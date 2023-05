Mi Jardín de Flores

La Revocación de Mandato en Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En los sexenios posteriores al de Adol­fo Ruiz Cortines, los gobernantes contri­buyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humanista de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron su deber y la mayoría se alejó de la austeri­dad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros, de plano, se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 9 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiem­brde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y, tu pueblo que tanto te ama, sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Urgen a Legislar la Revocación de Mandato

CONTRA triquiñuelas: directivos de partido político Movimiento Ciudadanos (MC), en su habitual conferencia de prensa de los lunes pidieron a los diputados locales que ya inicien a darle validez a la llamada ley de “Revocación de Mandato”, para que el pueblo pueda mandar, allá donde les platique, al “David Corleone”, porque ya no soporta más su pésimo gobierno.

-¿PUES NO que ya estaba aprobada?-.

-FALTA todavía que los cabildos de los 58 municipios la aprueben para que después se incluya en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, pero además hay otro “pequeño” escollo: por lo que dijeron los de MC, la aprobación o no para que la “Revocación de Mandato” entre en funciones en este o en la siguiente administración-.

-PUES SÍ que hay triquiñuelas, a ver si después no salen con que la susodicha ley de “Revocación de Mandato” entra hasta la próxima administración, lo que sería una burla más para los zacatecanos: estaría bueno entrevistar a los diputados para que digan qué está pasando, primero la aprue­ban por unanimidad y luego la frenan, no se vale, deberían de aprender de mi ‘cabecita de algodón’, él ya la pasó sin bronca algu­no el pueblo pidió que siguiera en Palacio Nacional, pero el David le está sacando al parche a pesar de que fue otra de sus pro­mesas de campaña hacia la gubernatura-.

-LA ESTÁ frenando porque no le con­viene, sabe que al comulgarla la votación sería en su contra y tendría que abandonar Palacio de Gobierno, esa es la razón por la que los diputados no le han dado celeridad, ¡qué ruines son algunos políticos, manejan la administración pública como les viene en gana, para ellos la ley no les importa, la violan cada vez que se les antoja o van contra sus intereses: ¡qué porquería!-.

De Persistir en su Proyecto, Calderón y Laviada Tendrán que Irse

-¿QUÉ LES parece la actitud de don Enrique Laviada Cirerol y don Cuauhté­moc Calderón Galván, quienes amenazan con abandonar su partido MC, si éste no se une al PRIANRD, para las elecciones del domingo 2 de junio de 2024, en las que estarán en juego la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones fede­rales, la Ciudad de México y sus alcaldías, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yuca­tán, presidencias municipales y congresos locales (con excepción de Coahuila).

-ES UN pastelote, cuya rebanadita nos alcanza para cambiar el Congreso del Es­tado de Zacatecas y los 58 municipios, así es que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y Morena, según las encuestas, volverá a repetir en la Presidencia de la República; pero habrá que sacar aquí, en Zacatecas, el recuento de los daños que está ocasionado el pésimo gobierno de don David, pero ¿qué opinan de la posición radical de don Cuauhtémoc y don Enrique que dicen que ‘nosotros hemos venido em­pujando en estos últimos meses la visión de que Movimiento Ciudadano debe ser parte de una gran coalición y que por encima de los intereses posibles que existan de cre­cimiento del partido marginal, debe existir el bien común y la posibilidad de lograr un triunfo electoral’, para sacar del gobierno a este régimen autoritario y autocrático de David Monreal?-.

-NO CREO que tengan éxito en su enco­mienda -dice don Roberto-, Dante Delgado, dueño de MC, comulga más con Morena que con cualquier otro partido político, por lo que considero que tanto Cuauhtémoc como Dante se están meando fuera de la ba­cinica, además de que este tipo de acuerdos se hacen en el Centro, no en la entidad: que hablen con Dante, no con Marco Vinicio Flores Guerrero, quien ya les dijo que por su parte ‘no está de acuerdo en ir en alianza con los partidos tradicionales de siempre’.

Le Volvió a Quitar las Alas

-’EL YÉNERAL’ Arturo Medina Ma­yoral -dice doña Petra- le cortó las alas al Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública del municipio de Zaca­tecas, quien le pidió su apoyo para lograr que los uniformados portaran sus armas de cargo en sus días y horas de descanso.

“’EL YÉNERAL’ en esta ocasión fue más claro y contundente: ‘No podemos violar la ley’, así de simple fue su respuesta a pregunta expresa de nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías:

‘ESE ES el problema -abundó-, no es que no se les permita usar las armas pero la ley es muy clara y tenemos que ser muy respetuosos de dicha ley, si nosotros violentamos lo estipulado entonces todo el mundo violentará las leyes. Se ha solicitado un tipo de consideración, sin embargo la ley debería ser para todos los estados y no solo para Zacatecas’.

“ASÍ O más claro, a ver ahora que dice el Gustavo, porque pues ya dijo el ‘Yéneral’ que él no está dispuesto a hacer el ridícu­lo, ya que en ocasiones anteriores otros funcionarios hicieron esa sugerencia y los mandaron a freír espárragos, entonces lo mejor, dijo, es que se cuiden:

‘NOSOTROS LES DECIMOS a nues­tros elementos qué deben de hacer, cómo se deben de comportar, a donde deben ir, como deben vestir y muchas cosas que les decimos para que se protejan’.

“LA VERDAD es que a mí me cae muy bien el ‘Yéneral’ Medina, porque no es como el anterior quien se la pasaba en su mullido sillón viendo películas de narcos en Netflix, o como el Arturo que se la pasaba en el espejo admirando sus mu­chas corcholatas en su uniforme de súper policía; al menos Medina si anda atrapando uno que otro narco, decomisando drogas, recuperando vehículos robados, armas y parque; su chamba comienza a notarse aunque todavía le falta”.

-CIERTO: sobre todo limpiar la policía y echarle un ojo a la Fiscalía, que es donde está lo grueso del contubernio autorida­des-narco. Ahí, donde le apriete, saltará la pus, yo se lo que le digo, es descarada la complicidad narco-autoridades en el feudo de Murillo Ruiseco-.

Cero Asesinatos

POR SEGUNDO día consecutivo no hubo u ocultaron asesinatos, sin embargo la mamá de un chavo de 19 años, interpuso una demanda penal por desaparición for­zada de su hijo que salió de su casa ubi­cada en la calle Pánfilo Natera, en el mero centro de la cada vez más peligrosa ciudad de Fresnillo, el domingo por la mañana a bordo de su camioneta a echarle gasolina y ya no regresó.

-¡DIOS de mi Vida!, y la desaparición del jovencito sucedió en pleno centro de la ciudad, ¿cómo fue posible si se supone que es el área más vigilada del Mineral?-.

-Y A plena luz del día, madre Teresa, a eso de las 9:00 de la mañana, es cuando uno dice: ¿dónde ching… (censurado) anda la policía?

“PERO además, reaparecieron los ‘Ra­Tellos’ armados robacarros: un hombre de 35 años fue asaltado cuando tripulaba su flamante y lujosa camioneta Ford Territory modelo 2023, por la peligrosa y sangrienta carretera federal 45, a la altura del kilóme­tros 25+500, en terrenos del municipio de Enrique Estrada.

“EL HOMBRE pasó un gran susto, afortunadamente no le hicieron nada los ‘RaTello’, pero la camioneta que le robaron debe de tener un costo que oscila entre los 600 y 700 mil pesos, entonces fue un gran golpe para su economía, ¿no que las carre­teras eran vigiladas las 24 horas del día?

-ESTÁ claro que no, es otra de las vaci­ladas del David-.

Las Desapariciones Forzadas

TODOS LOS días, sin excepción, nues­tro Diario Página 24 Zacatecas publica Cédula de Búsqueda, hoy martes no fue la excepción y se publicaron la de: ME­REDITH PAOLA CAMACHO ZAPATA de 13 años, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el pasado 30 de abril de 2023.

Y LA de IVÁN VALDIVIA SÁNCHEZ de 25 años, desaparecido el 7 de mayo en Fresnillo, Zacatecas.

-TODOS LOS días hay desaparecidos forzados y ‘El Pelón’ Pancho Murillo como si nada, eso es no tener vergüenza, pero invítenlo a un evento y ahí sí acude puntualmente, para lucirse con sus teorías que no lleva a la práctica en la Fiscalía, vive del cuento-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.