“El Gobierno de David Tiene a Gente de Otros Partidos que Nadia Tienen que ver con la 4T”

Persiste la Corrupción, Burocracia, Desinformación: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, señaló a Página 24 Zaca­tecas que el gabinete del gobernador del estado, David Monreal Ávila, tienen defectos y áreas de oportuni­dad por mejorar debido a que no se atiende a la ciudadanía, además de la falta de gestión para atraer recursos económicos es muy notoria dejando al estado en un clima de desinformación, falta de confianza y un mal manejo de recursos.

“Tenemos el ejemplo de los maestros que andan haciendo sus trámites de jubilación, que no les pagan la deuda porque no hay los recursos suficientes para solucionar su problemática. Otro aspecto está en la vivienda, donde se ha hecho gestión, y no se resuelve, hemos metido muchas solicitudes de diversos aspectos pero no llegamos a nada. Otro ejemplo es en la Secretaría del Campo donde hay mucha burocracia, pareciera que se atiende pero en realidad no hay resultados y así pasa en todos los rubros del gobierno”, señaló.

El coordinador del FPLZ recalcó que la atención a la ciudadanía y la falta de recursos tiene detenido al gobierno del estado y por consecuencia a las necesi­dades de la población. Se supone que existe un presupuesto para el estado y este ya está designado para todos los rubros como el campo, salud y segu­ridad pero se desconoce cómo se está ejerciendo dicho dinero.

“Nos hace falta información, llegan los programas y se los dan a discreción solo a ciertas personas, eso es corrup­ción, de igual forma la gente que está en las direcciones y como servidores públicos son los mismos que están des­de gobiernos pasados y de partidos que ya han gobernado, tienen las mismas líneas de aquellos partidos y se nota que no están subidos en el cambio que trae Morena y la Cuarta Transformación”, finalizó.