recuerdo’.

-MMM… yo creo, Madre Teresa, que el cristianismo de los hermanos Monreal Ávila es puro choro, no creo que crean en Dio­sito: si así fuera actuarían con honestidad y respeto al pueblo y no se burlarían ni se servirían de él, más bien el dios de los her­manos Monreal Ávila es el maldito dinero que, en exceso, se convierte en ‘excremento del diablo’, como bien lo dice el Santo Padre Francisco.

-AHÍ YO estoy de acuerdo -tercia don David-, en la religiosidad no me meto por­que ustedes ya saben mi condición, pero los Monreal en el poder son muy hipócritas, ¿no acaso ahora Ricardo nos resultó que es Masón Grado 33?-.

-Y LA Iglesia Católica no comulga con los masones, ¿verdad madre Teresa?-.

–ES CORRECTO, nuestra Madre Iglesia prohibe a sus miembros unirse a cualquier sociedad masónica, por lo que yo creo que, en automático, don Ricardo ya no es consi­derado católico por la Iglesia-.

-BUENO -toma la palabra don Roberto-, yo creo que el obispón hizo su chamba en la ceremonia esa de los XV de Camila y con ello se ganó una lanita que debió salir de los bolsillos de David y no de las arcas, pero no obstante se nota que el gobernador no es santo de su devoción y ayer en su dominical rueda de prensa, el obispo pintó claramente su raya: no cree en el gobierno de David y está cierto que es el gobernador peor calificado del país, además de que sembró la duda sobre la culpabilidad de Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su esposa ‘Susi’, en torno al asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego, quien fue asesinado a balazos en su departamento.

“EL OBISPO manifestó a reporteros de la fuente, que la noticia de la culpabilidad de Julio César y su esposa lo impactó, ‘pero no nos toca a nosotros juzgar sino a las autoridades:

‘OJALÁ Y QUE se siga el debido proceso y se llegue a un juicio justo. Mientras tanto esto impacta mucho porque se trata de una autoridad pública, es una persona que todos los días daba la cara y son personas que tienen otro tipo de responsabilidades. He pedido mucho a Dios por ellos y por toda la sociedad porque sea quien sea son crímenes que a todo mundo nos afecta’, expresó.

“EL OBISPO dejó en claro que no cree en este gobierno, y declaró a la prensa que ‘sigue pidiendo a Dios que no sea verdad la acusación del fiscal Francisco José Murillo Ruiseco’, que el exalcalde de Guadalupe y su esposa presidenta del DIF Municipal, ha­yan cometido el asesinato del joven aboga­do, por cierto primo del diputado federal del partido político MC, Jorge Álvarez Máynez.

“SUBRAYÓ que no hay que juzgar, y que sólo queda esperar que la investigación avance, por otra parte también reconoció que la no aceptación del gobernador David Monreal es muestra del sentir de la ciuda­danía y la (no) confianza en quien gobierna:

‘LA POBLACIÓN tiene que ir definien­do en qué y por qué de los señalamientos que aparecen públicamente; a nosotros nos toca ver, cuestionarnos e interrogarnos que es lo que estamos haciendo mal o que es lo que no estamos haciendo bien, muchas veces es cuestión de omisiones más que de comisiones. Nos hace pensar que el faltante principal es la confianza en las autoridades, en general en todo tipo de autoridad, desde los hijos a los papás. Vivimos una crisis de confianza y tenemos que buscar la manera de irla resolviendo: la confianza es fácil perderla y es muy lento irla recobrando’.

“SUS PALABRAS -dice don Roberto-, hay que reconocerlo, son de mucha influen­cia entre creyentes y no creyentes, porque además yo creo que está muy bien informa­do: tiene cientos de curas en toda la Diócesis que le informan lo relevante que sucede en las miles de comunidades de su Diócesis; podría asegurar que está mejor informado que el propio gobernador, además de ser más mucho confiable y querido por su grey-.

Las Encuestas no Están Amañadas

-HAY RAZÓN para que empleados de David Monreal digan que las encuestas que reprueban el gobierno de su patrón están ‘amañadas’, pues aceptar lo contrario es perder su chamba, pero la realidad es apabullante: no hay una sola Casa Encues­tadora que no ponga a David en el último lugar, pero además es el propio pueblo el que lo pone en esa posición, por lo que no es de dudarse: David es el gobernador peor calificado del país.

“Y MUCHAS personas son hombres y asociaciones de izquierda, como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quienes muestran su decepción por el mal gobierno de David Monreal: hoy lunes nues­tro Diario Página 24 Zacatecas publica una entrevista con el dirigente estatal del FPLZ, Adán Gonzalez Acosta, quien declaró que las encuestas que colocan al gobernador del estado, David Monreal Ávila, en el último lugar de aceptación desde que inició su gobierno son reales y no amañadas, como algunos actores políticos ha señalado:

‘NOSOTROS -expresó el dirigente estatal del FPLZ- lo hemos expresado, y no de manera negativa ni morbosa, que el gobierno debe cambiar su estrategia. Hemos expresado que el gobernador y su gabinete deben buscar otras alternativas para poder estar cerca de la ciudadanía, seguimos cre­yendo que su forma de conducción no es la adecuada y que la molestia de la gente es real’.

“ASEGURA Adán González que uno de los gremios más decepcionados son los campesinos, a los que en campaña prometió apoyar quesque porque él y su familia eran de origen campirano, pero que nomás no les ha cumplido y por eso hace algunos días le hicieron una manifestación:

‘CREO –insistió Adán González- que se tiene que cambiar en muchos aspectos, la manifestación de los campesinos no fue por nada, se tiene más de un mes pidiendo que el gobierno asuma su responsabilidad para que lideraran a los campesinos y se les ayude a resolver su problema y nunca se hizo nada’.

“Y SI David no hace nada para ayudar a los campesinos ¿cómo quiere que se cumpla su frase electoral fraudulenta de ‘amor con amor se paga’, si como gobernador no ha correspondido a ese amor que se le dio en campaña y lo hizo ganar la gubernatura? Que no mame, más bien su frase debería ser: ‘Amor con desamor se paga’, por eso González recomienda que:

‘EL GOBERNADOR debe poner más atención, más cuidado y tratar de cambiar su estrategia, no sólo en la seguridad sino en todos los aspectos. De seguir así -sentenció-la gente no va a cambiar de parecer, nosotros podemos ser una organización social grande o pequeña, como se quiera ver, pero siempre nos hemos puesto al margen de ayudar y con­tribuir. Yo no sé quién asesore al gobernador pero se ve que lo asesoran mal porque no hay cuidado con lo que se le dice a la ciudadanía, las encuestas no están malversadas’, finalizó Adán. ¿Qué opinan ustedes?

-QUE NO se puede defender lo indefendi­ble, el David debe de rectificar y cumplir sus promesas de campaña, pero ya vemos que ni siquiera escucha a mi ‘cabecita de algodón’, que les pide vivir en austeridad; en los XV años de su hija Camila, el David derrochó millones de pesos, entonces la austeridad es sólo para el pueblo, no para él y su familia, porque además ahí andan sus hijos bebiendo alcohol en los antros más Fifís de la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe-.

-QUÉ DECEPCIÓN: salimos de don Alejandro para entrar a don David.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.