Somos Miles los que Consideramos que Tenemos un Narcogobernador: Arteaga

“No es Fácil Decir Esto, Pero Todos los Sabemos”

Por Rubén Palomo Macías

Efraín Arteaga Domínguez, activista social del estado, comentó a Página 24 Zacatecas que los cientos y miles de casos de personas desaparecidas son una eviden­cia muy clara de la ineptitud del gobierno. La primera obligación del estado es la de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, si el estado no puede hacer eso todo lo demás falla.

“Este gobierno habla de una supuesta Nueva Gobernanza que no tiene nada de nuevo ni de gobernanza. Considero que el sufrimiento y el dolor de los familiares de desaparecidos es el más atroz, es peor tener un familiar desaparecido que muerto y la indiferencia que muestra el gobernador es deplorable, incluso me cuento entre los miles que consideramos que David Monreal es un narcogobernador, no es fácil decir esto pero todos lo sabemos”, sentenció.

Arteaga Domínguez aseguró que de seguir por dicho camino no se pueden esperar solu­ciones por parte de este gobierno del estado. Agregó que el término de narcogobernador viene acompañado por su apellido ya que la familia Monreal ha sido señalada en diversos hechos delictivos y noticias nada agradables.

“A mí no se me olvida como asesinaron a Manuel Ortega en la entrada de su casa cuando atendía, por órdenes de Ricardo Monreal, el caso de Bernalejo, las personas cercanas sostienen que el propio Ricardo Monreal lo mandó asesinar por descubrir nexos del ahora senador con el narco. Luego les descubren una bodega con toneladas de mariguana, una serie de muertes de gente que se movía en el entorno de los Monreal, el hijo del gobernador está involucrado en un caso de homicidio y no decimos nada, ¿cómo es posible que pase esto?”, se pre­guntó.

El activista social pidió a la ciudadanía que reaccione ante los hechos y que no se quede callada ya que de seguir así todo esto hablará muy mal de la conciencia ciudadana.

“Creo que a todas luces estamos go­bernados por una banda de criminales y nosotros como si nada, eso habla mal de nosotros como ciudadanos. Con gente como esta es peligroso incluso ser crítico pero es necesario que reaccionemos, no existe poder más grande que el poder de la ciudadanía movilizada, el poder del pueblo”, finalizó.