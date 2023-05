Mi Jardín de Flores

Ocupamos Penúltimo Lugar en Empleo Formal del Sector Turístico

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gabinete del gobernador del esta­do, David Monreal Ávila, tiene defectos y áreas de oportunidad por mejorar debido a que no se atiende a la ciudada­nía, además de la falta de gestión para atraer recursos económicos es muy no­toria dejando al estado en un clima de desinformación, falta de confianza y un mal manejo de recursos económicos’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 10 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembrde 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y, tu pueblo que tan­to te ama, sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Larga Agonía del Issstezac

PARA DON Ignacio Sánchez González, titular del Issstezac, sólo hay dos opcio­nes para rescatar esa noble institución de la inevitable quiebra: reformar la ley en perjuicio de los trabajadores, o vender sus activos. ¿Qué opinan?

-YO CREO, madre Teresa -contesta doña Petra- que ambas opciones son unos mejoralitos, se necesita contratar a un economista capaz y honesto que pueda res­catar el Issstezac sin perjudicar los logros sindicales de los trabajadores, además de conservar y hasta aumentar sus activos-.

-Y QUE este gobierno y los siguientes -toma la palabra don Roberto- dejen de utilizarlo como su ‘caja chica’ como lo hizo Alex, a quien David responsabilizó de su ‘inminente’ quiebra y amenazó con meterlo a la cárcel, lo que finalmente resultó otra de sus jaladas electorales para ganar votos-.

-DIFÍCILMENTE lograrán rescatarlo si no llega a la titularidad de la institución una persona honesta que sepa manejarla con pulcritud y explotar al máximo sus activos que son muchos y con muchas ex­pectativas: Paraíso Caxcán, Hotel Mesón del Jobito, Hotel Parador, Balneario Las Margarita, El Casino del Empleado, el Boliche el Centauro, las Funerarias y Far­macias entre otros más, y grandes terrenos.

“ESTAS empresas, bien administradas aportarían mensualmente muchos millones de pesos, pero me dicen que el restaurante del Hotel El Jobito está muy solo y tiene grandes pérdida, lástima de la buena cocina que tiene”.

-ES AVENTURADO decir en cuánto tiempo el gobierno del estado acabará con esta gallina de los huevos de oro, pero hoy don Ignacio nos ilustra con clara contun­dencia: ‘Tenemos ingresos por mil 313 millones de pesos y egresos por mil 573 millones de pesos’, así es que la diferencia en contra son 260 millones de pesos. Una verdadera fortuna y en esas condiciones la desaparición del Issstezac viene sien­do la crónica de una muerte largamente anunciada, como dijera el brillante escritor colombiano Gabriel García Márquez-.

-LA BRONCA le va a explotar al Da­vid si no hace nada para sacar adelante a Issstezac-.

-HUYYY, pues ya estuvo, David, a un año ocho meses de haber llegado a la casa de los perros, sigue festejándolo con grandes guarapetas, me dicen que en en la celebración de los XV años de su hija Camila se puso tremendo pedorrón, a su viejo estilo.

-¡VÁLGAME Dios!, ¿para eso quería ser gobernador de Zacatecas?-.

El David Sigue Uniendo a la Gente… en su Contra

“DON Faustino Adame Ortiz, coordi­nador del FPLZ, denuncia que además del mal manejo de su administración, la falta de gestión para atraer recursos económicos, el clima de desinformación y la falta de confianza, desatiende a la ciudadanía en general:

‘TENEMOS –dijo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas– el ejemplo de los maestros que andan haciendo sus trámites de jubilación, que no les pagan la deuda porque no hay los recursos suficientes para solucionar su problemática. Otro aspecto está en la vivienda, donde se ha hecho gestión, y no se resuelve; hemos metido muchas solicitudes de diversos aspectos pero no llegamos a nada. Otro ejemplo es en la Secretaría del Campo donde hay mucha burocracia, pareciera que se atiende pero en realidad no hay resultados y así pasa en todos los rubros del gobierno’.

“COMO pueden ver, es grave lo que afirma el señor Adame Ortiz, esto se llama ingobernabilidad, pues subraya que ‘la atención a la ciudadanía y la falta de recur­sos tiene detenido al gobierno del estado y, por consecuencia, las necesidades de la población porque existe un presupuesto para el estado, y está designado para to­dos los rubros: campo, educación, salud y seguridad pero se desconoce cómo se está ejerciendo dicho dinero (alrededor de 40 mil millones de pesos): los programas y se los dan a discreción solo a ciertas personas, eso es corrupción, de igual forma la gente que está en las direc­ciones y como servidores públicos son los mismos que están desde gobiernos pasados y de partidos que ya han gobernado, tienen las mismas líneas de aquellos partidos y se nota que no están subidos en el cambio que trae Morena y la Cuarta Transformación’.

“ESA CUARTA Transformación que mi ‘cabecita de algodón’ sigue llevando a cabo, pero que el ‘David Corleone’ ya olvidó hasta en sus discursos; el Faustino tiene mucha razón: ‘la gente que está en las direcciones y como servidores públicos son los mismos que están desde gobiernos pasados y de partidos que ya han gobernado y que tienen las mismas líneas de aquellos partidos y se nota que no están subidos en el cambio que trae Morena y la Cuarta Transformación’”.

“ESO que ni qué, para no ir tan lejos, ahí está el Le Roy Barragán Ocampo, que ha ocupado todos los cargos en el gobierno del estado, nomás le falta ser Reina de la Feria Nacional de Zacatecas, jajaja-.

-POR CIERTO, a Le Roy le tocó buen hueso: secretario estatal de Turismo, pero valió Chetos -dice don Roberto- no ha logrado atraer turistas a la entidad y se la pasa organizado proyectos bicicleteros que, a pesar de la inversión, no atraen ni a las moscas, Le Roy, que ha sido el ajonjolí de todos los moles, en este gobierno encontró su Waterloo; sí, tiene mucha razón Faustino Adame: este gobiernito es un fracaso-.

-DON DAVID está ensoberbecido, otra prueba de ello es no haber invitado al FPLZ, a la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad, un tema por el cual luchó todo el tiempo: aquí cabe el refrán aquel de ‘nadie sabe para quien trabaja, pero en este caso los que la llevan son los campesinos, a pesar de que produ­cen lo que comemos, entonces no se vale.

“Y EL señor gobernador sigue uniendo a toda la sociedad… en su contra. Es triste comprobar que don David es peor gober­nador que don Alejandro, al menos en este año ocho meses que lleva en el poder.

“HOY, por ejemplo, el santo Padre Amaro me manda un gráfico en la que Za­catecas, ocupa el penúltimo lugar (apenas unas décimas arriba del estado de Tlaxcala) en Empleo formal del sector turístico por entidad federativa, abril 2023:

‘A NIVEL nacional, durante abril de 2023 el empleo formal relacionado con el turismo registró 1,721,873 puestos de trabajo, lo que representa el 8.83% de todo el empleo formal. En Jalisco este empleo turístico representa el 7.25% del total estatal y representa el 8.31% del empleo turístico nacional’, mientras que Zacatecas ocupa el penúltimo lugar.

“AY, DIOS de mi Vida qué pena, en casi todo estamos en los últimos lugares, cuando no en el ultimo, siendo que mi amado Zacatecas en ese rubro siempre había ocupado los primeros lugares; voy a mandar el gráfico para que lo agreguen a nuestra columna, lo vean y lo analicen nuestros lectores”.

El Narco Volvió a Asomarse

“PUES CON la acostumbrada novedad de que el narco volvió a asomarse en Za­catecas, ahora en el municipio de Guada­lupe, en donde un hombre fue secuestrado, torturado, asesinado a balazos y su cadáver ‘encobijado’, con un narcomensaje diri­gido a las autoridades, fue arrojado a un costado de la carretera estatal que va de Guadalupe a Tacoaleche, obviamente no hay detenidos.

“EN OTRA información, nuestro Diario publica las Cédulas de Búsqueda de:

MARIO ARMANDO RODARTE de 14 años, desaparecido el 29 de abril en Sombrerete, Zacatecas, y la de FIDENCIO RUIZ GRACIANO de 43 años desapareci­do en Monte Escobedo, Zacatecas, el 5 de mayo del presente año”.

-EL NARCO no descansa, no duerme, ataca las 24 horas en cualquier momento: asesina, desaparece personas, secuestra, extorsiona, asalta y vende drogas con total impunidad-.

-POR SUPUESTO, mientras David se la pasa de fiesta en fiesta, ignorando a los zacatecanos e, incluso, hasta negándoles el saludo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.