El General Medina Reitera que los Policías no Pueden Portar Armas en Días de Asueto

“No Podemos Violar la ley”, Advierte

Por Rubén Palomo Macías

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), general Arturo Medina Mayoral, comentó a Página 24 Zaca­tecas que la petición de Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Públi­ca Municipal, , para que sus elementos puedan portar armas de fuego en días de descanso, se ha valorado, sin embargo la ley no permite que los elementos puedan portar armas en sus días de descanso.

“Ese es el problema, no es que no se les permita usar las armas pero la ley es muy clara y tenemos que ser muy respetuosos de dicha ley, si nosotros violentamos lo estipulado entonces todo el mundo violentará las leyes. Se ha solicitado un tipo de consideración, sin embargo la ley debería ser para todos los estados y no solo para Zaca­tecas”, mencionó.

El secretario añadió que la posibilidad de portar armas en días de descanso siempre se ha tratado y no es una cues­tión de estos tiempos pero no se puede violar la ley y se tienen que adoptar las medidas pasivas.

“Nosotros les decimos a nuestros elementos qué deben de hacer, cómo se deben de comportar, a donde deben ir, como deben vestir y muchas cosas que les decimos para que se protejan”, agregó.

Arturo Medina señaló que a la corpo­ración estatal se han integrado un pro­medio de 150 elementos, sin embargo diariamente, hay una baja por razones diversas como que los elementos te­nían otras expectativas, ya no quieren pertenecer a la policía estatal, por cum­plimiento de su deber o simplemente porque quieren retirarse.

“Es respetable, se les da la baja y la cubrimos pero en la policía estatal es­tamos completos con los efectivos que debemos tener. No tengo el dato exacto de los elementos que se han ido pero si han existido bajas en la corporación estatal”, finalizó.