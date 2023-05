No se Debe Satanizar al Futbol Luego de los Hechos Violentos en el Carlos Vega: Marery

“La Joven Naranja Culpa a los Espectadores”

Por Rubén Palomo Macías

Marery García, delegada estatal de Jóvenes en Movimiento del partido político MC, seña­ló a Página 24 Zacatecas que los hechos violentos ocurridos en el estadio Carlos Vega Villalba, durante la final de ida entre los tuzos de la UAZ y el equipo de Tampico Madero, son lamentables y no se debe permitir que ocurran en un ambiente que debería ser de recreación.

“Que sucedan este tipo de cosas cuando juegan los jóvenes de la UAZ, nuestra máxima casa de estudios que se caracteriza por tener per­sonas de valor, es lamentable que esto suceda ya que no solamente queda mal la universidad y todo el estado es señalado. Se invita a la ciu­dadanía a acudir a estos espacios a divertirse y a pasarla bien pero no a generar violencia, el estado ya sufre de mucha violencia como para que sucedan estas cosas, es inaceptable”, aseveró.

La delegada aseguró que no se debe satanizar al deporte ni al futbol luego de lo ocurrido el día sábado, ya que el balompié es una discipli­na que abona a mucha juventud y no debería mancharse, sobre todo porque las acciones no fueron iniciadas por los deportistas que se encontraban en el campo de juego.

“Lo que sí es que la ciudadanía y quien acude a ver estos juegos deben saber que la afición extremista puede causar muchos daños y en­tender que los espectáculos son un ambiente para divertirse. Estoy segura que ningún deporte debe mancharse y debemos esperar que las personas que acuden deben tener una actitud y un comportamiento mejor”, mencionó.

Respecto al consumo de bebidas embriagan­tes en los espectáculos deportivos Marery Gar­cía aseguró que todo consumo debe ser medido ya que las personas que no saben medirse llegan a romper el gusto por una mala afición.

“Se invita nuevamente a la ciudadanía a que no dejen de acudir a un ambiente familiar y hacer el llamado a todas las personas a que no lleguen a la violencia en ningún espacio, lo seguro es que estos hechos no se deben atribuir a la universidad ni al deporte en sí”, finalizó.