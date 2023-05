Mi Jardín de Flores

Los “Traviesos” Hermanos Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Este gobierno habla de una supuesta Nueva Gobernanza que no tiene nada de nuevo ni de gobernanza. Considero que el sufrimiento y el dolor de los familia­res de desaparecidos es el más atroz, es peor tener un familiar desaparecido que muerto y la indiferencia que muestra el gobernador es deplorable, incluso me cuento entre los miles que consideramos que David Monreal es un narcogoberna­dor, no es fácil decir esto pero todos lo sabemos’: Efraín Arteaga Domínguez.

CHALCHIHUITES, Zac.- Jueves 11 de mayo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Los Traviesos Hermanos Monreal Ávila

DON EFRAÍN Arteaga Domínguez, connotado luchador social, cimbra a Zaca­tecas con sus declaraciones que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24; se nota que está muy molesto por el fallido gobierno de don David Monreal Ávila, al reclamarle que los miles de casos de perso­nas desaparecidas son clara muestra de su ineptitud, porque la primera obligación de un gobernador es garantizar la seguridad de los ciudadanos, si el estado no puede hacer eso todo lo demás falla.

-POR SUPUESTO -dice doña Petra-, sin seguridad lo tienen a uno amarrado, hoy los zacatecanos vivimos con el Jesús en la boca: sabemos que salimos de nuestra casa, pero no sabemos si regresamos vivos o peor si nos desaparecen como ocurre todos los días en el estado-.

-EL PROBLEMA es que este gobierno -tercia don Roberto- no responde a los gran­des problemas que los zacatecanos enfrenta­mos, los sicarios todos los días matan mucha gente a placer y gozan de total impunidad, si los detuvieran no habría tantos asesinatos, ni tantas extorsiones, ni desapariciones for­zadas; no sé que espera David para limpiar la policía; y cuando digo policía me refiero a todas, pero principalmente a la estatal y la de la Fiscalía General de Justicia del Estado: Unas más, otras menos, pero todas están infiltradas por el narco, negarlo es intentar burlarse de la inteligencia de los zacatecanos-.

-DON DAVID nos sigue fallando y la gente que esperó un mejor gobierno, está sumamente decepcionada de su administra­ció, como don Efraín que así se lo refiere:

‘ESTE GOBIERNO -denuncia- habla de una supuesta Nueva Gobernanza que no tiene nada de nuevo ni de gobernanza. Considero que el sufrimiento y el dolor de los familiares de desaparecidos es el más atroz, es peor tener un familiar desaparecido que muerto y la indiferencia que muestra el gobernador es deplorable’ -dice-, para enseguida lanzar una bomba:

‘INCLUSO ME cuento entre los miles que consideramos que David Monreal es un narcogobernador, no es fácil decir esto pero todos lo sabemos’.

“DURA Y valiente la declaración de don Efraín, quien continúa diciendo que ‘de seguir por ese camino no se pueden espe­rar soluciones por parte de este gobierno’, mencionando que el término de ‘narcogo­bernador viene acompañado por su apellido ya que la familia Monreal ha sido señalada en diversos hechos delictivos y noticias nada agradables:

‘A MÍ NO se me olvida -continúa don Efraín- cómo asesinaron a Manuel Ortega en la entrada de su casa cuando atendía, por órdenes de Ricardo Monreal, el caso de Bernalejo; las personas cercanas sostienen que el propio Ricardo Monreal lo mandó asesinar por descubrir nexos del ahora se­nador con el narco’.

Y DON Efraín continúa:

‘LUEGO les descubren una bodega con toneladas de mariguana, una serie de muertes de gente que se movía en el en­torno de los Monreal, (y ahora) un hijo del gobernador está involucrado en un caso de homicidio y no decimos nada, ¿cómo es posible que pase esto? Pido a la ciuda­danía que reacciones ante los hechos y no se quede callada ya que de continuar así todo esto hablará muy mal de la conciencia ciudadana’, dice y finaliza la entrevista con nuestro compañero reportero, Ruben Palo­mo diciendo que:

‘CREO A TODAS luces que estamos gobernados por una banda de criminales y nosotros como si nada, eso habla mal de nosotros como ciudadanos. Con gente como esta es peligroso incluso ser crítico pero es necesario que reaccionemos, no existe poder más grande que el poder de la ciudadanía movilizada, el poder del pueblo’.

-COINCIDO con el Efraín, madre Teresa -dice doña Petra-, el pueblo es el que pone gobernadores y debería también quitarlos, y para allá va la revocación de mandato, no por nada el David la está frenando vía sus diputados, pero quiero recordarles lo que dice el articulo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

‘LA SOBERANÍA nacional reside esen­cial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se insti­tuye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’.

“ENTONCES la Constitución está del lado del pueblo, de nuestra parte y nos ampara y con otra ¿no el propio David, en su protesta de ley al tomar posesión de la gubernatura dijo, palabras más palabras menos, que ‘prometo cumplir y hacer cum­plir la Constitución y sus leyes, sino que el pueblo me lo demande’?, y todos los días se lo demandamos que nos ignore ya es otra cosa, pero nosotros tenemos la obligación de recordarle que debe de cumplir con la Constitución, que no se haga que la virgen­cita le habla ante las demandas del pueblo, además de que también está obligado a cumplir con sus promesas de campaña, los zacatecanos no somos burla de nadie, menos de un defraudador que con engaños llegó a Palacio de Gobierno”.

¡Qué Angustia, Dios de mi Vida!

-¡POBRES madres, qué angustia Dios de mi Vida!, y tienen mucha razón al salir a protestar en su Día y exigir la pronta apa­rición de sus hijas, hijos, esposos gritando con su corazón desgarrado: “¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!”, pero las autoridades siguen sordas, ciegas y mudas ante sus exigencias-.

-PERDÓN por la expresión madre Teresa, pero qué ojetes autoridades tenemos, están deshumanizadas por completo, de seguro nomás están pensando cómo robarle al erario, porque para eso sí son muy listos, chingones pues y ahí está ‘El RaTello’ que sigue con todo y prole en el extranjero gozando del millonario botín que logró en cinco año de desgobierno-.

-LA MADRE Teresa, tiene razón, esas mujeres merecen un monumento que las represente a todas, ojalá se organizaran y se manifestaran más seguido, como las “Madres de Plaza de Mayo” en Argentina. Ojalá, Ojalá lo hicieran, urge seguir ele­vando la voz para que las autoridades se pongan a trabajar, tienen mucho quehacer, en su loable lucha-.

Siguen los Asesinatos y las desaparicione

“SIGUEN los ríos de sangre y las desapariciones forzadas en nuestro otrora tranquilo y próspero estado tan querido y saqueado por gobierno criminales y mineras extranjeras y nacionales: se llevan nuestro oro y plata y sólo nos dejan contaminación.

“HOY jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica el secuestro, la tortura, el asesinato de un hombre cuyo cadáver fue ‘encobijado’ y arrojado al lado del camino que va de Jerez a la comunidad El Moral; obviamente no hubo detenidos.

“Y EN la Ciudad de Zacatecas, el cadá­ver de otro hombre fue arrojado al relleno sanitario, ubicado cerca de Lomas de Bra­cho; tampoco hubo detenidos, pero este gobiernito dice que vamos bien… sí pero al precipicio.

“ASIMISMO, continuando con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de IRVING RAMÓN OVALLE ARANDA de 26 años, desaparecido forzadamente en 4 de mayo en Concepción (Concha) del Oro), Zacatecas”.

-ES POR demás, este desgobierno no saca el perro de una milpa-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.